Événement – Lancement de la première édition du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives du 7 au 10 décembre à Rabat

Portée par la Fondation Hiba avec le soutien financier de l’Union européenne, de l’Institut Français du Maroc et du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec la Fédération des Industries Culturelles et Créatives, la 1ère édition du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives (ICC) sera organisée du 7 au 10 décembre 2023 à Rabat, selon un programme.

Cet événement inclusif qui rassemblera professionnels de la culture, associations, étudiants, entrepreneurs mais également toute personne souhaitant en savoir plus sur les industries culturelles et créatives, entre dans le cadre de la construction d’une Vision 2030 pour la structuration, la professionnalisation et le développement du secteur des Industries Culturelles et Créatives au Maroc.

+ Professionnalisation et structuration du secteur des Industries culturelles et créatives au Maroc +

Le Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives est un évènement fédérateur qui a pour vision principale la professionnalisation et la structuration du secteur des Industries culturelles et créatives au Maroc comme secteur porteur de richesse et créateur d’emplois, contribuant à 1% du PIB national à l’horizon 2030.

Il vise à fédérer et rassembler les différents entrepreneurs ou acteurs des Industries Culturelles et Créatives au Maroc, à être une véritable plateforme d’échanges et de mises en relation, à promouvoir l’entrepreneuriat culturel et à nourrir le débat national autour du secteur créatif et culturel. L’événement met en relation les principaux acteurs de ces industries pour développer le secteur et encourager des initiatives porteuses dans la culture et l’art.

Cette 1ère Edition du Forum des Industries Culturelles et Créatives s’articule autour de quatre thématiques clés : économies créatives, modèles économiques et logique de financement, accompagnement et formation et droits d’auteur et propriété intellectuelle.

L’événement sera organisé autour d’un programme scientifique et d’un programme artistique.

+ Programme « Kawaliss » +

Le programme scientifique sera composé de panels, de focus sectoriels, de groupes de travail, de toolbox « Kawaliss » et de speed meeting. Les panels et focus sectoriels sont dédiés aux professionnels, aux associations, aux curieux et aux entrepreneurs.

Ils aborderont diverses thématiques liées aux Industries Culturelles et Créatives et connaîtront l’intervention d’acteurs majeurs du secteur. Les groupes de travail, quant à eux rassembleront différents professionnels pour discuter des enjeux du secteur. La Toolbox « Kawaliss » consistera en différents ateliers destinés aux entrepreneurs et aux porteurs de projets dans l’art et la culture.

Le programme artistique sera rythmé par l’organisation d’un marché d’entrepreneurs, où le grand public pourra retrouver tous les entrepreneurs de la première promotion du programme « Kawaliss » et d’autres entrepreneurs spécialisés dans les ICC. Les personnes présentes pourront échanger avec eux et découvrir leurs produits et services.

Le forum s’inscrit dans le cadre du programme « Kawaliss », l’incubateur marocain des Industries culturelles et créatives de la Fondation HIBA en partenariat avec l’Union européenne. Kawaliss s’emploie à promouvoir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel à travers une approche holistique permettant de renforcer les capacités des porteurs de projets dans les ICCs, de les accompagner, les financer et de les suivre pour concrétiser leurs projets à fort impact.

Article19.ma