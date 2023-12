Vidéo – Un film sur une tournée de Beyoncé prend la tête du box-office nord-américain

« Renaissance : A film by Beyoncé » a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, a indiqué dimanche le cabinet Exhibitor Relations.

Ce film sur la tournée mondiale de la chanteuse américaine a réalisé des bénéfices de 21 millions de dollars de recettes.

« Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur » est deuxième avec 14,5 millions de dollars.

« Godzilla Minus One » occupe la troisième position avec 11 millions de dollars. Il est suivi des « Trolls 3 » (7,6 millions) et de Wish, dernière production de Disney, avec 7,4 millions de dollars.

+ Top 10 +

Voici le top 10:

1- « Renaissance : A film by Beyoncé » (21 millions de dollars)

2- « Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur » (14,5 millions)

3- « Godzilla Minus One » (11 millions)

4- « Trolls 3 » (7,6 millions)

5- « Wish » (7,4 millions)

6- « Napoléon » (7,1 millions)

7- « Animal » (6,1 millions)

8- « Silent Night » (3 millions)

9- « Thanksgiving: la semaine de l’horreur » (2,6 millions)

10- « The Marvels » (2,5 millions)

Article19.ma