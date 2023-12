Violence et brutalité – Une vidéo montre les forces israéliennes arrêtant et dépouillant des dizaines de palestiniens à Gaza

Des images ont été publiées montrant l’armée israélienne arrêtant des dizaines dé palestiniens dans le nord de Gaza – certains étant déshabillés jusqu’aux sous-vêtements.

La vidéo, a été largement partagée jeudi sur les réseaux sociaux, mais la chaîne britannique Sky News affirme ne pas pouvoir vérifier le temps de leur prise de vue. Elle montre des détenus alignées palestiniens en rangs et semblent avoir les mains liées dans le dos.

Un certain nombre de commentateurs israéliens ont initialement identifié à tort le lieu comme étant Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, selon Sky News.

Ils ont également affirmé que les images montraient des « combattants du Hamas » se rendant aux Forces de défense israéliennes (FDI).

+ L’un des détenus est un journaliste et non un combattant du Hamas +

Itay Blumenthal, correspondant militaire du journal israélien Kan News, a rapporté plus tard que les troupes israéliennes avaient arrêté arbitrairement ces hommes avant de vérifier s’ils étaient membres du Hamas ou du Jihad islamique palestinien.

Selon le journal qatari Al Araby, le chef du Hamas, Oussama Hamdan, a déclaré que les détenus étaient « des civils non armés et sans rapport avec les opérations militaires. »

Le New Arab, un média qatari basé à Londres, a rapporté qu’au moins l’un des détenus était un journaliste et non un combattant du Hamas.

S’exprimant après la diffusion des images, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré : « Nous enquêtons sur qui est lié au Hamas et qui ne l’est pas. Nous arrêtons tout le monde et les interrogeons. Nous continuerons à démanteler toutes les zones jusqu’à ce que nous ayons

terminé ».

Ces images surviennent alors que 350 Palestiniens supplémentaires sont morts au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Les soldats de Tsahal se sont installés à Khan Younis alors que la guerre entre dans son troisième mois, tandis qu’Israël poursuit ses opérations terrestres dans le sud de Gaza. Le président américain Joe Biden s’est également entretenu jeudi au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La Maison Blanche a déclaré plus tard qu’Israël et le Hamas n’étaient pas près de convenir d’une nouvelle pause humanitaire.

