Armement – Le Maroc se dote de la dernière version du char américain Abrams

Le Maroc a récemment reçu la dernière version du char de combat principal Abrams, le M1A2 SEPv3, qui donne un coup de pouce à ses forces terrestres qui exploitent déjà des variantes plus anciennes du même char.

Le char M1A2 SEPv3 est la version la plus avancée et la plus efficace du char Abrams, dotée d’une nouvelle architecture électronique, d’une protection améliorée et d’une puissance de feu améliorée.

Selon le site Military Africa, les tanks auraient été livrés au cours de ces dernières semaines, dans le cadre d’un contrat signé en octobre 2020 entre le Maroc et la société américaine General Dynamics Land Systems (GDLS), constructeur du char Abrams. Le contrat, d’une valeur de 11,9 millions de dollars, prévoyait le soutien technique pour la mise à niveau de 162 chars Abrams au standard M1A2 SEPv3 pour le Maroc. La date d’achèvement estimée du contrat était mars 2022.

Le Maroc est l’un des rares pays au monde à exploiter le char Abrams, qui est le principal char de combat de l’armée américaine et de plusieurs autres pays alliés. Le Maroc entretient un partenariat militaire de longue date avec les États-Unis et a participé à plusieurs exercices et opérations conjointes, tels que l’African Lion et le Flintlock, ajoute la même source.

