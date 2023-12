Focus – Les Marocains toujours en colère contre Israël et manifestent contre le génocide à Gaza (Média)

Brandissant des drapeaux palestiniens, nombreux marocains sont descendus dans les rues de Rabat, dimanche 10 décembre, pour protester contre la poursuite des attaques militaires israéliennes contre la bande de Gaza et qui ont fait des milliers de morts.

Les manifestations contre la guerre d’Israël à Gaza ont attiré à plusieurs reprises des milliers de personnes au Maroc depuis le début du conflit il y a deux mois, principalement dirigées par des groupes panarabes et islamistes, a rapporté l’agence Reuters.

La marche de dimanche d’environ 3 000 manifestants a été la première à avoir été dirigée par le PJD, le plus grand parti islamiste du Maroc qui a dirigé le gouvernement élu de 2011 à 2021, « signe que le mouvement devient de plus en plus virulent dans l’opposition », ajoute la même source.

+ « La Palestine n’est pas à vendre » +

Les manifestants ont scandé : « La Palestine n’est pas à vendre », « La résistance va de l’avant vers la victoire et la libération » et « le peuple veut la fin de la normalisation » avec Israël.

Pour rappel, Israël a promis d’anéantir le mouvement islamiste Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007, et ce, après que les militants du Hamas ont franchi la clôture le 7 octobre et se sont déchaînés dans les villes israéliennes, abattant nombreux civils et tuant 1 200 personnes. Ils ont aussi saisi 240 otages.

Depuis lors et suite à la violente réaction du gouvernement Netanyahu, les autorités sanitaires palestiniennes de Gaza affirment qu’au moins 17.700 personnes ont été confirmées tuées dans des frappes israéliennes, avec des milliers d’autres disparues et présumées mortes sous les décombres.

Pour rappel, le Maroc a accepté de reprendre ses liens diplomatiques avec Israël en 2020, dans le cadre d’un accord négocié par l’administration américaine sous le président de l’époque, Donald Trump, qui comprenait également la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

+ Le Maroc continue d’appeler à la création d’un État palestinien +

Malgré leur politique de normalisation des liens avec Israël, les autorités marocaines ont déclaré qu’elles continuaient de soutenir la création d’un État palestinien et ont appelé à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à la protection de tous les civils.

Les partis et groupes islamistes et de gauche au Maroc se sont de plus en plus prononcés contre la politique de normalisation depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. Dimanche, les manifestants ont également appelé à un boycott des marques qu’ils accusent de soutenir Israël.

Bien que le Maroc et Israël n’aient pas encore achevé le processus de mise en place d’ambassades complètes dans les pays de l’autre comme ils l’ont convenu, ils se sont rapprochés en signant un pacte de coopération en matière de défense.

Le PJD était en fonction lorsque le Maroc a accepté l’accord de normalisation avec Israël, avec son chef de l’époque, Saad Dine El Otmani, le signant en tant que Premier ministre, mais la politique a finalement été définie par le roi Mohammed VI, qui définit la stratégie globale.

Le nouveau chef de PJD, Abdelilah Benkirane, a déclaré que « la signature de l’accord était une erreur », rappelle Reuters.

Article19.ma