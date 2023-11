Kiosk – Le Qatar révèle que 40 femmes et enfants seraient détenues par des civils à Gaza et non par le Hamas (FT)

Selon le Qatar, 40 otages ne sont pas aux mains du Hamas. Le premier ministre du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a révélé dimanche soir au Financial Times que plus de 40 des femmes et enfants retenus en captivité à Gaza ne sont pas des otages détenus par le Hamas. Il a déclaré que la trêve pourrait être prolongée si le Hamas était en mesure de profiter de la pause dans le conflit pour localiser ces otages chez ceux qui pourraient les detenir.

Les efforts visant à prolonger une trêve temporaire entre Israël et le Hamas dépendent de la localisation par le groupe militant de dizaines de femmes et d’enfants retenus en otage à Gaza par des civils et des gangs, a déclaré le Premier ministre du Qatar. Une pause de quatre jours dans la guerre négociée par l’État du Golfe qui a commencé vendredi doit prendre fin après lundi. Dans le cadre de l’accord, le groupe islamiste a accepté de libérer 50 femmes et enfants. En échange, Israël a accepté l’acheminement d’une aide accrue dans la bande assiégée et la libération de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Mais le Premier ministre qatari, cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a déclaré au Financial Times que plus de 40 autres femmes et enfants étaient retenus captifs à Gaza et qu’ils n’étaient pas soupçonnés d’être détenus par le Hamas. Il a ajouté que la trêve pourrait être prolongée si le Hamas était en mesure d’utiliser la pause dans le conflit pour localiser ces otages.

« S’ils obtiennent des femmes et des enfants supplémentaires, il y aura une prolongation », a déclaré Cheikh Mohammed dans une interview. « Nous n’avons pas encore d’informations claires sur le nombre de personnes qu’ils peuvent trouver parce que… l’un des objectifs [de la pause] est qu’ils [le Hamas] aient le temps de rechercher le reste des personnes disparues.

Article19.ma