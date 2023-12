Vidéo – Comment la libération d’un adolescent a révélé la torture systématique infligée aux Palestiniens dans les prisons d’Israël (Média)

Scandale. Les responsables israéliens ont été mécontents lorsque Mohammed Nazal, un Palestinien de 18 ans, a décrit les mauvais traitements dans les prisons israéliennes après avoir été libéré dans le cadre d’un accord de trêve avec le Hamas la semaine dernière.

Selon le site aljazeera.com, l’adolescent de la ville de Qabatiya, en Cisjordanie occupée, a raconté aux médias arabes et occidentaux comment il avait été battu et refusé une assistance médicale, mais cela a été réfuté par les autorités israéliennes qui ont essayé de le dépeindre comme un menteur.

Son témoignage et ses dossiers médicaux ont été vérifiés par l’agence de vérification des faits d’Al Jazeera, Sanad, fournissant d’autres preuves des mauvais traitements brutaux subis par les Palestiniens dans les prisons israéliennes et qui se sont intensifiés depuis le début de la guerre Israël-Hamas le 7 octobre.

+ Que dit Nazal ? +

Arrêté en août 2024 et détenu sans inculpation, Nazal faisait partie de plus de 100 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes – dont beaucoup de manière arbitraire – et libérés dans le cadre d’une trêve d’une semaine qui s’est terminée vendredi.

Après sa libération, il a été interviewé par divers organes de presse, dont Al Jazeera, pour raconter son séjour dans la prison israélienne. Il a déclaré que les gardiens de prison sont devenus beaucoup plus violents après le début de la guerre contre le Hamas à Gaza.

« Il a continué à me battre pendant huit minutes avec un bâton et sans se soucier de l’endroit où ce bâton atterrit », a-t-il déclaré à Al Jazeera sur la façon dont un garde israélien l’a torturé. « Je me couvrais la tête… mais mes mains recevraient les coups. »

Les images de Nazal avec les deux mains levées par des bandages – et son récit de l’épreuve – sont devenues virales. Il a dit que les deux mains avaient subi des fractures et que plusieurs doigts sur les deux mains étaient cassés. Il peut avoir besoin de chirurgies sur le chemin de la guérison.

Nazal a déclaré qu’il avait été jeté par terre et avait « mal sur le sol » pendant une semaine après les passages à tabac, mais qu’il ne s’était vu offrir aucune assistance médicale avant que sa libération ne soit obtenue lors d’un échange en captivité.

+ Que disent les israéliens ? +

Nazal n’a pu parler de ses expériences qu’après avoir rejoint sa famille par la Croix-Rouge. Mais après, les responsables israéliens ont réagi à ses déclarations.

Ofir Gendelman, un responsable des médias dans le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a publié une vidéo qui montrait que Nazal n’avait pas les mains bandées lorsqu’il montait dans un bus de la Croix-Rouge.

Cela, dit-il, signifiait que ses mains « étaient bien ». Selon lui, les Palestiniens « mentent » sur ce qui se passe dans les prisons israéliennes.

À noter que les tactiques de propagande et les affirmations infondées d’Israël ont été à plusieurs reprises mises à nu publiquement plus que jamais pendant la guerre, relève Al Jazeera.

5 UPDATE: Mohammed Nazal's medial record was just released: showing broken & fractured fingers, contusions in his arms & bruises on his back.

The report recommends "surgical fixation" to correct the fingers that were broken & left for days without treatment. pic.twitter.com/VH6eKLvEfs

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 29, 2023