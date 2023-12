Cinéma – La suite du film « Lord of War » sera tournée au Maroc en 2024 (Variety)

La suite du film « Lord of War », où l’acteur Nicolas Cage a campé le rôle principal, sera tournée au Maroc en 2024, a annoncé le magazine américain spécialisé « Variety ».

Le film sera produit par la société Kasbah Films du producteur marocain Karim Debbagh, a ajouté le magazine, faisant savoir que Kasbah Films « va produire une série de projets américains et britanniques au Maroc », dont « Lords of War », la suite de « Lord of War ».

Le tournage devrait commencer en mars prochain et durer environ 40 jours, a indiqué Variety, ajoutant que « Debbagh recherche actuellement des locations à travers le Maroc » pour le tournage du film.

« Nous essayons de couvrir quatre ou cinq pays africains, comme la Libye, l’Egypte, le Sénégal, le Mali et plusieurs pays du Moyen-Orient, et nous avons presque tout trouvé au Maroc », a relevé le producteur marocain dans une déclaration à Variety en marge de la la 20è édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM). « Casablanca elle-même est si diversifiée », a déclaré Debbagh.

L’équipe de tournage de « Lords of War » sera composée de 400 à 500 membres, dont une centaine viendront principalement des États-Unis et du Royaume-Uni, a indiqué le magazine américain.

« Les membres de l’équipe marocaine sont devenus très bien formés ces dernières années grâce à tous les grands films qui ont été tournés ici et aussi aux grandes écoles qui ont ouvert leurs portes et ont contribué à renforcer cette jeune génération », a souligné le producteur marocain.

Kasbah Films travaille également sur « Atomic », une série britannique dont la première saison sera entièrement tournée au Maroc à partir de mai, rapporte Variety.

Parallèlement à ces projets internationaux, Kasbah Films produit également des films marocains réalisés par certains des réalisateurs les plus populaires du pays, indique le magazine américain.

« Il y a une nouvelle vague de réalisateurs marocains ambitieux et qui tentent de nouvelles choses, et nous avons vu ces dernières années que la présence des films marocains à Cannes et dans d’autres grands festivals est plus forte que jamais », a souligné Debbagh. L’un des défis à venir, a-t-il déclaré, est de conclure des accords de coproduction avec davantage de pays d’Europe, dont la Norvège et l’Allemagne, où Debbagh a étudié le cinéma.

Article19.ma