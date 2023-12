Insolite. Le President fédéral, le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier a été obligé de patienter pendant une demi-heure sur la passerelle de son avion à Doha, et ce dans l’espoir d’être reçu par les officiels qataris.

À Doha, personne ne s’est encore prononcé sur les tenants et aboutissants de cet incident diplomatique inédit.

German President Frank-Walter Steinmeier was left waiting 30 minutes at tarmac of Qatar airport.

No Qatari official showed up to pick him up from the airport. pic.twitter.com/RgdGAIOO2q

