Algérie / Maroc – Le CiMRA75 organise le 11 décembre à Rabat un séminaire intitulé « Préservation de la mémoire des Marocains d’Algérie »

Le Collectif International de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie (CiMRA75) organise le lundi 11 décembre à 16h00 à Rabat, un séminaire intitulé « Préservation de la mémoire des Marocains d’Algérie » en collaboration avec Les Archives du Maroc, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger et l’Organisation Marocaine des Droits Humains.

Présidée par une membre du Bureau exécutif du CIMEA75, Fatiha SAIDI, ancienne sénatrice belge, ce séminaire s’ouvre avec l’intervention de Jamaâ BAÏDA, Directeur des Archives du Maroc, Driss ELYAZAMI, Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, Mohammed CHERFAOUI, Président du Collectif International de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie et Hassan ELIDRISSI, Président de l’Organisation Marocaine des Droits Humains.

+ « Les Marocains d’Algérie ou une mémoire fragmentée » +

« Les Marocains d’Algérie entre histoire et mémoire » est l’axe de la deuxième séance, présidée par le militant des droits civiques et des droits de l’homme Abderrazak ELHANNOUCHI, à laquelle participent le Professeur Mimoun AZIZA avec une intervention autour de « Les Marocains d’Algérie. Mise en contexte » et la Professeure Fatiha SAIDI autour de « Les Marocains d’Algérie ou une mémoire fragmentée », rappelle un communiqué rendu public, ce jeudi.

Au cours de la même séance seront présentés les premiers résultats de l’étude réalisée par Mohamed BOURKHIS, Mohamed BOUMLIK, Ahlam ELHOUAM et Brahim BOUFARESS, doctorants chercheurs à l’Université Moulay Ismail de Meknès, sous la direction du Professeur Mimoun AZIZA.

En marge de ce séminaire, une convention sera signée entre les Archives du Maroc et le Collectif International de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie.

Il est à noter que le Collectif International de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie-75 est une organisation internationale non gouvernementale créée le 27 février 2021.

Elle vise notamment à défendre les intérêts des personnes expulsées devant les instances nationales et internationales et à militer pour obtenir la reconnaissance officielle par les plus hautes autorités algériennes des exactions commises en 1975 à l’égard de la communauté d’origine marocaine légalement établie en Algérie, avec la restitution de tous les biens confisqués, la réparation morale et matérielle des préjudices subis par les victimes des expulsions massives et arbitraires et la facilitation de la réunification des familles marocaines avec leurs membres restés en Algérie.

