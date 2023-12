Conjoncture – Au Maroc, les importations d’avocats augmentent malgré une production locale constante

Prévision. L’importation d’avocats au Maroc atteindra un niveau record cette année, malgré un secteur de production local bien développé.

À la fin de 2022, le Maroc était le neuvième plus grand exportateur d’avocats au monde, mais au cours des neuf premiers mois de cette année seulement, il a importé 13,5 000 tonnes de fruits, la quantité la plus élevée au cours des huit dernières années, note le site spécialisé EastFruit.

+ « L’importation record de cette année a atteint 8,5 millions de dollars » +

Les avocats ne font pas partie de la cuisine traditionnelle marocaine, contrairement aux dattes ou aux raisins secs. Cependant, les avocats sont devenus de plus en plus populaires dans le monde entier, et le Maroc ne fait pas exception, les ajoutant aux salades locales, smoothies et autres plats.

Il y a à peine sept ans, le pays n’importa importé que 4 000 tonnes d’avocats. Depuis lors, le volume des importations a plus que triplé, et en termes de valeur, l’importation record de cette année a déjà atteint 8,5 millions de dollars.

« La saison principale d’importation d’avocats au Maroc est de mars à septembre, lorsqu’il n’y a pratiquement pas d’approvisionnement local sur le marché. Par conséquent, la croissance des importations d’avocats dans le pays est stimulée par une prolongation progressive de la saison de consommation. De plus, l’importation d’avocats au Maroc dépend également de la performance de l’industrie du tourisme dans le pays. Par exemple, en 2023, le pays accueillera un nombre record de touristes, ce qui a déjà eu un impact positif sur l’importation de nombreux produits, y compris les avocats », explique Yevhen Kuzin, analyste du marché des fruits et légumes chez EastFruit.

+ Le Peru, principal fournisseur d’avocats pour les consommateurs marocains +

Le principal fournisseur d’avocats pour les consommateurs marocains est le Pérou. Ce pays est le deuxième plus grand exportateur d’avocats au monde, après le Mexique. Le Pérou a toujours joué un rôle clé dans les livraisons sur les marchés marocains. Chaque année, le Pérou représentait au moins les deux tiers des importations totales d’avocats au Maroc, et au cours des 9 premiers mois de 2023, les produits péruviens représentaient 78 % du volume total.

Les avocats d’Espagne (le 4e plus grand exportateur mondial) sont également importés sur les marchés marocains, mais ce pays a perdu une partie de sa part. Par exemple, en 2019, les produits espagnols déteinaient plus de 30 % du marché marocain, mais cette année, leur part n’était que de 12 %.

De plus petites quantités d’avocats arrivent sur les marchés locaux en provenance d’Afrique du Sud, du Brésil, du Kenya et, en 2023, des produits de huit pays du monde ont été importés sur le marché marocain.

+ En 2022, le Maroc a exporté plus de 55 000 tonnes d’avocats +

Malgré les défis auxquels sont confrontés les producteurs, l’exportation d’avocats en provenance du Maroc est également en augmentation. Le pays était le 12e plus grand exportateur d’avocats au monde en 2017, mais depuis lors, les ventes sur les marchés étrangers ont été multipliées par plus de quatre.

Les indicateurs d’exportation ont augmenté chaque année, et l’année dernière, le Maroc s’est classé 9e au classement mondial. En 2022, le pays d’Afrique du Nord a exporté plus de 55 000 tonnes d’avocats, et pendant 9 mois de cette année, les livraisons ont déjà dépassé 23 000 tonnes.

Et comme les avocats sont le segment à la croissance la plus rapide des exportations mondiales de fruits et légumes, les producteurs marocains sont optimistes et s’attendent à une récolte record cette saison. D’autre part, le pays est confronté à une grave pénurie de ressources en eau. La production du fruit nécessite beaucoup d’eau, ce qui est assez difficile dans les conditions actuelles (changement climatique, sécheresse).

« Le défi d’utiliser efficacement l’eau continuera d’être un problème clé pour l’industrie de la production d’avocats au Maroc au cours des prochaines années. Il y a déjà de sérieux appels dans le pays à restreindre la consommation d’eau des producteurs d’avocats, ce qui pourrait menacer l’avenir du secteur de l’exportation. Cependant, en moyenne, le Maroc utilise au moins deux fois moins autant d’eau que le Pérou, le Chili, Israël ou l’Afrique du Sud pour produire 1 kg d’avocats. Cela signifie que par rapport à ses concurrents, le Maroc est déjà plus respectueux de l’environnement dans la culture des avocats. À l’avenir, les technologies modernes qui réduisent la consommation d’eau, telles que l’irrigation goutte à goutte sous-marine, les technologies de recyclage de l’eau, etc., joueront également un rôle important à cet égard. Cela permettra au Maroc de conserver ses ressources naturelles et de maintenir un revenu stable de l’exportation d’un produit populaire dans le monde », estime Yevhen Kuzin, cité par East Fruit.

