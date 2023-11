Vidéo – Kissinger, l’homme influent de la diplomatie américaine est décédé à l’âge de 100 ans

Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qui avait fui l’Allemagne nazie dans sa jeunesse pour devenir l’une des personnalités les plus influentes et les plus controversées de l’histoire des États-Unis en matière de politique étrangère, est décédé. Il avait 100 ans.

Kissinger est décédé mercredi à son domicile dans le Connecticut, selon un communiqué de sa société de conseil, Kissinger Associates. Le cabinet n’a pas précisé la cause du décès.

Pour rappel, malgré ses 99 ans, Kissinger a fait un voyage à Pekin pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping en juillet 2023.

Kissinger était synonyme de politique étrangère américaine dans les années 1970, selon la chaîne CNN.

Il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir contribué à mettre fin à l’engagement militaire des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam et on lui attribue une diplomatie secrète qui a aidé le président Richard Nixon à ouvrir la Chine communiste aux États-Unis et à l’Occident, comme en témoigne la visite de Nixon dans le pays en 1972.

Mais il a également été vilipendé par beaucoup pour le bombardement du Cambodge pendant la guerre du Viêt Nam, qui a conduit à l’avènement du régime génocidaire des Khmers rouges, et pour son soutien à un coup d’État contre le gouvernement démocratique de Salvador Allende au Chili.

Au Moyen-Orient, Kissinger a pratiqué ce que l’on a appelé la « diplomatie de la navette » pour séparer les forces israéliennes et arabes après les retombées de la guerre du Kippour de 1973.

Son approche de la « détente » dans les relations américano-soviétiques, qui a contribué à apaiser les tensions et a conduit à plusieurs accords de contrôle des armements, a largement guidé la position des États-Unis jusqu’à l’ère Reagan.

Article19.ma