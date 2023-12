[Tribune] La stratégie de l’Iran dans la crise de Gaza

Par Salem AlKetbi*

L’Iran joue un jeu prudent et calculé dans le conflit militaire en cours à Gaza entre le mouvement terroriste Hamas et l’armée israélienne. Le suivi de l’évolution de la position iranienne dans cette crise sans précédent permet d’observer plusieurs éléments importants.

La principale est que l’Iran ne cherche pas à savoir s’il doit ou non intervenir dans le conflit, mais comment l’utiliser pour renforcer son influence et son prestige aux niveaux régional et international. L’Iran semble être engagé dans une rivalité féroce avec la Turquie à cet égard.

Le fait indéniable dans le comportement iranien vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza est que Téhéran ne prendra pas le risque de mener une guerre directe pour défendre les civils de Gaza.

Les avertissements répétés du ministre iranien des affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, et des chefs des gardiens de la révolution concernant l’élargissement de la portée de la guerre ne sont rien d’autre que des tentatives de pression visant à atteindre des objectifs stratégiques.

L’Iran tient beaucoup à arrêter l’opération militaire israélienne avant qu’elle ne détruise l’infrastructure de combat du mouvement terroriste Hamas, et à maintenir l’influence et l’activité du mouvement dans les territoires palestiniens. Dans le cas contraire, l’alternative serait le pire scénario pour l’Iran, qui perdrait l’un de ses principaux points d’appui au Moyen-Orient.

L’Iran sait exploiter les données de la réalité actuelle.

Il connaît très bien la sensibilité de l’Occident à la possibilité d’étendre la portée du conflit à Gaza, en particulier à la lumière de l’évidence que toute extension possible signifie l’encerclement des centres énergétiques vitaux du Golfe et du Moyen-Orient par un conflit qui implique les milices iraniennes au Yémen, en Irak, au Liban et dans les territoires palestiniens.

Tout cela représente une menace directe et sérieuse pour les exportations de pétrole et, par conséquent, pour les économies occidentales. L’Iran a repris le message américain de prendre des décisions stratégiques importantes, notamment en envoyant les porte-avions et navires de guerre Gerald R.

Ford et USS Eisenhower en Méditerranée orientale, en plus d’augmenter le nombre d’avions de chasse F-35, F-15, F-16 et A-10 de l’armée de l’air américaine, et en envoyant deux des systèmes de défense antimissile les plus puissants au Moyen-Orient, à savoir les batteries THAAD et Patriot.

Ce message signifie sur le terrain que les Etats-Unis sont prêts à défendre leurs intérêts stratégiques, au premier rang desquels la défense d’Israël en cas d’extension du conflit.

L’Iran a donc décidé de maintenir le niveau de son intervention dans la crise de Gaza dans les limites qui lui permettent de poursuivre sa propagande politique et la promotion de ses slogans, mais sans développer de position militaire qui le mette en confrontation directe avec les Etats-Unis.

C’est quelque peu acceptable de la part des Américains, qui se livrent depuis de nombreuses années à un bras de fer avec les Iraniens et communiquent avec eux par des voies et des canaux indirects pour transmettre des messages et même coordonner les réactions afin d’éviter de s’impliquer dans une confrontation militaire directe.

Nous faisons ici référence aux déclarations mutuelles iraniennes et américaines concernant les messages d’avertissement américains envoyés à Téhéran par l’intermédiaire de médiateurs régionaux. Il s’agit des avertissements que Téhéran qualifie d’« appels », souvent à des fins de marketing politique, visant à embarrasser l’administration américaine qui tient à la confidentialité de ces messages.

De toute évidence, il est d’usage, dans les grands conflits internationaux et dans les périodes de tension accrue, que les pays échangent des messages spécifiques et précis sur la nature et les objectifs de certaines positions et comportements militaires ou politiques, par des voies et canaux indirects, afin de clarifier leurs positions vis-à-vis de l’autre partie, et ce afin d’éviter les malentendus et les erreurs de calcul stratégique.

Cela s’est souvent produit à l’époque de la guerre froide ; il s’agit d’une question sur laquelle les deux parties se sont mises d’accord et qui sert leurs intérêts.

Mais l’Iran utilise de tels éléments à des fins de propagande et de publicité pour faire valoir sa position face à ce qu’il décrit comme « l’hégémonie mondiale », ce qui signifie que l’Iran veut que sa position soit toute en aboiements et sans morsures, et l’Occident comprend très bien cela et sait comment les Iraniens pensent et leur donne simplement ce qu’ils veulent sous la forme de déclarations et de positions, même si elles semblent superficiellement diminuer son influence et sa capacité à freiner l’élan et l’influence iraniens, tant qu’elles servent également les intérêts stratégiques des pays occidentaux qui ne veulent pas déclencher un vaste conflit au Moyen-Orient.

Cette stratégie iranienne de la corde raide explique en partie les mises en garde répétées des dirigeants et responsables iraniens contre l’élargissement de la portée du conflit militaire à Gaza, d’une part, et leur déni plausible des attaques menées par des milices dont les sources de financement, d’affiliation, d’entraînement et de soutien sont connues de tous, d’autre part.

L’Iran ne veut pas apparaître sur la scène d’un défi militaire direct aux Etats-Unis et à Israël, mais il veut aussi récolter les gains stratégiques qu’il voit dans l’accélération des développements régionaux. Il est conscient que l’après-7 octobre ne sera pas comme avant.

Il veut donc se soumettre à la pratique de la pression et de la menace maximales, changer l’équation et être une partie indispensable dans tous les arrangements régionaux, qu’ils soient liés à la question palestinienne ou à la situation régionale en général.

D’un point de vue réaliste et d’un autre côté, la stratégie de dissuasion américaine a réussi à limiter la capacité de l’Iran et de ses armes à manœuvrer et à gagner du terrain, même au niveau de la propagande, au Moyen-Orient, où le renforcement militaire américain et la réponse aux attaques menées par le groupe terroriste Houthi contre Israël avec des missiles et des drones, ont empêché ces armes de disposer d’une carte de propagande qui pourrait causer plus de bruit régional au profit de l’Iran.

Bien que les stratégies de dissuasion nécessitent des adversaires rationnels dont les réactions peuvent être prédites, comme le disent les experts, l’Iran et ses agents ont compris cette stratégie dans les limites qui lui permettent d’atteindre son objectif, en poursuivant les menaces et en lançant des attaques de missiles, mais sans franchir les limites implicites, qui consistent principalement à maintenir la confrontation dans le cadre d’un échange limité et calculé de tirs et de frappes sans faire de victimes, qu’elles soient américaines ou israéliennes, bien que ce jeu semble très dangereux et compliqué, surtout après que la milice houthie a abattu un drone américain du modèle MQ-9, répétant ainsi l’incident de l’abattage d’un drone américain du même modèle en 2019.Mais il n’en reste pas moins que ces pratiques peuvent avoir un coût réel dans l’après-Gaza.

*Politologue émirati et ancien candidat au Conseil national fédéral

