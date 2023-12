Emploi – Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 décembre pour les Journées Québec / Maroc

La mission de recrutement internationale, portée par le gouvernement du Québec, sera de passage à Marrakech en février 2024 pour rapprocher les entreprises québécoises et les travailleurs marocains qui résident au Maroc.

Selon le site immigrantquebec.com, les résidents au Maroc et qui exercent un métier dans un domaine tel que l’éducation, la fabrication/usinage, le génie, la construction, l’hôtellerie/restauration, la santé, les technologies de l’information ou encore les transports (entre autres) et envisagent de vivre une expérience de travail et de vie au Québec, l’inscription est ouverte jusqu’au 21 décembre 2023.

+ Les entrevues auront lieu en présentiel les 17 et 18 février 2024 +

Les personnes intéressées auront l’opportunité d’être sélectionnés pour passer une ou plusieurs entrevues d’embauche avec un employeur québécois, ces entrevues auront lieu en présentiel les 17 et 18 février 2024.

Pour rappel, les Journées Québec sont organisées par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), en collaboration avec les agences Montréal International, Québec International et la Société de Développement économique de Drummondville (SDED).

Article19.ma