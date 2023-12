Sahara – Le drame politique des Touaregs de l’Azawad

Par Dr. Mohamed Chtatou

L’Azawad, ou Azawagh (Amazigh : ⴰⵣⴰⵓⴰⴷ), a été un État non reconnu de courte durée, de 2012 à 2013. Azawagh(Azawaɣ) est le nom générique berbère touareg pour toutes les régions amazighes touarégues, en particulier la moitié nord du Mali et le nord et l’ouest du Niger.

Qui sont les Touaregs ?

Les Touaregs sont des éleveurs de langue berbère qui habitent une zone d’Afrique du Nord et de l’Ouest allant de Touat, en Algérie, et de Ghadamès, en Libye, au nord du Nigeria et du Fezzan, en Libye, à Tombouctou, au Mali. Leurs organisations politiques s’étendent au-delà des frontières nationales. Dans les années 2010, ils étaient estimés à plus de deux millions d’habitants.

Les Touaregs du nord vivent principalement dans de véritables pays désertiques, tandis que les Touaregs du sud vivent principalement dans la steppe et la savane. Les Touaregs sont constitués de confédérations comprenant l’Ahaggar (Hoggar) et l’Azjer (Ajjer) au nord et les Asben (Aïr Touareg), Ifora, Itesen (Kel Geres), Aulliminden et Kel Tademaket au sud. Les sudistes élèvent des zébus et des chameaux, dont certains sont vendus aux Touaregs du nord. Les raids contre les caravanes et les voyageurs étaient importants à l’époque pré-européenne, tout comme le commerce caravanier, qui déclina avec l’introduction des véhicules à moteur. Les sécheresses qui ont frappé le sud de la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso (Haute-Volta) et le Tchad dans les années 1970 et 1980 ont toutes deux réduit le nombre de Touaregs du sud et érodé leur mode de vie pastoral traditionnel.

La société touarègue est traditionnellement coutumière, allant des nobles aux ouvriers (autrefois esclaves), en passant par le clergé, les vassaux et les artisans. L’habitation touarègue conventionnelle est une tente en peau teinte en rouge (parfois remplacée à la fin du XXe siècle par du plastique). Les armes traditionnelles comprennent des épées à deux tranchants, des poignards gainés, des lances en fer et des boucliers en cuir. Les hommes adultes portaient traditionnellement un voile bleu en présence de femmes, d’étrangers et de beaux-parents, mais cette pratique a commencé à être abandonnée avec l’urbanisation. Les Touaregs ont conservé une écriture particulière le Tifinagh ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ apparentée à celle utilisée par les anciens Libyens.

Les Touareg sont un peuple africain islamique. Ils sont classés comme semi-nomades, ce qui signifie qu’ils voyagent avec leurs troupeaux de façon saisonnière mais qu’ils possèdent également une zone d’origine où ils cultivent certaines cultures vivrières.

Les Touareg sont surtout connus pour la pratique des hommes consistant à se voiler le visage avec un tissu bleu teint à l’indigo. Les récits des premiers voyageurs les qualifiaient souvent d’« hommes bleus » du désert du Sahara, la région où vivent de nombreux Touaregs. On pense que les Touareg sont les descendants des Berbères d’Afrique du Nord et qu’ils sont originaires de la région du Fezzan en Libye. Ils se sont ensuite étendus aux régions bordant le Sahara, intégrant les populations agricoles locales dans leur propre société.

Au XIVe siècle, des routes commerciales vers les riches marchés du sel, de l’or, de l’ivoire et des esclaves d’Afrique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient avaient vu le jour à travers le territoire touareg. Les Touareg se sont enrichis en tant qu’éleveurs et commerçants dans les régions sahariennes et sahéliennes. Le Sahel est la région située au sud du désert du Sahara qui est marquée par des périodes de sécheresse mais n’est pas un véritable désert.

À la fin du XIXe siècle, l’exploration et les expéditions militaires européennes ont conduit à la domination française sur la patrie touarègue. Au début du XXe siècle, les Français avaient placé les Touareg sous leur contrôle colonial. Ils ont mis fin aux activités commerciales touarègues, notamment à la perception de droits de douane et aux services de protection des caravanes de chameaux traversant le Sahara.

La nation touarègue

Le peuple touareg ; également orthographié Twareg ou Touareg ; endonyme : Imuhaɣ/Imušaɣ/Imašeɣăn/Imajeɣăn) sont un grand groupe ethnique amazigh qui habite principalement le Sahara dans une vaste région s’étendant de l’extrême sud-ouest de la Libye au sud de l’Algérie, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Traditionnellement pasteurs nomades, on trouve également de petits groupes de Touaregs dans le nord du Nigéria.

Les Touaregs parlent des langues du même nom (également connues sous le nom de tamasheq), qui appartiennent à la branche berbère de la famille afroasiatique.

Il s’agit d’un peuple semi-nomade qui pratique l’islam et descend des communautés berbères indigènes d’Afrique du Nord, qui ont été décrites comme une mosaïque d’ancêtres locaux d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d’Europe (premiers agriculteurs européens) et d’Afrique subsaharienne, avant la conquête musulmane du Maghreb. On attribue au peuple touareg la propagation de l’islam en Afrique du Nord et dans la région adjacente du Sahel.

La société touarègue se caractérise traditionnellement par l’appartenance à un clan, le statut social et la hiérarchie des castes au sein de chaque confédération politique. Les Touaregs ont contrôlé plusieurs routes commerciales transsahariennes et ont joué un rôle important dans les conflits de la région saharienne à l’époque coloniale et postcoloniale. Certains chercheurs ont lié l’ethnogenèse des Touaregs à la chute des Garamantes qui ont habité le Fezzan (Libye) du 1er millénaire avant J.-C. au 5ème siècle après J.-C.

Les origines et les significations du nom Touareg ont longtemps été débattues. Il semblerait que Twārəg soit dérivé du pluriel brisé de Tārgi, un nom dont l’ancienne signification était » habitant de Targa « , le nom touareg de la région libyenne communément appelée Fezzan. Targa signifie en berbère » canal (de drainage) ». Une autre théorie veut que Touareg soit dérivé de Tawâriq, le pluriel de l’exonyme arabe Târiqî.

Le terme désignant un homme touareg est amajagh (variantes : amashegh, amahagh), celui désignant une femme tamajaq(variantes : tamasheq, tamahaq, timajaghen). Les orthographes de l’appellation varient selon les dialectes touaregs. Cependant, elles reflètent toutes la même racine linguistique, exprimant la notion de « libres ». En tant que tel, l’endonyme ne se réfère strictement qu’à la noblesse touarègue, et non aux castes de clients artisans et aux esclaves. Deux autres autodésignations touareg sont Kel Tamasheq(Neo-Tifinagh : Kel Tamasheq), qui signifie « locuteurs de Tamasheq », et Kel Tagelmust, qui signifie « personnes voilées », en allusion au vêtement tagelmust traditionnellement porté par les hommes touareg.

L’exonyme anglais » Blue People » est également dérivé de la couleur indigo des voiles tagelmust et d’autres vêtements, qui tache parfois la peau en dessous en lui donnant une teinte bleuâtre. Un autre terme pour les Touaregs est Imuhagh ou Imushagh, un cognate de l’auto nom berbère du nord Imazighen.

Tin Hinan, la reine touarégue

Dans l’Antiquité, les Touaregs se sont déplacés vers le sud depuis la région du Tafilalt au Maroc vers le Sahel sous la direction de la reine fondatrice touareg Tin Hinan, qui aurait vécu entre le IVe et le Ve siècle. La tombe monumentale de la matriarche Tin Hinan, vieille de 1 500 ans, est située dans le Sahara à Abalessa, dans les montagnes du Hoggar, dans le sud de l’Algérie. Des vestiges d’une inscription en tifinagh, l’écriture traditionnelle libyco-berbère des Touaregs, ont été découverts sur l’un des murs de l’ancienne sépulture.

Des récits externes d’interaction avec les Touaregs sont disponibles depuis le 10e siècle au moins. Ibn Hawkal (Xe siècle), al-Bakri (XIe siècle), al-Idrissi (XIIe siècle), Ibn Batutah (XIVe siècle) et Leo Africanus (XVIe siècle) ont tous décrit les Touaregs sous une forme ou une autre, généralement sous le nom de mulathamîn ou « les voilées ». Parmi les premiers historiens, Ibn Khaldûn, érudit du XIVe siècle, a probablement les commentaires les plus détaillés sur la vie et le peuple du Sahara, bien qu’il ne les ait apparemment jamais rencontrés.

Dida Badi écrit au sujet de l’importance de Tin Hinan aux yeux du peuple touareg à travers l’histoire que :

‘’Au-delà de la très abondante littérature qui traite de Tin-Hinan et au-delà des trouvailles archéologiques, Tin-Hinanreste pour les Touaregs des Kel-Ahaggar, une figure historique de leur groupe et un modèle structural qui s’applique au niveau même des différents groupes de la société touarègue en général, où le phénomène Tin-Hinan est représenté presque partout sous les formes de femmes légendaires, chez les groupes où le système matrilinéaire est encore vivant ; ou sous les formes d’hommes, chez les groupes où ce système a commencé à disparaître. Cette masculinisation est une autre forme de résistance de cette légende.

Ces femmes ont en commun avec Tin-Hinan, d’abord l’appropriation d’un espace donné, et ensuite, la fondation d’un groupe de parenté qui va hériter de cet espace, à l’intérieur des tisarradh, limites territoriales connues et reconnues par l’ensemble des groupes.’’

Tin Hinan est parfois appelée « Reine du Hoggar » et par les Touaregs « Tamenokalt« , ce qui signifie également « reine ». Le nom signifie littéralement « femme des tentes », mais peut être traduit métaphoriquement par « mère de nous tous ». Tin Hinan, ou comme son nom signifie littéralement dans l’ancienne langue Tamahak « Elle/femme des tentes », et métaphoriquement traduit par « Mère de nous tous ». Comme le dit la légende, Tin Hinan est une femme réputée pour sa beauté, sa sagesse et ses voyages fréquents.

Selon les histoires racontées dans la région, Tin Hinan était une « princesse fugitive » qui a vécu au quatrième siècle de notre ère. Chassée des régions septentrionales du Sahara, elle et sa caravane ont failli périr dans la nature jusqu’à ce qu’elles tombent sur du grain dans les fourmilières du désert. Dans d’autres légendes moins corroborées, Tin Hinan a été décrite comme une musulmane de la tribu des Berbères Braber, venue de l’oasis de Tafilalt accompagnée d’une servante nommée Takamat. Dans cette légende, Tin Hinan avait une fille (ou petite-fille), dont le nom est Kella, tandis que Takamat avait deux filles. Ces enfants seraient les ancêtres des Touaregs de l’Ahaggar. Selon une autre version, Tin Hinan aurait eu trois filles (qui portaient des noms totémiques faisant référence à des animaux du désert) qui seraient les ancêtres de la tribu.

Cela a été considéré comme un mythe jusqu’en 1925, lorsque sa tombe monumentale a été découverte dans le désert du Sahara à Abalessa, dans la région du Hoggar, au sud de l’Algérie, par l’archéologue amateur polono-américain Byron Khun de Prorok et l’armée française. Son tombeau, une structure circulaire en pierre d’une hauteur de 13 pieds (près de 4 m) et d’un diamètre de 75 pieds (près de 23 mètres), était situé sur une colline face au lit d’une rivière asséché.

La tombe de Tin Hinan a été découverte en 1925. Et dans les années 1920, de nombreuses découvertes archéologiques ont été faites. Certaines de ces découvertes sont le tombeau de Toutankhamon par Howard Carter et la ville d’Ur par Leonard Woolley, qui ont toutes deux eu lieu en 1922. Malheureusement, ces découvertes ont retenu toute l’attention et ont quelque peu éclipsé son dévoilement.

Le peuple Touareg Kel Tamasheq

Les Touaregs Kel Tamasheq sont des pasteurs qui ont dominé le commerce dans les caravanes du désert à travers l’Afrique du Nord pendant des siècles. Bien que le colonialisme français de la fin du XIXe siècle ait créé des complications pour leur culture, leur économie et leur mode de vie, ils ont réussi à maintenir des traditions et des coutumes importantes à travers leur langue, leur religion et leur art. Le mot « Touaregs » est une variante orthographique française qui reflète l’influence de la colonisation française au cours des 19e et 20e siècles. Cependant, les deux orthographes peuvent être utilisées de manière interchangeable.

Les Touaregs sont un peuple du désert du Sahara, une vaste étendue qui s’étend sur les régions nord et ouest de l’Afrique. On estime qu’il y a environ 1,2 à 3 millions de personnes qui s’identifient comme Touaregs dans le désert du Sahara. Ils vivent dans plusieurs pays, notamment : le Niger, le Mali, l’Algérie, la Libye, le Nigeria et le Burkina Faso.

Les peuples touaregs – ou encore les Kel Tamasheq – constituent un groupe ethnique berbère principalement nomade, territorialement concentré, dans les régions désertiques du nord-est du Mali, du sud de l’Algérie, de l’ouest du Niger et dans certaines parties de la Libye et du Burkina-Faso. Il y a environ 500 000 Kel Tamasheq au Mali, et diverses factions de cette population se sont révoltées contre le gouvernement central de Bamako à quatre reprises depuis l’indépendance. Le premier de ces soulèvements a eu lieu en 1963-64, et a été suivi de conflits armés de 1990 à 1996, de 2006 à 2009 et depuis janvier 2012.

Conformément aux premières, deuxièmes, quatrièmes et cinquièmes propositions d’Edward Azar en matière de conflit social, les trois premières rébellions étaient des conflits intraétatiques motivés par des tentatives d’obtenir une plus grande autonomie au sein de l’État malien en raison de problèmes de sécurité découlant de la marginalisation socio-économique et des menaces contre l’identité des KelTamasheq. L’invocation par Gurr de l’affirmation de Huntington selon laquelle les conflits ethniques sont susceptibles de se produire le long de lignes de fracture civilisationnelles semble également pertinente aux conflits ethniques actuels et passés au Mali.

La principale caractéristique de la société touarègue est sa forte structure hiérarchique. Les individus composant la société touarègue sont classés dans les catégories suivantes :

– Imajeghen : tribus nobles

– Imrad : tribus vassales

– Ineslemen : tribus maraboutiques (le singulier ineslemsignifie « musulman »)

– Inaden : forgerons

– Iraouellan : anciens captifs touaregs

– Iklan : esclaves noirs (le singulier akli signifie « noir »)

– Bellas : esclaves affranchis parlant Songhaï

– Bouzous : esclaves affranchis de langue Haoussa

Aujourd’hui, le peuple touareg représente un véritable mélange culturel et racial avec les populations arabes et noires d’Afrique subsaharienne. Pour une grande majorité, ils ont abandonné le mode de vie nomade pour un mode de vie plus sédentaire, s’installant dans les grandes villes aux portes du désert du Sahara comme Agadez au Niger.

Malgré l’influence de l’Islam, les Touareg sont monogames à l’exception de quelques-uns qui ont adopté la polygamie. Le mariage est un rituel important dans leur société. L’homme apporte la dot à la famille de la mariée. Ce dernier est constitué de chameaux et de taureaux. La famille de la mariée fournit la tente et le mobilier des futurs mariés. En cas de divorce, la tente et le mobilier restent la propriété de la femme. La société étant régie par le système des castes, le mariage en dehors des castes est rare.

On constate que la cérémonie du thé, l’impureté du porc, ainsi que la prière, sont des signes de l’influence de la culture arabo-islamique sur le mode de vie touareg. Le thé, par exemple, a été introduit au début du XXe siècle et est considéré comme un moyen de montrer son hospitalité ou un prétexte pour discuter.

En revanche, l’influence de l’Islam apparaît différemment dans les tribus touarègues. En fait, la pratique religieuse est assez forte selon les régions.

Selon Hélène Claudot-Hawad, Le système touareg de représentation dispose de deux catégories-clé qui délimitent de manière assez précise les contours de ce qui est soi et de ce qui est autre ; il s’agit de la catégorie de temust et de celle de tamurt :

“l’appellation de temust n imajaghen définit les contours les plus vastes du monde touareg, groupe humain parlant la même langue, possédant les mêmes références culturelles, suivant le même code de l’honneur et se ramifiant en un vaste ensemble confédéral (…). Enfin, enveloppant la temust, tamurt désigne un ensemble de personnes possédant la même culture ou la même mythologie fondatrice. L’accent est mis, dans cette notion, sur l’affinité culturelle. Les liens définissant la collectivité ainsi nommée peuvent exister actuellement ou appartenir au passé. Par exemple, les Touaregs considèrent qu’autrefois les descendants de Noé, devenus plus tard les Berbères, les Arabes, les Ethiopiens, Les Peuls, les Egyptiens et les Juifs constituaient la même tamurt bien qu’aujourd’hui ils forment des entités distinctes. A une échelle plus réduite, les Touaregs et les Peuls ou encore les Touaregs et les Maures peuvent être présentés comme membres d’une ancienne tamurt. Dans le présent, tamurt peut s’appliquer à l’ensemble formé par les Touaregs et les autres Berbères, par opposition au monde “arabe” ou encore “occidental”.

Histoire de l’Azawad

L’empire saadien du Maroc antique a attaqué la région en 1591. Le souverain saadien, Ahmad Ier al-Mansour, envoya le général morisque Judar Pacha dans la région à la recherche d’or. Il diriga une expédition de 4 000 Morisques andalous, 500 mercenaires et 2 500 auxiliaires, dont des esclaves, baptisée cAbidât Arma. Après la bataille de Tondibi, dans un village situé juste au nord de Gao, Pacha et ses forces s’emparent de Gao le 30 mai 1591. Pacha est né dans une famille de musulmans espagnols au Maroc, bannis par la Couronne espagnole à la suite de l’échec du soulèvement des Alpujarras en 1568-71.

Le pillage de Gao marque la fin effective de l’Empire songhaï (1464-1591) en tant que puissance régionale et son déclin économique et intellectuel. Le développement du commerce transatlantique, qui transporte des esclaves africains, y compris des dirigeants et des érudits de Tombouctou, marginalise les rôles de Gao et de Tombouctou en tant que centres de commerce et d’érudition. L’expédition marocaine aboutit à la formation du pachalik de Tombouctou. Alors qu’il contrôlait initialement les routes commerciales entre le Maroc et Tombouctou, le Maroc a rapidement coupé ses liens avec Judar Pacha. Les pachas suivants perdirent leur emprise sur Tombouctou. En 1630, la colonie était indépendante et les dirigeants étaient devenus autochtones par le biais de mariages mixtes et d’alliances locales. Le Songhay n’a jamais repris le contrôle et de plus petits royaumes de taïfas ont été créés.

Les Touaregs prennent temporairement le contrôle en 1737. Pendant le reste du XVIIIe siècle, diverses tribus touarègues, bambaras et kountas ont brièvement occupé ou assiégé la ville. Pendant cette période, l’influence des pachas, qui s’étaient alors mélangés aux Songhays par le biais de mariages mixtes, n’a jamais complètement disparu.

L’empire Massina prend le contrôle de Tombouctou en 1826 et le conserve jusqu’en 1865, date à laquelle il est chassé par l’empire toucouleur d’El Hadj Omar Tall. Les sources ne s’accordent pas sur l’identité des dirigeants à l’arrivée des colonisateurs français : un article paru en 1924 dans le Journal de Royal African Society mentionne les Touaregs, l’historien Elias N. Saad suggère en 1983 les Soninkés Wangara, tandis que l’africaniste John Hunwick écrit en 2003 que plusieurs États se sont disputé le pouvoir « dans l’ombre » jusqu’en 1893.

L’empire de Gao doit son nom à la ville de Gao. Au IXe siècle de notre ère, il était considéré comme le plus puissant royaume d’Afrique de l’Ouest.

Au début du XIVe siècle, la partie méridionale de la région passe sous le contrôle de l’empire du Mali. Le roi Moussa Ier annexe pacifiquement Tombouctou en 1324, au retour de son célèbre pèlerinage à La Mecque.

Avec l’affaiblissement de la puissance de l’Empire du Mali dans la première moitié du XVe siècle, la région autour de Tombouctou devient relativement autonome, bien que les Touaregs maghrébins occupent une position dominante Trente ans plus tard, l’Empire Songhay, en pleine ascension, s’étend à Gao, absorbant Tombouctou en 1468 ou 1469 et une grande partie de la région environnante. La ville est dirigée successivement par le sunnite Ali Ber (1468-1492), le sunnite Baru (1492-1493) et l’Askia Mohammad Ier (1493-1528). Sunni Ali Ber était en conflit sévère avec Tombouctou après sa conquête.

Askia Mohammad Ier créa un âge d’or pour l’empire Songhay et Tombouctou grâce à une administration centrale et régionale efficace qui laissait une marge de manœuvre suffisante pour permettre aux centres commerciaux de la ville de prospérer. Avec Gao comme capitale de l’empire, Tombouctou jouissait d’une position relativement autonome. Les marchands de Ghadamès, d’Awjilah et de nombreuses autres villes d’Afrique du Nord s’y rassemblaient pour échanger de l’or et des esclaves contre le sel saharien de Taghaza, des tissus et des chevaux nord-africains. La dynastie des Askia dirigea l’empire jusqu’en 1591, date à laquelle des luttes intestines affaiblirent son emprise.

Après que les puissances européennes eurent officialisé la course à l’Afrique lors de la conférence de Berlin, les Français prirent le contrôle des terres situées entre le 14e méridien et Miltou, au sud-ouest du Tchad, délimitées au sud par une ligne allant de Say, au Niger, à Baroua. Bien que la région de l’Azawad soit française par son nom, le principe d’effectivité exige que la France exerce son pouvoir dans les zones cédées, par exemple en signant des accords avec les chefs locaux, en mettant en place un gouvernement et en exploitant la région sur le plan économique, avant que la revendication ne soit définitive.

Le 15 décembre 1893, Tombouctou, qui n’a plus rien à offrir, est annexée par un petit groupe de soldats français, dirigé par le lieutenant Gaston Boiteux, et la région devient une partie du Soudan français, une colonie de la France. La colonie est réorganisée et son nom est modifié à plusieurs reprises au cours de la période coloniale française. En 1899, le Soudan français est subdivisé et l’Azawad devient une partie du Haut-Sénégal et du Moyen Niger. En 1902, elle est rebaptisée Sénégambie et Niger, puis en 1904, Haut-Sénégal et Niger. Ce nom est utilisé jusqu’en 1920, date à laquelle il redevient le Soudan français.

Le mot « Azawad » désigne un territoire s’étendant à travers le Sahel et le Sahara, couvrant principalement la région située au nord du fleuve Niger au Mali. Certains partisans du mouvement incluent également certaines régions du sud de l’Algérie.

Selon l’explorateur et scientifique écossais Robert Brown, Azawad est une corruption arabe du mot berbère Azawagh, faisant référence à un bassin fluvial asséché qui couvre l’ouest du Niger, le nord-est du Mali et le sud de l’Algérie. Le nom se traduit par « terre de transhumance ».

Azawad ⴰⵣⴰⵓⴰⴷ, État indépendant

La déclaration d’indépendance de l’Azawad a été faite unilatéralement par le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) en 2012, après qu’une rébellion touarègue a chassé les forces armées maliennes de la région.

L’Azawad ⴰⵣⴰⵓⴰⴷ, tel que revendiqué par le MNLA, comprend les régions maliennes de Tombouctou, Kidal, Gao, ainsi qu’une partie de la région de Mopti, soit environ 60 % de la superficie totale du Mali. L’Azawad est bordé au sud par le Burkina Faso, à l’ouest et au nord-ouest par la Mauritanie, au nord et au nord-est par l’Algérie, à l’est et au sud-est par le Niger, et au sud-ouest par le Mali incontesté. Il chevauche une partie du Sahara et de la zone sahélienne. Gao est sa plus grande ville et a servi de capitale temporaire, tandis que Tombouctou est la deuxième plus grande ville et était destinée à être la capitale par les forces indépendantistes.

Le 6 avril 2012, dans un communiqué publié sur son site Internet, le MNLA a déclaré l’indépendance de l’Azawad du Mali. Dans cette Déclaration d’indépendance de l’Azawad, le nom État indépendant de l’Azawad a été utilisé (français : État indépendant de l’Azawad, arabe : دولة أزواد المستقلة, DawlatAzawād al-Mustaqillah).

A propos de la notion de “Peuple de l’Azawad”, DahbiaAbrous écrit :

‘’Les textes élaborés par les Touaregs du Mali – en particulier ceux du F.P.L.A. – sont les plus explicites à ce sujet. Dans ces textes (Lettre ouverte du F.P.L.A., document intitulé “De Tchin Tabaradenà Léré”) apparaît une notion centrale : celle de “Peuple de l’Azaouad”. Cette notion – nous verrons plus loin ce qu’elle recouvre – entre dans un système cohérent où elle remplit une double fonction :

1- Une fonction externe car elle inscrit la lutte de l’Azaouad dans un cadre plus large devenu universel : celui de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et plus précisément du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes” ;

2- Une fonction interne car elle situe (resitue ?) les Touaregs en relation avec les autres peuples voisins : Peuls, Songhaïs, Maures, c’est là qu’apparaît – dans les textes – un rapport entre “peuple de l’Azaouad” et “communauté historique de l’Azaouad”.

Ces deux points bien que liés seront abordés séparément.

Dans sa lettre ouverte, le F.P.L.A. légitime sa création et ses objectifs de lutte en se référant à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et au principe du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes” ; il “revendique pour l’Azaouad le droit inaliénable d’assumer son destin dans le respect des différences complémentaires de ses populations” (…) « pour que soient reconnus universellement à l’instar de tous les peuples du monde, nos droits à une existence libre et digne et ce, conformément à nos aspirations profondes et à notre identité propre” (Lettre ouverte du F.P.L.A., p. 2).’’

Insurrection et conflit

En janvier 2013, une insurrection mineure a débuté lorsque des groupes fondamentalistes islamistes ont tenté de prendre le contrôle de l’ensemble du Mali. La France et le Tchad ont envoyé des troupes pour soutenir l’armée malienne. L’ensemble de la région Nord a été capturé en l’espace d’un mois, avant l’offensive des islamistes contre le Sud. La présence principale des rebelles se concentre autour de leur quartier général à Kidal. Les islamistes ont commencé à se regrouper lentement dans les montagnes de l’Adrar des Ifoghas jusqu’à ce que la coalition française et africaine lance une offensive pour éliminer les dirigeants islamistes et récupérer les otages étrangers qu’ils détiennent.

Des groupes nomades touaregs tels que le MNLA, un groupe séparatiste azawadi, ont aidé à reprendre plusieurs villes principales du Nord, mais sont restés neutres dans les combats entre les islamistes et l’armée malienne. Le MNLA a coopéré avec les troupes françaises en leur fournissant des guides et des services logistiques et en louant des espaces dans leurs bases militaires.

Pour Benjamin Roger, la victoire du MNLA est décrite dans les termes suivants :

‘’Après d’intenses combats qui les ont opposés dans la matinée du mercredi 21 mai à l’armée malienne, les combattants du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) ont affirmé dans la soirée avoir pris le contrôle de la ville de Kidal. Selon Bilal Ag Acherif, chef de la rébellion touarègue, les combats sont terminés et les rebelles contrôlent le gouvernorat ainsi que le « camp 1 » où était basé le contingent militaire malien. Plusieurs soldats maliens auraient été tués et d’autres seraient prisonniers.

« Nous en avons laissé partir un certain nombre qui ont rejoint le reste des troupes maliennes réfugiées dans le camp de la Minusma (force de l’ONU au Mali, NDLR) », a ajouté Bilal Ag Acherif, joint par téléphone. De son côté, une source militaire onusienne à Kidal a affirmé à l’AFP que « les groupes armés [avaient] nettement pris le dessus sur les forces armées maliennes », mais que « les camps [étaient] sous contrôle de l’armée malienne ».’’

Au sujet de l’insurrection de l’Azawad, Hélène Claudot-Hawad écrit : ‘’La récente insurrection qui surgit au nord du Mali en janvier 2012, montre que le fait d’être ‘’touareg’’ est devenu une identité innomable’’.

Toutefois, les autorités du MNLA n’ont pas autorisé la présence de l’armée malienne, en raison des accusations de crimes maliens à l’encontre du peuple touareg. Malgré cela, les islamistes ont pris pour cible les postes de contrôle du MNLA et d’autres installations militaires en recourant à des attentats-suicide à la bombe en guise de représailles. Des luttes intestines ont également eu lieu lorsque les forces d’intervention tchadiennes ont été accusées d’avoir tiré sur des civils touaregs.

Un accord de paix a été conclu en juin 2013 entre le MNLA et le gouvernement malien. Il accorde aux militaires un bail sur les terres détenues par les rebelles touaregs et confère aux Touaregs une plus grande autonomie, ce qui était demandé après que le MNLA a révoqué sa revendication d’indépendance. Cela a permis à la partie nord du pays de participer aux élections présidentielles maliennes le même mois. Le cessez-le-feu n’a pas duré longtemps avant que les troupes maliennes n’affrontent les rebelles lors d’escarmouches.

En février 2014, le massacre de la famille d’un général malien d’origine touareg a déclenché un conflit ethnique entre les islamistes peuls et les séparatistes touaregs du MNLA. Un massacre ciblant délibérément les civils de la majorité touareg a été perpétré par les islamistes, tuant plus de 30 hommes désarmés.

Un référendum était prévu en 2017 pour obtenir l’autonomie et renommer les régions du nord en » Azawad « , mais le président malien Ibrahim Boubacar Keita a mis de côté le projet de référendum sur les réformes constitutionnelles qui ont été accueillies avec opposition et ont déclenché des manifestations de rue régulières.

Au sujet du conflit de l’Azawad avec le Mali Akli N’Toumastécrit :

Au début des années 1990, dans l’Azawad, le MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l’Azawad), dirigé par Iyad Aghali, a attaqué la ville de Ménaka au Mali. Cet assaut a provoqué des représailles de la part de l’armée malienne. Après que le gouvernement malien ait perdu de nombreuses batailles, une série de pourparlers et d’accords de paix ont suivi, mais n’ont pas été correctement appliqués, conduisant à davantage d’insurrections et de divisions entre les factions touarègues. L’Algérie a joué un rôle central dans l’élaboration de la trajectoire de la rébellion touarègue, provoquant dans un premier temps des divisions au sein des groupes touaregs, puis prônant l’unification.

Une autre rébellion a émergé en 2006, centrée sur l’autonomie des régionsouarègues et la non-application des accords précédents – cette fois dirigée par Ibrahim Ag Bahanga, un dirigeant touareg bien connu. Un autre accord de paix a été signé avec le Mali, mais n’a pas non plus été mis en œuvre.

Les conflits ont persisté alors qu’une nouvelle génération de l’Azawad se sentait négligée et menacée par l’émergence d’Al-Qaida sur son territoire. En 2010, la jeunesse touarègue a créé le MNA (Mouvement National de l’Azawad), un mouvement pacifique et laïc prônant l’autonomie par rapport au Mali. Cependant, les actions du gouvernement malien contre le MNA ont conduit à la formation d’une faction armée, le MNLA (le Mouvement National de Libération de l’Azawad).

Et de continuer :

‘’En 2012, des hostilités éclatent entre le MNLA et les autorités maliennes. Durant cette période, Iyyad Ag Aghali, auparavant laïc, affilié à la cause touarègue pour l’autonomie, fonde le groupe religieux Anssar-iddin, s’écartant de ses vues laïques antérieures parce que le MNLA ne le laissait pas diriger la region suite à son échec dans lesrévolutions des années 1990.

Le conflit de 2012 au Mali a commencé lorsque le MNLA a tenté de négocier avec le Mali de novembre à janvier, mais le Mali n’a pas accepté l’autonomie de l’Azawad. Le MNLA a attaqué Adjelhock, une base militaire malienne cruciale. Cette attaque a intensifié les tensions et déclenché des violences contre les civils touaregs à Bamako, la capitale du Mali, provoquant la fuite de nombreux civils. Cette escalade des tensions a contribué au coup d’État de mars 2012. Par la suite, le MNLA a pris le contrôle des grandes villes mais aussi des poches qui abritaient des cellules endormies des factions d’Al-Qaida qui existaient depuis 2006. En outre, des divisions idéologiques sont apparues entre le MNLA et Ansar-Din, un groupe djihadiste, concernant sa vision pour la région : le MNLA veut un État amazigh laïc et Ansar-Din veut la charia.’’

Que veut le MNLA ?

Le MNLA souhaite que le territoire de l’Azawad devienne un pays indépendant. Les Touaregs se sont longtemps sentis marginalisés par l’État malien. Ils n’ont pas pu obtenir de postes dans l’État malien nouvellement indépendant parce qu’ils sont nomades et qu’ils ont résisté à l’assimilation française, mais aussi parce qu’ils n’ont pas été éduqués dans les écoles coloniales et ne font pas partie de l’élite. Ainsi, ils ont été exclus des institutions politiques. Plus tard, sous les gouvernements Traoré (1979-1991) et Konaré (1992-2002), les fonds apportés par les investissements de nombreuses sociétés minières multinationales sont restés dans les poches des élites. Les bénéfices parvenaient rarement aux communautés du Nord, ce qui contribuait au mécontentement croissant des Touaregs à l’égard de l’État malien.

La rhétorique et les objectifs du MNLA sont comparables à ceux d’autres mouvements indépendantistes à travers le monde, comme le mouvement indépendantiste kurde. Le MNLA revendique l’autodétermination et fait remonter ses revendications à l’époque coloniale. Ils font référence à une lettre du peuple de l’Azawad envoyée à De Gaulle en 1958, réclamant déjà son Etat indépendant. En outre, ils citent les nombreux traités de paix qui ont échoué et qui, selon eux, n’ont pas été respectés. Ils dénoncent également la présence du terrorisme sur le territoire de l’Azawad et l’incapacité du gouvernement malien à protéger ses citoyens.

Cette affirmation est particulièrement intéressante car elle insinue qu’avec un État indépendant de l’Azawad, le peuple touareg pourrait mieux résister et gérer toute menace terroriste. Cela montre également que le MNLA se considère comme incontestablement distinct d’AQMI. Enfin, le MNLA reconnaît le cadre et le langage des acteurs nationaux et internationaux, citant les déclarations et les lois de l’ONU selon lesquelles ils estiment avoir droit à l’autodétermination.

Déclaration d’indépendance de l’Azawadi

Le 6 avril 2012, le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) a déclaré que le nord du Mali était un État indépendant, baptisé Azawad, et s’est engagé à rédiger une constitution établissant une démocratie. Leur déclaration reconnaît la charte des Nations unies et affirme que le nouvel État en respectera les principes.

Dans une interview accordée à France 24, un porte-parole du MNLA a déclaré l’indépendance de l’Azawad :

« Le Mali est un État anarchique. C’est pourquoi nous avons rassemblé un mouvement de libération nationale pour mettre en place une armée capable de sécuriser notre terre et un bureau exécutif capable de former des institutions démocratiques. Nous déclarons l’indépendance de l’Azawad à partir de ce jour. » – Moussa Ag Assarid, porte-parole du MLNA, 6 avril 2012.

Dans la même interview, Assarid a promis qu’ils respecteraient les frontières coloniales qui séparent la région de ses voisins ; il a insisté sur le fait que la déclaration d’indépendance de l’Azawad avait une légalité internationale.

Concernant la notion ‘’Azawad’’, qui est devenue tabou au Mali, Bokar Sangaré écrit dans Le Monde :

‘’ Depuis début décembre, la ministre Oumou Touré se débat dans un maelström des critiques. Quelques jours plus tôt à Bamako, Aminatou Walet Ag-Bibi, la présidente des Femmes de l’Azawad, avait eu l’audace de revêtir aux Assises des femmes du Mali pour la paix un foulard aux couleurs du drapeau du Mouvement national de l’Azawad (MNLA), principal artisan de la rébellion indépendantiste partie de Kidal, dans le nord du pays, en janvier 2012. Des photos d’elle posant avec la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, se sont rapidement retrouvées sur les réseaux sociaux où internautes, opposants et certains mouvements de la société civile n’ont pas tardé à dénoncer un acte de provocation et à réclamer la démission de Mme Touré.’’

Aucune entité étrangère ne reconnaît l’Azawad. La déclaration du MNLA a été immédiatement rejetée par l’Union africaine, qui l’a déclarée « nulle et sans valeur aucune« . Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas la partition unilatérale du Mali, mais il a appelé à des négociations entre les deux entités pour répondre « aux revendications de la population touareg du Nord [qui] sont anciennes et n’ont pas reçu depuis trop longtemps les réponses adéquates et nécessaires« . Les États-Unis ont également rejeté la déclaration d’indépendance.

Le MNLA compterait jusqu’à 3 000 soldats. La CEDEAO déclare l’Azawad « nul et non avenu » et affirme que le Mali est « une entité une et indivisible ». La CEDEAO a déclaré qu’elle utiliserait la force, si nécessaire, pour mettre fin à la rébellion. Le gouvernement français a indiqué qu’il pourrait fournir un soutien logistique.

Le 26 mai, le MNLA et son ancien co-belligérant Ansar Dine annoncent un pacte de fusion pour former un État islamiste ; des rapports ultérieurs indiquent que le MNLA s’est retiré du pacte, prenant ses distances avec Ansar Dine. Les affrontements entre le MNLA et Ansar Dine se poursuivent et culminent avec la bataille de Gao et Tombouctou le 27 juin, au cours de laquelle les groupes islamistes Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest et Ansar Dine prennent le contrôle de Gao et en chassent le MNLA. Le lendemain, Ansar Dine annonce qu’il contrôle Tombouctou et Kidal, les trois plus grandes villes du nord du Mali. Ansar Dine poursuit son offensive contre les positions du MNLA et s’empare de toutes les villes encore tenues par le MNLA le 12 juillet, avec la chute d’Ansongo.

En décembre 2012, le MNLA se met d’accord sur l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Mali lors de pourparlers avec le gouvernement central et Ansar Dine.

Soufian Al Karjousli présente le mouvement indépendantiste Azawad dans les termes suivants :

‘’ La mouvance combattante de l’Azawad est ancrée dans une échelle locale qui est celle des territoires Azawad revendiqués, mais ceux-ci par leur inscription spatiale s’inscrivent dans le transnational. En effet, le territoire de l’Azawad déborde des frontières d’États modernes que la mouvance combattante renie. La mouvance combattante de l’Azawad porte aussi une dimension internationale géostratégique car le Sahara est un espace convoité par les grandes puissances mondiales. Il ne s’agit donc pas d’un seul face à face avec les États sur lesquels se trouvent les territoires revendiqués. L’enjeu est porté à l’échelle de l’organisation de l’ensemble du désert et de ses marges, projet qui avait déjà intéressé la France par exemple dans les années 1950 à travers l’OCRS (Organisation Commune des Régions Sahariennes). C’est un espace d’exploitation (uranium pour le Niger, pétrole pour le Mali et l’Algérie) et de circulation hautement stratégique (routes de commerce, de trafic et de contrebande). À ce titre, il attire des fonds importants. En même temps, il reste, pour les populations locales subsahariennes, des espaces de relégation et de pauvreté. Ainsi, les régions de Tombouctou et de Kidal, au nord-est du Mali ne sont toujours pas reliées par une route digne de ce nom à la capitale Bamako.’’

Dans sa déclaration d’indépendance, le MNLA annonce les premières institutions politiques de l’État de l’Azawad. Elles comprennent :

– Un comité exécutif, dirigé par Mahmoud Ag Aghaly.

– Un conseil révolutionnaire, dirigé par Abdelkrim Ag Tahar.

– Un conseil consultatif, dirigé par Mahamed Ag Tahadou.

– L’état-major de l’armée de libération, dirigé par Mohamed Ag Najem.

Bien que le MNLA ait revendiqué la responsabilité de gérer le pays « jusqu’à la nomination d’une autorité nationale » dans sa déclaration d’indépendance, il a reconnu la présence de groupes armés rivaux dans la région, notamment les combattants islamistes d’Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest, et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Le MNLA n’a pas établi de gouvernement officiel, bien qu’il se soit engagé à rédiger une constitution établissant l’Azawad comme une démocratie. Le principal bâtiment du gouvernement est appelé le Palais de l’Azawad par le MNLA. Il s’agit d’un bâtiment lourdement gardé au centre de Gao qui servait de bureau au gouverneur de la région de Gao avant la rébellion.

La branche militaire d’Ansar Dine a rejeté la déclaration d’indépendance du MNLA quelques heures après sa publication. Ansar Dine a juré d’instaurer la charia islamique sur l’ensemble du territoire malien. Lors d’une conférence, les Azawadis ont exprimé leur désapprobation à l’égard des groupes islamiques radicaux et ont demandé à tous les combattants étrangers de désarmer et de quitter le pays.

Selon un expert de Chatham House Africa, le Mali ne devait pas être considéré comme « définitivement partitionné« . Les peuples qui constituent la majeure partie de la population du nord du Mali, tels que les Songhaïs et les Peuls, se considèrent comme des Maliens et ne sont pas intéressés par un État séparé dominé par les Touaregs. Le jour de la déclaration d’indépendance, environ 200 Maliens du nord ont organisé un rassemblement à Bamako, déclarant leur rejet de la partition et leur volonté de se battre pour chasser les rebelles. Un jour plus tard, 2 000 manifestants se sont joints à un nouveau rassemblement contre le séparatisme.

Selon Ramtane Lamamra, commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, l’Union africaine a discuté de l’envoi d’une force militaire pour réunifier le Mali. Il a déclaré que les négociations avec les terroristes avaient été exclues, mais que les négociations avec d’autres factions armées restaient ouvertes.

Pour Bertrand Ollivier, 10 ans après la déclaration de l’indépendance, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) célèbre une décennie d’indépendance de l’Azawad :

‘’Forte de son empreinte militaire et de son influence communautaire auprès des populations du nord, la CMA administre presque officiellement le fief historique des rébellions touarègues de façon autonome, décidant même régulièrement de certaines mesures relevant du pouvoir central, à l’instar des grâces des détenus régulièrement annoncées par la CMA. Des tentatives de gestion autonome ont été entreprises par la CMA à Kidal et Tessalit, avec quelques succès en matière d’organisation de l’exploitation de l’or. Cette autonomie se traduit également par des implications importantes sur la question de la gestion des ONGs locales, de l’enseignement et de la justice. À Kidal, en l’absence de justice étatique, les juges traditionnels jouent un rôle central et leurs jugements peuvent conduire à des périodes d’incarcération dans l’ancienne prison, devenue centre de rétention sous contrôle de la CMA. Développé en dehors de tout cadre légal formel, ce système ne semble pas être remis en cause par les populations locales et pose la question de l’adaptation de la justice traditionnelle au système judiciaire étatique. Dans la mesure où cette question constitue une partie intégrante de l’Accord à travers un projet de réforme de revalorisation du rôle des Cadis, les Nations Unies conduisent également des activités allant dans ce sens.’’

Conclusion : Justice pour l’Azawad

La crise actuelle au Mali est une affaire assez compliquée, composée d’un mélange de griefs persistants et fondamentaux de divers groupes ethniques. En outre, elle met en jeu les intérêts vitaux des superpuissances mondiales. La France déploie des forces militaires spéciales dans le pays sous le prétexte de protéger les civils contre divers groupes extrémistes, ce qui risque d’entraîner l' »afghanisation » du Mali.

Au fil des ans, le Sahara a connu plusieurs mouvements ethniques contre la colonisation et l’industrialisation, qui ont été impitoyablement réprimés et déracinés par les superpuissances. Le mouvement de l’Azawad des communautés indigènes touaregs du Mali en est un exemple.

Le peuple touareg vit dans les conditions difficiles du Sahara depuis des millénaires. Ils sont environ deux millions à vivre au Mali, au Niger, en Libye, en Algérie et au Tchad. Mais c’est au Mali que l’on trouve la plus grande population de Touaregs, estimée à 950 000 personnes.

Il s’agit d’un peuple qui a une longue histoire de résistance au pouvoir centralisé, de l’Empire romain à la conquête arabe et à la colonisation française, puis, depuis 1960, à l’État indépendant du Mali.

Les Touaregs ont mené une série de rébellions contre le colonialisme depuis le XXe siècle. Mais ils ont été brutalement soumis par la France coloniale pendant cette période et ont souffert d’une discrimination et d’une exploitation indicibles.

Quatre grandes rébellions ont eu lieu depuis les années 1960. La première rébellion touarègue a eu lieu en 1962-64. Au cours de cette période, les Touaregs ont été fortement opprimés par le gouvernement de « Modibo Keita », qui a pris le pouvoir après le départ des Français. À l’époque, les Touaregs faisaient l’objet d’une forte discrimination et étaient à la traîne par rapport aux autres en termes de distribution des prestations de l’État. Pour aggraver la situation, le gouvernement de Keita a mis en œuvre certaines politiques de réforme agraire qui menaçaient l’accès des Touaregs aux produits agricoles sur leurs propres terres.

La deuxième grande rébellion a commencé en 1990. L’animosité déclenchée par une répression sévère a perpétué le mécontentement à l’égard des politiques gouvernementales. Lors de la troisième rébellion, il n’y a pas eu de soulèvement majeur, mais des enlèvements et des meurtres systématiques de membres des forces armées maliennes ont été signalés.

Dans les années 1970, la région d’origine des Touaregs a connu de terribles sécheresses qui ont détruit leur bétail et les ont empêchés de subvenir à leurs besoins. Des milliers de Touaregs ont donc quitté leur pays pour la Libye, qui offrait du pétrole et des possibilités d’emploi. Il est intéressant de noter qu’en 1982, Kadhafi a déclaré que la Libye était le pays d’origine de tous les Touaregs. Plusieurs milliers de Touaregs ont été recrutés dans les forces armées de Kadhafi.

Pour la France, la stabilité du Mali est cruciale car tout soulèvement dans le pays menace les intérêts économiques français dans les pays voisins tels que le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Plus important encore, l’importance vitale du Mali pour la France est mise en évidence par la présence de mines d’uranium au Niger qui alimentent les centrales nucléaires françaises, mines qui sont situées le long de la frontière entre le Mali et le Niger. Il convient de noter que les mines d’uranium du Niger fournissent environ 50 % de la matière première des centrales nucléaires françaises.

De même, les forces armées américaines fournissent depuis des années une formation militaire de haut niveau à l’armée malienne. Prenons l’exemple du « Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme » établi en 2005, qui comprend onze pays africains partenaires tels que l’Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Maroc, la Tunisie, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria et le Sénégal.

Mais la présence des forces armées américaines au Mali n’est pas une grande préoccupation pour les groupes radicaux qui y opèrent. Le Mali est considéré comme le déploiement actif le plus dangereux pour les troupes de l’ONU – 60 soldats de la paix de l’ONU ont été tués dans le pays jusqu’à présent.

En attendant, la présence militaire lourdement armée des gouvernements français et américain au Mali suggère que la bataille se poursuivra. Cela soulève d’importantes questions quant à la connaissance qu’ont ces superpuissances mondiales du conflit qui se déroule dans un pays étranger.

Le Mali est devenu un modèle de mauvaise gouvernance : la liberté d’expression est bafouée et, en raison du manque d’équipement et de l’incapacité de l’armée, le pays n’est pas en mesure d’assurer la sécurité de ses propres citoyens. Autrefois démocratie de premier plan en Afrique de l’Ouest, le Mali est en train de devenir un Afghanistan dans les régions du Sahel et du Sahara.

Le porte-parole d’Ansar ed-Din, Sanda Ould Boumama, a déclaré à CNN : « La guerre ne fait que commencer. Nous nous attendons à ce qu’il y ait davantage de victimes. Après que les troupes françaises et leurs alliés ont combattu les rebelles islamistes pour prendre le contrôle de Gao’’. MaouloudDicko, un habitant de 30 ans, a déclaré : « J’ai vraiment peur. On entend parler de ce genre de choses au Pakistan ou en Afghanistan. Gao est en train de devenir comme le Pakistan ».

Les superpuissances devraient promouvoir une approche sur plusieurs fronts si elles ont un intérêt réel à protéger les civils et à restaurer la paix et la stabilité dans cette région troublée. Mais en réalité, elles étouffent la voix des communautés ethniques et pillent les ressources, ce qui soulève des questions désagréables : La France au Mali, contrôler ou protéger ? La France devrait encourager les États du Sahel par des initiatives diplomatiques et adopter une approche régionale pour lutter contre le terrorisme et la propagation de l’extrémisme islamiste dans la région.

Afin de restaurer la stabilité dans la région, il est urgent de créer des conditions favorables permettant aux Touaregs de prendre en charge leur propre situation. Sans créer ces conditions favorables, les stratégies antiterroristes dictatoriales menées par les gouvernements français et américain peuvent intensifier les soulèvements radicaux dans la région.

Le gouvernement malien devrait également entamer un dialogue avec les communautés touarègues et garantir une approche holistique pour résoudre les problèmes socio-économiques et de développement de la région que sont la pauvreté, l’injustice, la sécheresse et la famine.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter/X : @Ayurinu

