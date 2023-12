Solidarité – Le Maroc se prépare à « une marche nationale » pour la Palestine, ce dimanche, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme

Le Maroc va assister, ce dimanche 10 décembre, à une marche nationale en signe de solidarité avec le peuple palestinien et à la dénonciation des atrocités et massacres commis par l’armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie.

Selon le site the newarab.com, « le peuple marocain va participer au rassemblement national (de Rabat) contre la guerre à Gaza et la normalisation », peut-on lire dans un communiqué de presse, publié le jeudi 7 décembre.

+ Organisation du plus grand rassemblement de soutien à la Palestine +

Le rassemblement tant attendu coïncidera avec la Journée internationale des droits de l’homme, une journée généralement marquée par des débats politiques de haut niveau et des manifestations généralisées dans le monde entier.

Depuis le 7 octobre, le Royaume a été témoin de centaines de manifestations pro-Palestine, avec un nombre croissant de citoyens sans appartenance politique rejoignant les rassemblements qui étaient auparavant dirigés exclusivement par des militants de gauche et des partis politiques, ajoute la même source.

