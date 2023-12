Agriculture – Les exportations marocaines de melon vers l’Espagne ont atteint un niveau record en 9 mois de 2023

Au cours des neuf premiers mois de 2023, les exportateurs marocains ont dépassé leurs records précédents et ont expédié 13,8 000 tonnes de melons en Espagne, générant 10 millions de dollars de recettes d’exportation.

Selon le site east-fruit.com, le Maroc exporte régulièrement du melon vers l’Espagne depuis de nombreuses années. Au cours de cette période, les volumes d’approvisionnement annuels variaient de 4 à 8 000 tonnes.

La seule exception a été 2018, lorsque plus de 12 000 tonnes de melons ont atteint les marchés espagnols. L’Espagne a fait face à une sécheresse en 2017-2018, qui a entraîné une pénurie d’eau et un faible rendement en produits locaux, forçant le pays à augmenter ses importations.

+ En juillet 8 000 tonnes de melon marocain ont été livrées en Espagnol +

Il convient de noter que traditionnellement, la majeure partie du melon marocain était importée en Espagne au printemps, suivie de produits locaux sur les étagères des magasins.

Cependant, cette année, le temps était à nouveau défavorable pour les agriculteurs espagnols. La chaleur, les fortes pluies et même la grêle ont eu un impact négatif sur la récolte du melon. Par conséquent, l’Espagne devait également importer du melon en été.

Mais comme la saison au Sénégal était déjà terminée à cette période de l’année, et que le Brésil n’avait pas encore commencé, le Maroc a saisi l’occasion et est devenu le principal fournisseur. Rien qu’en juillet, environ 8 000 tonnes de melon marocain ont été livrées sur les marchés espagnols – plus de la moitié du volume total livré en 2023 (de janvier à septembre).

+ En important l’Espagne se classe au septième rang mondial +

L’Espagne est un acteur majeur sur le marché mondial du melon, se classant deuxième parmi les exportateurs de ce produit en 2022, juste un peu derrière le Guatemala.

Dans le même temps, les melons importés sont très demandés sur les marchés locaux. Au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, 78 000 tonnes de melon sont arrivées en Espagne en provenance de l’étranger, ce qui est un sommet de tous les temps par rapport aux mêmes périodes des années précédentes.

En important ce produit, l’Espagne se classe au septième rang mondial, et la majeure partie du melon est fournie à l’Espagne en provenance du Brésil, généralement les deux tiers du volume total proviennent de ce pays.

L’Espagne importe également de grandes quantités de melon du Sénégal. Cependant, si aucune fourniture n’est attendue dans cette direction cette année, alors le pic des importations en provenance du Brésil se produit en octobre-décembre, de sorte que les volumes continueront de croître.

+ Le Maroc 12e parmi les exportateurs mondiaux +

Des melons de 22 pays ont été livrés sur les marchés espagnols et, jusqu’à récemment, la part du Maroc dans la structure globale des importations était de 6 à 8 %. Et comme les producteurs marocains ont réussi à livrer un volume record au pays en 2023, la part du Maroc est passée à 18 %.

En conséquence, le pays d’Afrique du Nord s’est hissée à la troisième place parmi les fournisseurs de melon à l’Espagne, dépassant les Pays-Bas, et devrait y rester d’ici la fin de l’année.

Les producteurs marocains vendent activement du melon sur les marchés étrangers, se classant 12e parmi les exportateurs mondiaux. Au cours de l’année en cours, près de 57 000 tonnes de ce produit ont déjà été livrées à l’étranger, ce qui a rapporté au Maroc plus de 61 millions de dollars.

La part du lion du melon est exportée vers la France et, en 2023, les melons du Maroc ont atteint les marchés de 40 pays.

Article19.ma