CRI-TTA – Lancement de l’appel à candidature pour le 2è Concours international d’innovation “TDC2023”

Le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) a annoncé le lancement de l’appel à candidature pour la 2è édition du Concours international communautaire d’innovation “Territory Developpment Challenge” (TDC2023).

“Le concours TDC2023 est votre opportunité de présenter votre idée de projet innovant qui contribuera au développement économique et social de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima”, a souligné le CRI dans un communiqué, publié sur son site électronique.

Les participants aux challengers sont invités à proposer des solutions innovantes sous forme d’idée de projet créateur d’emploi et à forte valeur ajoutée, tout en leur laissant libre court à leur imagination et leur esprit innovant, pour aboutir à des idées permettant l’exploitation optimale des richesses de la région.

Le TDC2023 est ouvert à six thématiques, à savoir “Animation territoriale & accompagnement des espaces publics”, “Industrie du sport’, “Ecotourisme”, “Économie Bleue”, “Économie verte”, “Industrie & Logistique”, précise la même source, notant que les candidats sont appelés à choisir le thème qui convient le mieux à leurs projets et correspond à leur vision.

Les promoteurs de cette initiative invitent toutes les personnes intéressées à participer à ce concours d’innovation à soumettre leurs projets en ligne avant le 29 février 2024, et à tenter leur chance pour gagner les 3 grands prix (70.000, 100.000 et 150.000 dirhams) et faire partie de l’écosystème d’innovation de la région.

En plus de ces prix, un accompagnement dédié à l’issue du challenge sera offert aux gagnants pour les aider à déployer la meilleure solution possible, en leur facilitant l’accès au financement et au réseau d’investisseurs privés/publics, aux infrastructures et à un réseau d’experts, relève le communiqué, appelant les candidats à saisir cette opportunité pour transformer leurs idées de projets en réalité.

Article19.ma