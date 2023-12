Israël met en garde ses citoyens voyageant en Europe suite à “une montée de l’antisémitisme”

En Israël, le Conseil national de sécurité an mis à jour lundi les avertissements aux voyageurs pour des dizaines de pays, dans ce qu’il décrit comme “un contexte de montée de l’antisémitisme”.

Plusieurs pays d’Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, d’Amérique du Sud, dont l’Argentine et le Brésil, ainsi que l’Australie et la Russie, ont été placés au niveau 2, qui recommande aux Israéliens de prendre des précautions supplémentaires lorsqu’ils s’y trouvent.

Un certain nombre de pays d’Afrique, dont l’Afrique du Sud et l’Érythrée, et d’Asie centrale, dont l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan, ont été placés au niveau 3, qui recommande de reporter les voyages non essentiels.

Le Conseil national de sécurité a également réitéré sa recommandation aux Israéliens de reconsidérer tout voyage à l’étranger et a appelé ceux qui doivent se rendre à l’étranger à éviter toute manifestation extérieure de leur identité juive et israélienne.

