Focus – Le conflit au Moyen-Orient « risque de remodeler » les économies de la région (FMI)

Le conflit à Gaza et en Israël provoque d’immenses souffrances humaines. Outre son impact direct, le conflit aura également des conséquences sur l’ensemble de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec des impacts à la fois sur les populations et sur les économies. Cela intervient à un moment où l’on s’attendait déjà à un ralentissement de l’activité économique dans la région, passant de 5,6 % en 2022 à 2 % en 2023.

L’ampleur de l’impact sur la région reste très incertaine et dépendra de la durée, de l’intensité et de l’étendue du conflit. Un conflit à grande échelle constituerait un défi économique majeur pour la région. Son endiguement dépend du succès des efforts internationaux visant à empêcher une nouvelle escalade dans la région dans son ensemble. Ce qui est certain, c’est que les prévisions concernant les économies les plus directement exposées seront revues à la baisse et que les politiques visant à protéger les économies contre les chocs et à préserver la stabilité seront essentielles.

Il ne fait aucun doute qu’Israël, la Cisjordanie et Gaza sont les plus durement touchés. Mais l’impact économique s’étend bien au-delà de la zone des combats. Les pays voisins, l’Égypte, la Jordanie et le Liban, subissent déjà des répercussions économiques.

Face aux inquiétudes suscitées par la menace d’une escalade, les visiteurs ont annulé leurs voyages dans la région, affectant durement la bouée de sauvetage de ces économies. Le tourisme, qui représentait entre 35 et près de 50 pour cent des exportations de biens et services de ces économies en 2019, est une source essentielle de devises et d’emplois. Les économies dépendantes du tourisme comme le Liban, où les taux d’occupation des hôtels ont chuté de 45 points de pourcentage en octobre par rapport à l’année dernière, connaîtront des répercussions sur la croissance.

L’impact sur les marchés énergétiques et financiers a été limité et temporaire. Après une première hausse, les prix du pétrole ont reculé et sont désormais inférieurs aux niveaux d’avant le conflit, reflétant les changements dans les conditions de la demande mondiale (la production pétrolière n’ayant pas été interrompue). Les prix du gaz naturel ont également baissé après une forte hausse, mais restent environ 25 % supérieurs aux niveaux d’avant le conflit.

Les rendements des obligations d’État ont grimpé dans certaines économies, mais l’impact global a été jusqu’à présent minime. Les flux nets de portefeuille vers la région – signe du sentiment des investisseurs – suivaient une tendance à la baisse qui s’est accélérée avec la crise, mais est depuis revenue aux niveaux d’avant le conflit.

Malgré ces facteurs, l’incertitude élevée quant à la trajectoire du conflit érode la confiance des consommateurs et des entreprises, ce qui pourrait entraîner une baisse des dépenses et des investissements. En l’absence d’un cessez-le-feu durable, et même si le conflit reste contenu, l’incertitude pourrait avoir un impact sur la région élargie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ainsi, là où l’impact a été limité jusqu’à présent, la croissance pourrait se détériorer si les hésitations commencent à peser sur les décisions d’investissement.

Et les crises peuvent également révéler des vulnérabilités sous-jacentes, exacerbant les risques de dégradation des perspectives. La hausse des primes de risque pourrait faire grimper les coûts d’emprunt, ce qui pourrait rapidement avoir un impact sur les économies très endettées. En outre, les États fragiles et touchés par un conflit dans la région, comme la Somalie, le Soudan et le Yémen, pourraient connaître une baisse des flux d’aide essentiels si les donateurs se détournent et si l’enveloppe de l’aide internationale ne s’accroît pas pour répondre aux besoins mondiaux croissants. .

Le risque d’escalade persiste

Dans ce contexte, une escalade du conflit pourrait constituer un tournant pour la région. Les conséquences seraient considérables et s’étendraient rapidement au-delà des voisins immédiats pour atteindre des économies telles que l’Irak, l’Iran, la Syrie et le Yémen. Plus le conflit se prolongerait, plus les répercussions sur le tourisme, le commerce, les investissements et les autres canaux financiers seraient importantes. Les flux de réfugiés pourraient augmenter de manière significative, aggravant les pressions sociales et fiscales dans les pays qui les accueillent et provoquant potentiellement une faiblesse plus prolongée.

Dans une région qui produit 35 pour cent des exportations mondiales de pétrole et 14 pour cent des exportations de gaz, l’impact d’une éventuelle interruption de la production est considérable. Cependant, contrairement aux épisodes précédents, même si les prix devaient grimper en réponse aux événements, les producteurs de pétrole, en particulier ceux de la région, pourraient exploiter leurs capacités inutilisées pour augmenter rapidement leur production, contribuant ainsi à atténuer l’impact.

Préparez-vous maintenant

Il ne fait aucun doute que cette crise remodèlera l’avenir de la région. Lorsque l’impact économique est grave ou que les risques sont élevés, une gestion prudente de la crise et des politiques de précaution seront essentielles à court terme. Cette crise pourrait inaugurer une ère de grande incertitude pour de nombreux pays si elle n’est pas correctement traitée.

Pour d’autres qui se préparent aux éventuelles ondes de choc à venir, il est essentiel de ne pas perdre de vue l’important programme de réforme et de résilience, compte tenu en particulier des défis structurels existants et d’un environnement mondial plus sujet aux chocs. Les pays doivent se préparer en renforçant les marges de manœuvre politiques là où cela est nécessaire et en garantissant la viabilité budgétaire et extérieure. Comme le souligne notre dernière Perspective économique régionale , des réformes structurelles correctement conçues et échelonnées peuvent contribuer à soutenir à la fois la croissance à court terme et les perspectives de croissance à long terme. Les économies plus fortes et plus résilientes sont également plus susceptibles de résister aux chocs soudains.

Le FMI est étroitement engagé aux côtés de la région pour aider les pays à atténuer l’impact des retombées négatives. Les pays bénéficiant de programmes soutenus par le FMI (Égypte, Jordanie, Mauritanie, Maroc) peuvent utiliser ces programmes pour ancrer de bonnes politiques. En Égypte, les services du FMI collaborent avec les autorités pour faire avancer les examens des programmes. Le récent accord au niveau du personnel sur un programme soutenu par le FMI pour la Jordanie, en cours depuis la mi-2023, ouvre la voie à une protection continue contre la tempête. Le dispositif de ligne de crédit flexible du Maroc, qui reflète ses fondamentaux et ses paramètres politiques très solides, sert également de tampon contre les chocs défavorables.

Plus largement, relever ces défis offre l’opportunité de se réinitialiser. Le FMI révise actuellement les perspectives économiques du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en étroite collaboration avec ses membres et se tient prêt à intensifier le soutien nécessaire par le biais de conseils politiques, d’assistance technique et de financement aux pays de la région.

—Ce blog reflète les contributions de Bronwen Brown et d’autres membres du personnel du Département Moyen-Orient et Asie centrale.

