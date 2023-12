Séisme du Haouz – L’opération d’octroi de l’aide financière à la reconstruction se poursuit à Azilal

Solidarité. L’opération d’octroi de la première tranche de l’aide financière à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, se poursuit, à un rythme soutenu, aux niveaux des principales communes impactées par le séisme dans la province d’Azilal.

L’opération d’octroi de cette première tranche dont le montant est fixé à 20.000 DH se déroule conformément aux Hautes Instructions Royales sous la stricte supervision des autorités locales, et ce dans les 15 unités de paiement agréées au niveau de la province.

Les familles des communes d’Aït Tamlil et d’Ait Oumdis, les plus touchées par le sinistre du 8 septembre perçoivent cette aide au niveau de ces points réparties sur l’ensemble du territoire de la province dans le but de couvrir un grand nombre de bénéficiaires en particulier les familles relevant des zones sinistrées reculées, a constaté une équipe de la MAP sur place.

+ Accompagnement des bénéficiaires dans la phase technique de reconstruction +

Au niveau de la commune de Demnate, les autorités locales travaillent en permanence pour assurer la fluidité et l’efficacité de l’opération de distribution de ces aides tout en veillant à l’accompagnement des bénéficiaires dans la phase technique de reconstruction.

Avec un oeil méticuleux, les agents d’autorités à l’échelon provincial accompagnés d’architectes et de topographes veillent scrupuleusement sur la phase de reconstruction en établissant pour chaque famille un levé topographique et un plan architectural qui tiennent compte des dommages occasionnés pour chaque édifice avant l’entame de la phase de reconstruction.

Parallèlement à l’opération d’octroi de la première tranche à la reconstruction, les habitants des zones endommagées par séisme continuent de percevoir la deuxième tranche des aides financières destinées aux familles touchées par la catastrophe naturelle et dont le montant s’élève à 2500 DH.

Il est à rappeler qu’application des Hautes Directives Royales, le gouvernement distribue, une aide financière directe de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. (MAP)

Arricle19.ma