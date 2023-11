Partenariat – L’AFD accorde 80 millions d’euros au Crédit Agricole du Maroc

Partenaire du Crédit Agricole du Maroc (CAM), l’Agence Française de Développement (AFD) a approuvé le 22 novembre 2023 un nouveau financement de 80 millions d’euros visant à favoriser la durabilité et la résilience de l’agriculture marocaine, selon un communiqué.

Ce nouveau programme, qui mobilise également des financements du Fonds Vert pour le Climat délégués à l’AFD, contribue à la transition écologique au sein des territoires du Maroc, et a pour objectif d’accompagner le CAM, acteur essentiel du financement de la transition bas carbone du pays, dans l’intégration des enjeux climatiques, environnementaux et sociaux dans ses activités.

+ Trois types d’investissements +

Le programme soutiendra en particulier le financement de trois types d’investissements : 1/ les investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique, avec un fort accent sur les économies d’eau agricole dans l’irrigation contrôlée 2/ les investissements favorisant la sécurité alimentaire, en garantissant la disponibilité durable des denrées alimentaires de base 3/ les investissements bas carbone. La promotion de l’égalité de genre au sein du CAM est également un objectif transversal au projet.

Une subvention de 2,1 millions d’euros accompagne ce financement, partagée entre assistance technique et appui aux investissements agricoles innovants.

« Ce nouveau programme, qui comprend une participation financière du Fonds Vert pour le Climat, contribue au verdissement du système financier et, par ce biais, à la transition écologique au sein des territoires. Face aux effets du changement climatique, le financement d’investissements innovants contribuant à la durabilité des filières agricoles est capital» explique Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l’AFD au Maroc.

Ce financement s’articule avec les autres appuis financiers et techniques de l’AFD au service de l’amélioration de la résilience et de la durabilité de l’agriculture marocaine et du soutien au monde rural dans le cadre de la stratégie Generation Green 2020-2030.

Article19.ma