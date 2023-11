Travail – Près de 3 millions de personnes meurent d’accidents et de maladies liés au travail (OIT)

Près de trois millions de travailleurs meurent chaque année d’accidents et de maladies liés au travail, soit une augmentation de plus de 5% par rapport à 2015, selon de nouvelles estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT), publiées mardi.

« Ce chiffre souligne les défis persistants en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à l’échelle mondiale », estime l’Organisation dans un communiqué, notant que la majorité des décès liés au travail, soit 2,6 millions de victimes, sont dus à des maladies professionnelles.

+ « La Stratégie mondiale sur la sécurité et la santé au travail pour 2024-2030 » +

Selon l’étude, les maladies de l’appareil circulatoire, les néoplasmes malins et les maladies respiratoires figurent parmi les trois principales causes de décès liés au travail. Ensemble, ces trois catégories représentent plus des trois quarts de la mortalité liée au travail.

L’agriculture, la construction, la sylviculture, la pêche et l’industrie manufacturière sont les secteurs les plus dangereux, avec 200.000 accidents mortels par an, soit 63% de l’ensemble des accidents du travail mortels.

Un accident du travail mortel sur trois dans le monde se produit parmi les travailleurs agricoles, indique le rapport de l’OIT.

Pour stimuler les efforts mondiaux visant à garantir un environnement de travail sûr et sain, l’OIT a lancé un nouveau plan, intitulé « la Stratégie mondiale sur la sécurité et la santé au travail pour 2024-2030 ».

L’objectif est de donner la priorité à la santé des travailleurs, conformément à l’engagement de l’OIT en faveur de la justice sociale et de la promotion du travail décent dans le monde entier.

Article19.ma