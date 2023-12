Actualité – L’organisation des élections présidentielles et législatives en Libye, « un processus fondamental » pour répondre aux attentes du peuple libyen (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a affirmé, jeudi à Rabat, que l’organisation des élections présidentielles et législatives est un processus fondamental pour répondre aux attentes et aspirations du peuple libyen. S’exprimant lors d’une conférence conjointe avec le président du Haut Conseil d’État Libyen, Muhammad Meftah Takala, à l’issue de leurs entretiens.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le Maroc, partant de ses positions constantes vis-à-vis de la situation en Libye, telles qu’elles ont été définies par le Roi, considérait toujours que la Libye peut s’acheminer vers un processus politique débouchant sur des élections et ce, au vu du contexte actuel sur les plans international et régional.

« Il existe aujourd’hui une opportunité que les institutions et les protagonistes en Libye se doivent de saisir pour trouver une solution », a-t-il estimé, avant d’ajouter que la solution à la crise en Libye est entre les mains des Libyens.

M. Bourita a noté, à ce propos, qu’au regard des relations équilibrées qu’entretient le Royaume avec toutes les parties du point ´de vue de la crédibilité, le rôle du Maroc consiste en l’écoute et à la promotion du dialogue inter-libyen et c’est d’ailleurs sa position constante lors des pourparlers à Skhirat, Bouznika et à Tanger.

Et de faire remarquer que le Maroc, dans toutes ses initiatives d’accompagnement, garde toujours à l’esprit que »la réussite du processus politique est tributaire en grande partie de son déroulement sous l’égide des Nations-Unies, et ce, en vue de garantir le respect de la légalité internationale ».

Le ministre a aussi tenu à souligner que toutes les initiatives portées par le Maroc dans son accompagnement des Libyens procèdent de sa conviction que l’avenir de la région est lié à la stabilité de la Libye et à son retour en tant qu’acteur agissant dans son environnement maghrébin, arabe et africain, relevant que la Libye est »un point d’appui dans l’avenir de la région de l’Afrique du Nord et le Maghreb Arabe ». (MAP)

Article19.ma