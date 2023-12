Focus – La révolution du football au Maroc récolte ses récompenses (FIFA)

Le football marocain a prospéré ces dernières années, avec l’équipe nationale masculine atteignant les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™, l’équipe nationale féminine atteignant les huitièmes de finale de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA™ de cette année.

Les U-17 atteignant également les 16 derniers lors de la récente Coupe du monde U-17 de la FIFA™, et les U-23 remportant la Coupe d’Afrique des Nations U-23 de cette année, se qualifiant pour les Jeux olympiques de l’année prochaine.

Le Maroc a également remporté la Coupe des Confédérations de futsal de la FIFA 2022, grimpant à la huitième place du classement mondial du futsal, après avoir remporté les quarts de finale de la Coupe du monde de futsal de la FIFA™ en 2021, selon le site fifa.com.

Non seulement toutes ces premières ont été pour le Maroc, mais aucune équipe nationale africaine ou arabe n’avait jamais réalisé l’un de ces exploits auparavant. Ils ont accumulé des réalisations sans précédent en un rien de temps, malgré leur position relativement faible dans un passé récent, et c’est grâce à un plan qui a duré des années.

+ Un plan complet +

Les succès du Maroc en 2022 et 2023, sans parler de la candidature réussie du pays à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, n’ont pas été un hasard. En fait, tout cela découle d’un plan soigneusement construit, qui porte maintenant ses fruits pour le football marocain et, avec des investissements sportifs à long terme, continuera sûrement à le faire à l’avenir, ajoute la même source.

Après une sortie de la phase de groupes en 1998, les Atlas Lions n’ont pas réussi à se qualifier pour une autre Coupe du monde avant 2018, et ils ont également manqué trois éditions de la Coupe d’Afrique des Nations dans les années 1990.

Ces résultats décevants étaient le résultat d’une configuration de football qui manquait d’un processus structuré pour l’identification des talents, le développement des joueurs ou la professionnalisation. Tout cela a changé grâce au nouveau projet dirigé par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.

Après la nomination de Lekjaa à ce poste en 2017, les résultats ont rapidement repris grâce au plan qui a été mis en œuvre dans tout le football marocain, dans tous les groupes d’âge et pour le jeu masculin et féminin, les clubs jouant également un rôle clé.

+ Le succès commence à bourgeon +

Avec Lekjaa en place, la fédération nationale a travaillé au développement de l’infrastructure sportive dans le pays, à la construction de nouveaux stades et à la rénovation des stades existants. En conséquence, le Maroc a pu accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de cette année dans neuf de ses stades internationaux et a pu accueillir avec succès la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

En 2009, avec le football marocain à un niveau bas, le roi Mohammed VI a construit une académie de football pour un coût de 13 millions d’euros, dans le but de développer le sport au niveau national, et les résultats ont été impressionnants.

L’académie offre une éducation ainsi que le développement sportif, avec des espaces d’étude dédiés comprenant dix salles de classe. Il dispose également d’un département de médecine sportive à la pointe de la technologie prêt à produire de futurs professionnels.

Plusieurs joueurs talentueux sont originaires de l’académie, telles que Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd, Hamza Mendyl, Azzedine Ounahi, neuf joueurs de l’équipe nationale U-17 et six de l’équipe féminine. Elle est devenue une mine d’or pour les équipes nationales du Maroc et un élément clé de leur succès sur la scène mondiale.

+ Football des jeunes et des femmes +

La fédération a obligé les clubs à créer des fondations de jeunesse pour aider à identifier et à développer les talents, et ils l’ont certainement fait, avec un certain nombre de joueurs allant en Europe pour jouer professionnellement et d’autres augmentant le niveau des clubs marocains, leur permettant de réaliser de grandes choses dans les compétitions internationales.

De même, le football féminin a grandement bénéficié des changements, avec AS FAR remportant la Ligue des champions féminine de la CAF en 2022, sans parler des Lionnes Atlas atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de cette année.

Investir dans le football des jeunes et des femmes a été la clé de la transformation du football marocain. En 2020, la FIFA a accordé aux fédérations de football une subvention de 500 000 dollars américains pour surmonter l’impact du COVID-19, et Lekjaa a décidé de consacrer cet argent au développement du football féminin au Maroc.

Ces fonds ont été utilisés pour embaucher Reynald Pedros en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine, avec des responsabilités telles que la supervision des équipes féminines de jeunes et, plus important encore, l’identification des talents marocains jouant en Europe tout en continuant à développer le football localement.

+ Talents étrangers +

La fédération a cherché à tirer le meilleur parti de la grande diaspora marocaine, en particulier compte tenu du nombre de personnes qui jouaient dans des pays ayant une forte tradition de football comme les Pays-Bas, l’Espagne et la France. Le défi, une fois ces joueurs identifiés, était de les convaincre de jouer pour le Maroc.

Grâce à ce processus, le Maroc a pu compter sur des stars comme Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Nordin Amrabat, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, qui ont finalement mené les Atlas Lions à la quatrième place au Qatar 2022.

Les Lionesses de l’Atlas en ont également bénéficié, avec l’ajout de joueurs tels que Yasmine Zouhir, qui joue le football de son club pour Saint-Etienne, Iman Saoud, qui joue en Suisse, et la star de Tottenham Hotspur Rosella Ayane. Les joueurs locaux ont également atteint un nouveau niveau grâce aux améliorations apportées aux ligues masculine et féminine.

En plus de cela, les entraîneurs marocains ont eu l’occasion d’étudier, d’apprendre et d’acquérir de l’expérience, en vue d’entraîner les équipes nationales et de démontrer leurs capacités. Avec la prise en charge de Walid Regragui en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine, il y a maintenant des entraîneurs marocains qui supervisent tous les groupes d’âge.

Après des années dans le marasme, le Maroc est devenu un grand nom dans le football grâce à un projet complet, à une planification à long terme et à la croyance dans les récompenses à gagner grâce à un travail acharné continu, affirme la FIFA.

Article19.ma