Vidéo / Insolite – En larmes, le dictateur Kim Jong-Un demande aux femmes du pays de faire plus d’enfants

Kim Jong-un, le dirigent suprême de la Corée du Nord, a versé une larme lors de la conférence des mères en demandant aux femmes du pays de faire plus d’enfants mais aussi de les « fouetter ».

Lors de Cinquième conférence des mères qui a eu lieu les 4 et 5 décembre derniers dans la capitale nord-coréenne, Pyongyang, Kim Jong-un s’est adressé aux femmes de son pays, et a pleuré devant la foule écoutant son allocution, selon le site midilibre.fr.

NEW: North Korean dictator Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies pic.twitter.com/F07pENE3cC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2023