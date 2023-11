Musique – Nouveau record d’ElGrandeToto sur Spotify au Maroc avec son dernier album « 27 »

Le rappeur casablancais El Grande Toto aka Taha El Fahssi a dévoilé le 24 novembre son nouvel album “27”, en un temps record de 24 heures cet album a accumulé plus de 1,3 million de streams sur Spotify au Maroc, et en seulement quatre jours l’album a dépassé les 10 millions de diffusions, selon Hitradio.ma

Deux ans après son dernier album “Caméléon”, sorti en 2021, dans chaque chanson « 27 » aborde des thèmes universels comme l’amour, la lutte, et l’espoir, et raconte une histoire captivante et très personnelle.

In just four days, ElGrandeToto's album 𝟮𝟳 surpassed 10 million streams on Spotify. 🔥 pic.twitter.com/a6LjpAUNUw — Laafya Music (@laafyamusic) November 27, 2023

+ Une évolution culturelle marquante au Maroc +

Vingt-sept, représente l’âge de Toto, mais aussi le 27 mai 2016, date cruciale pour le jeune originaire de Benjdia (BNJ) à Casablanca dont la maison a pris feu, ce à quoi fait référence la direction artistique du nouvel album.

Le nouvel album « 27 » symbolise une évolution culturelle marquante au Maroc, où la jeunesse s’aligne de plus en plus sur des formes d’expression artistique modernes et authentiques.

ElGrandeToto brise les frontières du Maghreb, à travers ses collaborations avec un panel d’artistes du monde à l’image de Hamza, Oxlade, Beny Jr, Rondodasosa ou encore Unknown T.

Article19.ma