Actualité – Le lancement du plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, « une initiative innovante pour développer l’action arabe commune » (M. Ouahbi)

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné, mardi à Tanger, que le lancement officiel du plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme constitue une initiative innovante pour développer l’action arabe commune dans le domaine des droits de l’Homme, et pose un nouveau jalon dans le processus de l’action arabe en matière des droits de l’Homme.

S’exprimant à l’ouverture d’un événement régional pour le lancement de ce Plan, le ministre a indiqué que le Royaume du Maroc considère le lancement du plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme comme un moment distingué qui reflète la réflexion commune et l’action unifiée des différents acteurs de la région, afin de développer les visions et les approches collectives, de réaliser les aspirations communes et de prospecter les perspectives d’avenir, formulant le souhait que ce plan contribuera à « promouvoir les initiatives de notre organisation, renforcer les efforts de nos pays et à guider nos plans et programmes nationaux ».

M. Ouahbi a salué l’organisation de cet important événement régional dans un contexte marqué par la célébration du 75è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui vise à renforcer les connaissances, notamment chez les jeunes, quant à l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’Homme, et à inciter les gens à lancer un mouvement humanitaire commun, tout en leur permettant de lutter pour leurs droits.

« Ce moment distingué confirme qu’une action collective commune au niveau de la Ligue des États arabes peut renforcer l’esprit d’appartenance à un espace civilisationnel marqué par le pluralisme et la richesse de ses valeurs partagées et de son patrimoine historique, ce qui contribue à renforcer son développement, à développer son système régional et à promouvoir la performance de ses modèles nationaux, à travers la généralisation et le partage de ses expériences et ses bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de la culture des droits de l’Homme, vu qu’elle constitue un pilier essentiel des processus de construction et de modernisation auxquels aspirent les pays de la région », a-t-il enchainé.

+ L’orientation nationale visant la promotion de la culture des droits de l’Homme +

Le ministre a également souligné que l’accueil par le Maroc de cet important événement, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une recommandation émanant de la 51ème session ordinaire de la Commission permanente arabe des droits de l’Homme, tenue cette année au Maroc, reflète l’engagement du Royaume à soutenir les initiatives du système régional des droits de l’Homme et sa contribution à la promotion de l’action arabe commune dans ce domaine.

Il a relevé que les actions et initiatives lancées par le Royaume du Maroc dans le domaine des droits de l’Homme affirment que la dimension des droits de l’Homme constitue un levier essentiel du processus de développement et de modernisation lancé par SM le Roi Mohammed VI.

« Conscient de l’importance de la diffusion de la culture des droits de l’Homme, le Maroc a adopté en 2007 un plan d’action national intitulé ‘La plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l’homme’, et s’est également engagé dans le processus de mise en œuvre du programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’Homme, pour lequel il a élaboré aujourd’hui un plan d’action pour la mise en œuvre de sa quatrième phase à l’horizon 2024 », a-t-il expliqué, notant que le Royaume a aussi soutenu le processus d’élaboration et d’adoption la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme (2011).

Le ministre a, à cet égard, précisé que la promotion de la culture des droits de l’Homme est une dimension qui a été incluse dans le plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme adopté en 2017, que le gouvernement actuel s’est engagé à actualiser, soulignant que l’orientation nationale visant la promotion de la culture des droits de l’Homme s’inscrit en droite ligne avec les recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation, du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et des organisations de la société civile, de manière à consacrer les dispositions de la Constitution et à répondre aux engagements internationaux du Royaume en matière de promotion de la culture des droits de l’Homme.

Il a, par ailleurs, noté que ce plan d’action arabe « représente un engagement clair des pays de la région à renforcer le respect de leurs engagements internationaux dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’Homme, et l’interaction positive avec les recommandations émises par les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’Homme ».

Ce plan, a-t-il poursuivi, permettra de renforcer le lien entre la promotion du rôle et de la responsabilité des États dans le respect et l’activation des principes et valeurs des droits de l’Homme dans tous les aspects de la vie, et le développement d’une prise de conscience collective de l’importance du respect des droits de l’Homme chez les différents acteurs.

Le ministre a fait savoir que ce plan mise sur la création de dynamiques sociétales, et la mobilisation des différents acteurs nationaux, régionaux et internationaux pour promouvoir l’appropriation des principes et valeurs des droits de l’homme, inculquer aux générations montantes le respect des valeurs de liberté, de responsabilité, d’égalité, de pluralisme et de différence, et consacrer les droits de l’Homme au niveau des législations, des politiques et des pratiques quotidiennes.

Cet événement de deux jours, placé sous le thème « le Plan d’action arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, entre le texte et l’application », connait la participation de hauts responsables de plusieurs pays arabes, et de la Ligue arabe, ainsi que des représentants du Parlement arabe, d’organisations internationales et régionales partenaires, et des parties concernées par l’Action arabe commune, en plus de plusieurs organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’Homme.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations issues de la 52ème session ordinaire de la Commission permanente arabe pour les droits de l’Homme, et coïncide avec l’initiative « droits humains 75 » qui a trait au renforcement des connaissances, notamment chez les jeunes, quant à l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’Homme.

Le lancement de ce Plan d’action arabe vise à renforcer la contribution des Etats membres de la Ligue arabe aux efforts déployés dans le domaine de l’éducation aux droits de l’Homme, afin de favoriser la consolidation et la coordination des visions liées à la promotion de la culture des droits de l’Homme qui prône l’harmonie, l’intégration et la durabilité, et fournit les conditions nécessaires à la mise en œuvre des axes de ce plan, ainsi que d’œuvrer pour la convergence des points de vue pour faire de cette dynamique arabe une réussite reflétant un engagement sérieux dans diverses initiatives, notamment le programme mondial d’éducation aux droits de l’Homme.

Article19.ma