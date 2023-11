Analyse – La Palestine et l’hypocrisie de l’Occident

Par Dr Mohamed Chtatou

Deux poids, deux mesures

Il n’y a pas eu, à juste titre, un tel silence au lendemain du massacre de civils israéliens perpétré par le Hamas, dont Human Rights Watch et beaucoup d’autres ont indiqué qu’il s’agissait de crimes de guerre. Le meurtre et l’enlèvement de civils israéliens ont suscité l’indignation du monde entier. Mais le droit international humanitaire est clair : le fait qu’une partie à un conflit – y compris un groupe armé – commette des violations graves du droit international humanitaire ne justifie pas qu’une autre partie les commette. Alors pourquoi le meurtre de civils israéliens est-il un scandale, et celui des Palestiniens un dommage collatéral ? Pourquoi le monde ne s’éveille-t-il à ce conflit qui dure depuis des décennies que lorsque des Israéliens perdent la vie ?

Il ne fait aucun doute que le vœu du Hamas d' »anéantir » Israël et les Israéliens est odieux, mais les dirigeants occidentaux doivent juger les paroles et les actions israéliennes avec la même clarté morale et le même courage. La politique du deux poids deux mesures est évidente : il est clair que la vie des Palestiniens a moins de valeur dans un conflit où les Palestiniens ont été déshumanisés, notamment en étant décrits comme des « animaux humains » et ‘’barbares’’ par des représentants du gouvernement israélien.

L’hypocrisie des gouvernements occidentaux n’échappe pas au reste du monde. La volonté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de condamner les attaques contre les infrastructures civiles comme des crimes de guerre en Ukraine, et son refus simultané de reconnaître les souffrances infligées par les bombardements israéliens aux civils palestiniens, sont loin d’être exceptionnels. Cette politique de deux poids deux mesures est évidente pour les pays du Sud et constitue un cadeau de propagande pour des pays tels que la Russie et la Chine.

L’Occident donne carte blanche à Israël

Dans les premiers jours qui ont suivi l’assaut de Hamas, certains diplomates occidentaux se sont inquiétés du fait que les États-Unis donnaient carte blanche à Israël pour attaquer Gaza de plein fouet.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, cette inquiétude a érodé les efforts déployés pour dégager un consensus avec les principaux États du Sud, tels que l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, sur la nécessité de maintenir un ordre mondial fondé sur des règles, ont déclaré plus d’une douzaine de responsables occidentaux.

La réaction a renforcé les positions bien ancrées des pays en développement sur le conflit israélo-palestinien. Ils ont averti que cela pourrait faire dérailler les futurs efforts diplomatiques sur l’Ukraine.

« Nous avons définitivement perdu la bataille dans les pays du Sud« , a déclaré un haut diplomate du G7 et il continue en affirmant que « Tout le travail que nous avons accompli avec le Sud [sur l’Ukraine] a été perdu… Oubliez les règles, oubliez l’ordre mondial. Ils ne nous écouteront plus jamais« .

De nombreux pays en développement ont traditionnellement soutenu la cause palestinienne, la considérant sous l’angle de l’autodétermination et de la lutte contre la domination mondiale des États-Unis, principal bailleur de fonds d’Israël.

Au Moyen-Orient, de nombreux Arabes estiment que les États-Unis et d’autres puissances occidentales n’ont jamais demandé de comptes à Israël pour son traitement des Palestiniens, ni accordé suffisamment d’attention aux conflits brutaux en Syrie, au Yémen et en Libye.

L’Occident et son problème de conscience

La Russie et son alliée la Chine ont cultivé des liens chaleureux avec les Palestiniens. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré récemment le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin et ont parlé de soutenir davantage la Palestine.

« Ce que nous avons dit à propos de l’Ukraine doit s’appliquer à Gaza, sinon nous perdons toute notre crédibilité« , a ajouté le haut diplomate du G7et il continue en disant « Les Brésiliens, les Sud-Africains, les Indonésiens : pourquoi devraient-ils croire ce que nous disons sur les droits de l’homme ?’’

Quatre semaines seulement avant l’assaut du Hamas contre Israël, les dirigeants des États-Unis, de l’Union européenne et des alliés occidentaux ont participé au sommet du G20 à New Delhi et ont demandé aux pays en développement de condamner les attaques de la Russie contre les civils ukrainiens afin de faire respecter la charte des Nations unies et le droit international.

Depuis le 7 octobre 2023, le jour de l’attaque surprise de Hamas sur Israël, nombre de ces fonctionnaires ont déclaré que le même argument leur avait été retourné dans les demandes de condamnation de l’attaque de représailles d’Israël sur Gaza et de sa décision de restreindre l’approvisionnement en eau, en électricité et en gaz dans cette région.

Ces derniers jours, la Russie a tenté de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la violence contre les civils dans le conflit israélo-palestinien, sans mentionner spécifiquement le Hamas. Le Conseil a rejeté sa résolution.

Les États arabes, en particulier la Jordanie et l’Égypte, ont pressé les responsables occidentaux de durcir le ton sur la protection des civils de Gaza. « Si vous qualifiez de crime de guerre le fait de couper l’eau, la nourriture et l’électricité en Ukraine, vous devriez dire la même chose à propos de Gaza« , a déclaré un responsable arabe.

La guerre à Gaza a creusé un fossé entre l’Occident et le monde musulman

Pendant 20 mois, l’administration Biden a tenté de s’élever moralement contre la Russie, en condamnant sa guerre brutale contre l’Ukraine pour avoir tué des civils sans discernement.

L’argument a trouvé un écho dans une grande partie de l’Occident, mais moins dans d’autres parties du monde, qui ont considéré la guerre comme un conflit entre grandes puissances et ont refusé de participer aux sanctions ou d’isoler la Russie d’une autre manière.

Aujourd’hui, alors qu’Israël bombarde la bande de Gaza, faisant plus de 15 000 morts depuis le 7 octobre 2023, le soutien indéfectible de l’administration Biden risque de créer de nouvelles difficultés dans ses efforts pour rallier l’opinion publique mondiale.

S’exprimant récemment depuis le bureau ovale, le président Biden a lié le soutien américain à l’Ukraine et à Israël, décrivant les deux nations comme des démocraties luttant contre des ennemis déterminés à les « anéantir complètement« . La Russie a envahi l’Ukraine et cherche à l’annexer, tandis que le Hamas, le groupe qui contrôle Gaza et nie le droit à l’existence d’Israël, a organisé une attaque qui a tué au moins 1 200 personnes dans le sud d’Israël.

Mais la contre-attaque d’Israël à Gaza, l’invasion terrestre et l’attachement des États-Unis à leur principal allié au Moyen-Orient ont suscité des cris d’hypocrisie.

De telles accusations ne sont pas vraiment nouvelles dans le conflit du Moyen-Orient. Mais la dynamique de ces deux crises est allée au-delà du désir de Washington de rallier le soutien mondial pour isoler et punir la Russie d’avoir envahi son voisin.

De plus en plus, la région du Moyen-Orient apparaît comme un nouveau front dans la lutte d’influence du Sud – le nom collectif des nations en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine – opposant l’Occident à la Russie et à la Chine.

« La guerre au Moyen-Orient creusera un fossé de plus en plus profond entre l’Occident et des pays comme le Brésil ou l’Indonésie, des États clés du Sud« , a déclaré Clifford Kupchan, président de l’Eurasia Group, une organisation d’évaluation des risques basée à New York. Il a aussi dit : « Cela rendra la coopération internationale sur l’Ukraine, comme l’application des sanctions contre la Russie, encore plus difficile’’.

Injustices persistantes à l’encontre du peuple palestinien

Le président indonésien Joko Widodo, le pays musulman le plus peuplé du monde, qui ne reconnaît pas Israël, a condamné les « injustices persistantes à l’encontre du peuple palestinien« . ‘’La guerre de Gaza ne fera qu’aggraver la situation mondiale’’, a-t-il déclaré, menaçant d’augmenter les prix du pétrole alors que la guerre en Ukraine a déjà ralenti les exportations de blé.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a critiqué les livraisons d’armes américaines à l’Ukraine, estimant qu’elles « encourageaient » la guerre, mais il a blâmé les deux parties pour le conflit et a proposé une médiation. En tant que président du Conseil de sécurité des Nations unies, le Brésil a rédigé le mois d’octobre une résolution sur le cessez-le-feu humanitaire à Gaza, qui condamnait explicitement les « attaques terroristes odieuses du Hamas« .

Après que les États-Unis ont opposé leur veto à la résolution parce qu’elle ne mentionnait pas le droit d’Israël à l’autodéfense, l’ambassadeur du Brésil auprès des Nations unies, Sérgio França Danese, a exprimé sa frustration. « Les centaines de milliers de civils de Gaza ne peuvent plus attendre« , a-t-il déclaré. Et il a ajouté : « En fait, ils ont attendu beaucoup trop longtemps’’.

Les dirigeants arabes, dont le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Fayçal bin Farhan al-Saud, ont tous dénoncé, dans leurs discours prononcés lors du sommet de paix du Caire, ce qu’ils ont qualifié de « deux poids, deux mesures« .

« Partout ailleurs, attaquer des infrastructures civiles et priver délibérément une population entière de nourriture, d’eau et de produits de première nécessité serait condamné et les responsables devraient rendre des comptes« , a déclaré le roi Abdallah. Et il a ajouté : « Le droit international perd toute valeur s’il est appliqué de manière sélective’’.

Les Palestiniens ont critiqué les capitales occidentales pour ne pas avoir exprimé leur indignation face au bombardement de Gaza, comme ils l’avaient fait pour les attaques de missiles russes contre les villes et les infrastructures ukrainiennes, les qualifiant de « barbares » et de « crimes contre l’humanité« .

La Russie et la Chine soutiennent la Palestine

Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, les Palestiniens se sont réjouis de la position ferme adoptée par les capitales occidentales contre l’occupation d’un pays par un autre, a déclaré Nour Odeh, commentateur politique palestinien basé à Ramallah, « Mais il semble que l’occupation ne soit mauvaise que si ce sont des gens qui ne sont pas de votre côté qui l’exercent’’.

D’une certaine manière, le conflit de Gaza a été une aubaine pour le Kremlin, en détournant l’attention de la guerre en Ukraine et en redorant l’image de la Russie au Moyen-Orient et dans l’hémisphère Sud. Ces dernières années, le président russe Vladimir V. Poutine a cherché à restaurer une partie de l’influence perdue de l’Union soviétique au Moyen-Orient, en intervenant militairement dans les guerres civiles en Syrie et en Libye. Il a considérablement renforcé ses liens avec l’Iran, un pays qu’Israël considère comme une menace pour sa sécurité nationale.

Le soutien russe au Hamas a été perçu comme un prolongement de ces efforts, M. Poutine comparant le siège de Gaza au siège de Leningrad, symbole sacré de la Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Chine cherche également à étendre son influence au Moyen-Orient, ayant récemment servi de médiateur pour un accord entre l’Iran et l’Arabie saoudite visant à rétablir les relations entre les deux pays. La Russie et la Chine ont refusé de condamner le Hamas. Elles ont plutôt critiqué la façon dont Israël traite les Palestiniens, en particulier sa décision de couper l’eau et l’électricité à Gaza et le nombre de civils tués dans cette région. Ils ont appelé à une médiation internationale et à un cessez-le-feu avant qu’Israël ne considère que sa guerre a pleinement commencé.

La cause palestinienne a longtemps prospéré dans les pays du Sud, de sorte que la guerre de Gaza n’a fait qu’accroître le ressentiment des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine à l’égard de l’Occident, qui traite l’Ukraine comme un cas particulier parce qu’il s’agit d’une guerre européenne. Ils dénoncent l’argent dépensé pour armer l’Ukraine alors que les objectifs de développement international sont ignorés.

On a l’impression que l’Occident « se soucie davantage des réfugiés ukrainiens, des civils ukrainiens qui souffrent, que de ceux qui souffrent au Yémen, à Gaza, au Soudan ou en Syrie« , a déclaré Hanna Notte, analyste de l’Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales, basé à Berlin.

Cela explique pourquoi l’Occident n’a pas réussi à convaincre des pays comme l’Inde et la Turquie de soutenir les sanctions contre la Russie. Compte tenu de la situation à Gaza, il est peu probable que cet effort aboutisse de sitôt.

« C’est un énorme casse-tête pour les diplomates occidentaux, car ils ont passé beaucoup de temps cette année à essayer de charmer le Sud« , a déclaré Richard Gowan, directeur de l’ONU pour l’International Crisis Group et il contnue à dire « Nous avons vu le soutien et l’intérêt pour l’Ukraine s’estomper parmi les membres de l’ONU au cours de cette année’’.

Le conflit à Gaza et le parti pris occidental

En Europe, le débat s’est largement déroulé sur les réseaux sociaux, où certains commentateurs ont fustigé l’hypocrisie de l’Europe dans ses différentes approches des guerres en Ukraine et à Gaza, tandis que peu de politiciens ont fait des commentaires directs.

Carl Bildt, l’ancien Premier ministre suédois, a écrit sur X, anciennement Twitter, que la majeure partie du monde perçoit une politique de deux poids, deux mesures dans la politique occidentale concernant les deux guerres. ‘’À tort ou à raison, c’est une question à laquelle nous devons faire face’’, a-t-il écrit.

Il y a des signes que cela se produit maintenant. Josep Borrell Fontelles, le plus haut diplomate de l’Union européenne, a déclaré récemment dans un discours devant le Parlement européen que couper l’approvisionnement en eau constituait une violation du droit international, quel que soit l’endroit où cela se produisait. ‘’Il est clairement établi que priver une communauté humaine assiégée d’un approvisionnement de base en eau est contraire au droit international – en Ukraine et à Gaza’’, a-t-il déclaré.

Certains analystes suggèrent que l’hostilité à l’égard de la politique occidentale en Ukraine dans certaines régions du monde devrait être considérée comme une évidence, mais qu’elle pourrait encore être traitée avec tact.

Pendant la guerre froide, les États-Unis ont souvent été confrontés à un bloc hostile de nations non alignées, ainsi qu’à l’Union soviétique et à ses alliés, et ont quand même réussi à s’imposer, a déclaré John Herbst, ancien envoyé américain en Ukraine et diplomate en Israël et les territoires occupés, actuellement auprès du Conseil atlantique. Le conflit à Gaza pourrait rendre ‘’légèrement plus difficile l’obtention d’un soutien à l’Ukraine, mais en aucun cas impossible’’, a-t-il dit.

‘’L’objectif d’Israël de déraciner le Hamas est probablement trop ambitieux’’, a déclaré John Herbst , mais il peut grandement affaiblir la capacité militaire du Hamas. Les États-Unis subiront à court terme un coup dur dans l’opinion publique mondiale en raison de leur soutien à Israël, mais cela s’estompera probablement avec le temps, a-t-il prédit, et ne devrait pas dissuader Washington de continuer à faire valoir ses arguments sur l’Ukraine.

‘’Nous devrions expliquer que ce que fait Moscou en Ukraine est dangereux pour toutes les nations, car si le type d’ordre international que poursuit le Kremlin et que Pékin poursuit devient l’ordre international, cela signifie que tous les petits États relativement faibles être à la merci de leurs plus grands voisins’’, a déclaré ensuite M. Herbst.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à transformer Gaza en ‘’île déserte’’ à la suite de la frappe éclair du Hamas le 7 octobre 2023. Depuis lors, Israël a continué de bombarder Gaza, rasant des écoles, des hôpitaux, des centres de presse et des mosquées. Selon Human Rights Watch, Israël emploie de dangereuses bombes au phosphore blanc, une arme chimique dont l’utilisation constitue un crime de guerre. Jusqu’à présent, au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël et près de 15 000 à Gaza, dont 6 000 enfants et 4 000 femmes.

Alors qu’Israël poursuit ses attaques barbares, la Chine et le monde islamique ont appelé à une cessation immédiate des hostilités et à une solution à deux États. Cependant, il est terriblement regrettable que l’Occident hypocrite non seulement ignore les crimes de guerre commis par Israël, mais qu’il soutienne et encourage également ouvertement la déshumanisation des Palestiniens. Chaque fois qu’un avion de chasse israélien bombarde Gaza, les gouvernements occidentaux font la queue pour déclarer qu’ils ‘’sont aux côtés d’Israël’’ et qu’’’Israël a le droit de se défendre’’.

Le président américain Joe Biden n’a pas perdu de temps pour condamner le ‘’maléfique’’ Hamas et annoncer une aide militaire supplémentaire ainsi que le déploiement de son porte-avions le plus sophistiqué en Méditerranée orientale. Les frappes israéliennes à Gaza sont principalement menées par des avions, dont la majorité est importée de Washington et financée par les contribuables américains. Entre 1946 et 2023, Israël a reçu 263 milliards de dollars des États-Unis, le principal donateur du budget massif de l’armée israélienne. Cet énorme programme d’aide militaire à Israël a une influence significative sur la dévastation et l’effusion de sang actuelles à Gaza.

Alors que plusieurs lois américaines stipulent que tout pays recevant une aide américaine à la sécurité doit adhérer à des normes particulières en matière de droits de l’homme, ce n’est pas le cas d’Israël. Le manque de transparence dans les ventes d’armes américaines à Israël est depuis longtemps une source d’inquiétude, même parmi les membres du Congrès. La réticence des États-Unis à fixer des limites substantielles à leur aide à la sécurité à Israël contredit leur engagement de longue date à résoudre le problème israélo-palestinien. Par leurs engagements militaires envers Israël, les États-Unis financent en fait chacune des opérations destructrices d’Israël en Palestine.

Les doubles standards de l’impérialisme occidental sont pleinement visibles en ce qui concerne le soi-disant droit d’Israël à l’autodéfense. L’Ukraine était lourdement équipée pour combattre la Russie en son nom, sous prétexte qu’un peuple occupé avait le droit de résister à l’occupation. Cependant, ce privilège disparaît mystérieusement lorsqu’il s’agit des Palestiniens. Alors que l’Occident qualifie les Ukrainiens de ‘’héros’’, les groupes palestiniens sont qualifiés de ‘’terroristes’’. Évidemment, tout le monde n’a pas la liberté de choisir son propre destin !

Nettoyage ethnique

Au nom de la légitime défense, Israël cherche à justifier ce qui s’apparente à un nettoyage ethnique, comme l’a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies, Francesca Albanese. Ironiquement, les capitales occidentales, sous l’égide de Washington, ont gardé le silence sur les violations flagrantes des droits de l’homme commises par Israël. L’envoyé palestinien au Japon, Waleed Siam, a critiqué l’hypocrisie de l’Occident et son analyse « étroite » de la situation au Moyen-Orient. Le Financial Times a également souligné dans un article récent que le soutien de l’Occident à l’assaut d’Israël sur la bande de Gaza a affaibli l’engagement des pays en développement envers l’Ukraine et a suscité des allégations d’hypocrisie à l’encontre des États-Unis et de l’Union européenne.

Il est tout à fait faux de prétendre que le « lien » entre les États-Unis et Israël concerne la défense de la démocratie. Il s’agit plutôt d’une question d’intérêts impériaux américains dans la région. Les États-Unis considèrent Israël comme un allié stratégique essentiel au Moyen-Orient. En réalité, ces soi-disant promoteurs de la démocratie sont trop souvent eux-mêmes des bellicistes ou agissent en tant que gardiens de la démocratie. Par exemple, les politiciens américains ont mené pendant deux décennies des guerres meurtrières en Irak et en Afghanistan, tuant des centaines de milliers de personnes. Ils ont bombardé des pays comme la Libye, la Syrie et le Soudan au nom de la démocratie et des droits de l’homme, sans se soucier des victimes innocentes.

L’Occident se présente comme le champion de la liberté d’expression et le précurseur mondial des droits civils. La façon dont ils ont réagi à la situation actuelle en Palestine donne cependant une image différente. Ils n’ont montré aucune compassion pour les victimes de Gaza. Malgré cela, ils n’autorisent aucune forme de protestation contre le massacre aveugle de Palestiniens innocents. Les manifestations propalestiniennes ont été interdites en France, en Allemagne et en Hongrie. Étonnamment, la ministre britannique de l’intérieur, Suella Braverman, a demandé à la police de considérer le fait d’agiter le drapeau palestinien comme un délit.

Il est difficile d’ignorer que les grands médias américains ont largement diffusé leur récit unilatéral et anhistorique en faveur de l’intervention israélienne. Il est encore plus inquiétant d’apprendre que les voix dissidentes en faveur de la Palestine sont réduites au silence de manière orchestrée. Max Tani, un éminent journaliste qui travaille pour Semafor, affirme que MSNBC a discrètement licencié trois diffuseurs musulmans.

Enfin, l’Occident doit garder à l’esprit que le reste du monde est conscient de sa politique de deux poids deux mesures, comme en témoignent les énormes manifestations organisées en faveur du peuple palestinien dans le monde entier. Ils devraient donc revoir leur position sur les préoccupations mondiales s’ils veulent conserver leur crédibilité.

Mauvaises nouvelles pour l’Ukraine

La guerre entre Israël et le Hamas est une mauvaise nouvelle pour l’Ukraine. Le conflit a déjà détourné la couverture médiatique et l’attention du public occidental de l’agression russe. Il pourrait également contraindre les exportateurs occidentaux à détourner une partie de leurs livraisons d’armes de l’Ukraine vers Israël, comme l’auraient déjà fait les États-Unis. Récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en garde contre une « guerre longue et difficile« , ce qui pourrait inciter le président russe Vladimir Poutine à faire durer la guerre en Ukraine, en pariant sur le fait que l’Occident se désintéressera de Kiev – ou sera de moins en moins capable de le faire – au fil du temps.

Mais un problème potentiellement plus dommageable pour l’Ukraine est celui des accusations d’hypocrisie que les observateurs et les décideurs politiques de l’ensemble du Sud adressent à l’Occident. Nombreux sont ceux qui, dans les pays en développement, voient depuis longtemps un double standard dans le fait que l’Occident condamne une occupation illégale en Ukraine tout en soutenant fermement Israël, qui occupe la Cisjordanie et la bande de Gaza depuis 1967 et maintient des colonies dans la première, ce qui est considéré comme illégal par la majeure partie de la communauté internationale. Israël soumet également Gaza à un blocus terrestre, aérien et maritime depuis 2007.

Alors que les gouvernements occidentaux se sont empressés de condamner la Russie pour violation du droit international lorsqu’elle a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, les observateurs du monde en développement affirment que l’Occident s’est montré beaucoup plus réticent à condamner fermement Israël, à la fois pour l’occupation durable et pour ne pas avoir fait assez pour empêcher la mort de milliers de civils lors de l’assaut en cours sur la bande de Gaza. Le siège de l’enclave par Israël est une réponse aux attaques terroristes du 7 octobre 2023 contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas, qui a tué plus de 1 200 personnes et pris 240 otages.

Les capitales occidentales, les États-Unis en tête, ont fermement dénoncé l’assaut du Hamas et souligné le droit d’Israël à se défendre. Mais jusqu’à présent, elles ont choisi de ne pas faire pression sur Israël pour qu’il adopte un cessez-le-feu, alors même que les bombardements israéliens font de plus en plus de victimes civiles et que les conditions humanitaires à Gaza s’aggravent. À ce jour, au moins 15 000 Palestiniens de Gaza seraient morts depuis le début de la guerre, et les Nations unies ont exprimé leur inquiétude face aux « violations manifestes du droit humanitaire international » qui ont lieu à Gaza.

Dans les pays du Sud, cette incohérence perçue pourrait s’avérer particulièrement préjudiciable aux revendications occidentales d’un « ordre fondé sur des règles » – le refrain central invoqué par les dirigeants européens et américains pour rallier le soutien à la lutte de l’Ukraine contre la Russie. De nombreux pays en développement voient dans la position de l’Occident sur Israël et la Palestine la preuve qu’il applique les règles et les normes internationales de manière sélective, en fonction d’intérêts géopolitiques plutôt que de manière universelle. Plusieurs diplomates, tant de l’Ouest que du Sud, ont déclaré que ce double standard nuirait aux efforts visant à rallier les pays non occidentaux à la cause de l’Ukraine.

L’Occident et ses médias ignorent la situation difficile des Palestiniens

On a beaucoup parlé de la désinformation sur les médias sociaux pour diffuser des faits erronés sur la guerre, mais la couverture médiatique occidentale biaisée qui légitime le soutien politique de l’Occident à Israël est encore plus dangereuse. Cela perpétue une pratique vieille de plusieurs décennies qui consiste à marginaliser les voix palestiniennes et à minimiser les souffrances des Palestiniens, tout en ignorant la répression et la dépossession qui caractérisent la politique israélienne à l’égard de la bande de Gaza et des territoires occupés.

De nombreux Palestiniens se demandent à juste titre pourquoi ils n’ont été invités à s’exprimer qu’après les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, ou pourquoi on leur demande de « dénoncer » d’abord le Hamas avant de leur donner une tribune. Les gouvernements occidentaux ont vilipendé les manifestants et restreint l’espace civique pour l’opposition, notamment par des mesures préventives contre les libertés académiques et les voix palestiniennes qui discutent de l’histoire de l’occupation israélienne.

Un mois après le début de l’escalade actuelle, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et d’autres pays ont finalement appelé à une « pause humanitaire« . Il est clair qu’Israël a la responsabilité, en vertu du droit humanitaire international, de cesser d’entraver l’acheminement de l’aide vers Gaza, et que cette aide est nécessaire de toute urgence pour limiter la catastrophe humanitaire. Mais le fait de se concentrer uniquement sur l’augmentation de l’aide est une distraction et une dérogation aux responsabilités humanitaires : aucune aide ne peut compenser le siège et le bombardement aveugle de plus de deux millions de personnes.

Une pause humanitaire ne fait que retarder la mort de nouveaux civils. Bien que la majorité des États membres aient adopté une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies le 27 octobre 2023 appelant à une trêve humanitaire immédiate et durable à Gaza, cette résolution n’était pas contraignante et n’offrait pas grand-chose aux personnes les plus directement touchées par la violence. La seule façon de progresser est de construire une paix fondée sur les principes des droits de l’homme et dans le cadre du droit international.

Les experts juridiques ont clairement établi qu’Israël, même s’il agit en état de légitime défense, ne peut justifier des crimes de guerre tels que les châtiments collectifs infligés aux Palestiniens, les attaques contre les civils, le transfert forcé d’une population civile et le bombardement de localités civiles, ainsi que le refus d’autoriser l’aide humanitaire à entrer dans la bande de Gaza. L’incapacité des États à empêcher ces violations du droit international sera considérée comme une complicité.

Les démocraties occidentales violent leurs engagements les plus fondamentaux en matière de droit international et de droits de l’homme, et le reste du monde les regarde faire en temps réel. Les conséquences de cette incapacité collective à condamner ou à mettre un terme à la violence israélienne se feront sentir pendant des décennies.

Crimes de guerre israéliens

Les gouvernements occidentaux manquent à leur responsabilité d’agir face aux témoignages crédibles de crimes de guerre commis dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. Les appels à une « pause humanitaire » sont une distraction et une dérogation aux responsabilités humanitaires. Seul un cessez-le-feu peut mettre fin à l’effusion de sang.

Il existe un large consensus sur le fait que des crimes de guerre sont commis à Gaza. Oxfam a déclaré, quelques jours seulement après le début de la riposte israélienne à l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, que le siège de Gaza constituait une punition collective et violait le droit international. Amnesty International recueille des informations sur les attaques illégales contre des civils et demande que ces attaques fassent l’objet d’une enquête pour crime de guerre. Condamnant les atrocités commises contre les civils par les deux parties au conflit, le Comité international de la Croix-Rouge s’est néanmoins élevé contre les ordres donnés par Israël aux habitants de Gaza d’évacuer leurs maisons sans avoir accès aux produits de première nécessité, les jugeant incompatibles avec le droit humanitaire international.

Les appels au cessez-le-feu se font de plus en plus pressants au fur et à mesure que le nombre de victimes augmente. En effet, les manifestants dans les rues de Londres et d’autres grandes villes exigent un cessez-le-feu. À New York, des militants juifs des droits de l’homme refusent d’accepter que les Palestiniens de Gaza soient victimes d’un génocide perpétré en leur nom. Au Royaume-Uni, plus de 400 éminents juristes et juges à la retraite ont demandé au gouvernement britannique d’assumer son devoir de veiller au respect du droit humanitaire international et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu, mettre un terme aux exportations d’armes du Royaume-Uni vers Israël et œuvrer en faveur d’un règlement pacifique de ce conflit.

Pendant ce temps, les victimes continuent de s’accumuler : le 27 novembre 2023, le ministère de la santé de Gaza a estimé que près de 15 000 Palestiniens, dont plus de 6 000 enfants et 4 000 femmes, avaient été tués. On estime que 29 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits, notamment des hôpitaux et des centres de soins, des écoles et des installations industrielles. On craint de plus en plus une conflagration régionale plus large qui toucherait le Liban, la Syrie, l’Égypte, la Jordanie, les États du Golfe, l’Iran et la Turquie.

Malgré ce nombre croissant de morts, de destructions et de dévastations, il semble que le droit humanitaire international ait été relégué à une note de bas de page, une réflexion après coup, alors que les alliés d’Israël font preuve d’une solidarité et d’un soutien inébranlables à un droit à l’autodéfense apparemment sans entraves. Bien que les alliés d’Israël répètent de plus en plus que l’offensive israélienne doit être menée dans le respect des lois de la guerre, au fur et à mesure que les violations s’intensifient, ils n’ont pas appuyé cette affirmation par une condamnation et des efforts visant à y mettre un terme.

Une hypocrisie écœurante

« Gardez leur langue pour la fin, afin que nous puissions apprécier ses cris, ses oreilles afin qu’il puisse entendre ses propres cris, et ses yeux afin qu’il puisse nous voir sourire« , Tsipi Navon, conseillère et chef de bureau de l’épouse de Netanyahou

Depuis plus d’un an et demi, les États-Unis, l’Union européenne et la Grande-Bretagne chantent et dansent sur le droit des peuples à résister à l’impérialisme, à l’oppression et à l’annexion.

« Les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles, en particulier l’électricité, sont des crimes de guerre« , a déclaré Ursula von der Leyen il y a un peu plus d’un an et elle continue par dire « Priver des hommes, des femmes et des enfants d’eau, d’électricité et de chauffage à l’approche de l’hiver, ce sont des actes de pure terreur. Et nous devons les qualifier comme tels« .

« Nous avons mobilisé le monde entier pour soutenir le courageux peuple ukrainien qui défend sa liberté et sa souveraineté avec une incroyable dignité« , a déclaré Joe Biden il y a à peine trois mois.

Tout cela est oublié aujourd’hui, alors que l’Occident réaffirme le droit d’Israël à défendre son État colonial, d’apartheid et de garnison, qu’il l’arme jusqu’aux dents et qu’il applaudit à son assaut génocidaire contre les Palestiniens. Les Palestiniens ne demandent pas à l’Occident des chars, des avions de chasse ou des missiles obusiers. Ils demandent simplement le retrait du soutien de l’Occident à Israël. Au lieu de cela, on attend d’eux qu’ils se couchent et qu’ils meurent. Ils ne le feront pas.

« Nous exigerons un prix dont eux et les autres ennemis d’Israël se souviendront pendant des décennies’’- Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Depuis des décennies, l’Occident se cache derrière la feuille de vigne d’une solution à deux États. Des déclarations telles que « Je soutiens la solution à deux États« , « Je crois en une solution à deux États » et « Nous restons attachés à une solution à deux États » sont répétées comme un mantra par des personnalités telles que Biden, von der Leyen, Macron, Sunak et Starmer.

L’annexion de la grande majorité des terres palestiniennes en faveur de la création d’un État ethnique raciste n’a jamais été juste ou acceptable. Mais il est clair depuis des années que cette idée est morte dans l’eau – elle est simplement utilisée comme couverture pour faciliter l’expansion israélienne. Le mantra est répété comme un article de foi, le financement et les armes continuent d’arriver, et de plus en plus de terres palestiniennes sont volées. Les dirigeants occidentaux ne sourcillent pas devant cette situation, ni devant l’expansion israélienne, ni même lorsque Netanyahou se présente à l’Assemblée générale des Nations unies avec une carte d’Israël qui montre l’effacement total de la Palestine.

Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment crucial, où les dirigeants israéliens déclarent ouvertement leur intention d’en finir avec Gaza. Les colons israéliens sont armés jusqu’aux dents par le ministre de la sécurité nationale, Ben Gvir, et on leur dit d’aller assassiner encore plus de Palestiniens. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, des arrestations massives de Palestiniens de nationalité israélienne ont lieu.

Il ne s’agit pas d’une affaire courante – le déplacement, l’emprisonnement, la torture et l’assassinat quotidiens de Palestiniens. C’est le début d’un génocide, s’il n’est pas arrêté. Le sang sur les mains des dirigeants occidentaux qui ont facilité cette situation ne s’effacera pas, et l’odeur de la honte ne se dissipera pas.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter/X : @ayurinu

Article19.ma