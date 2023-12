Drame – Deux mille Marocains « toujours bloqués » au sud de la bande de Gaza (ONG)

Au moment où l’armée israélienne poursuit son invasion de la bande de Gaza avec le massacre de milliers de Palestiniens et la destruction de leurs maisons, pas moins de 2000 citoyens marocains sont coincés au sud de ce territoire palestinien, et ce depuis un certain temps.

Selon le journal TelQuel, citant la Ligue marocaine de la citoyenneté et des droits de l’homme qui a émit un message d’alerte le 5 décembre, il faut « sauver les Marocains de Gaza avant qu’il ne sera trop tard ».

L’ONG Marocaine affirme suivre de près les “conséquences des crimes de guerre commis par l’entité sioniste, qui ne prête aucune attention au droit international humanitaire”, sur les membres de communauté marocaine à Gaza, ajoute la même source.

En l’absence de chiffres des organismes officiels y compris le ministère des Affaires étrangères sur le nombre exact des citoyens et citoyennes marocains bloqués près du passage de Rafay, l’ONG parle de 2000 réfugiés marocains fuyant les zones de combat.

+ Le sort incertain de 2 millions de Gazaouis +

Pour rappel, Israël a repris son offensive militaire sur la bande de Gaza le 1er décembre après la fin d’une pause humanitaire d’une semaine avec le groupe palestinien Hamas.

Plus de 16 248 Palestiniens ont été tués et plus de 43 616 autres blessés lors d’attaques aériennes et terrestres incessantes contre l’enclave assiégée, depuis le 7 octobre, à la suite d’une attaque transfrontalière surprise du Hamas.

Le bilan israélien des morts dans l’attaque du Hamas s’élève à 1 200, selon les chiffres officiels.

Par ailleurs, le sort des plus de 2 millions de Gazaouis, majoritairement entassés dans la partie sud de l’étroite bande assiégée, semble plus que jamais incertain, selon les observateurs Onusiens.

S’agit-il d’un déplacement provisoire ou permanent ? Pourront-ils retourner chez eux à l’issue de la guerre ou seront-ils transférés vers le désert égyptien du Sinaï ou encore vers d’autres pays, y compris en Europe ? Certains responsables israéliens n’hésitent plus en tout cas à défendre cette dernière éventualité et à faire du lobbying en faveur d’un transfert de population.

Article19.ma