Environnement – La fonte des glaces entraînera un « mortel point de bascule », prévient le SG de l’ONU

La fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique entraînera un « mortel point de bascule » si la communauté internationale n’agit pas d’urgence pour l’empêcher, a mis en garde le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’un point de presse lundi.

M. Guterres, de retour du pôle sud, a appelé à briser ce cycle mortifère lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28, qui débute cette semaine à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

+ Fournir une énergie propre pour tous d’ici 2030 +

Le chef de l’ONU a plaidé pour un engagement mondial visant à « tripler les énergies renouvelables », à « doubler l’efficacité énergétique » et à fournir une énergie propre pour tous d’ici 2030.

Il a aussi demandé aux dirigeants prenant part à la COP28 « un engagement clair et crédible » pour éliminer progressivement les combustibles fossiles dans un délai s’alignant sur la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement moyen de la surface du globe d’ici la fin du siècle – soit l’objectif de l’Accord de Paris de 2015.

Revenant sur sa visite au pôle sud, le chef de l’ONU a témoigné à la presse de son « choc » de se tenir sur la glace de l’Antarctique et d’écouter directement les scientifiques expliquer à quelle vitesse la glace disparaissait.

« De nouveaux chiffres montrent qu’en septembre, la glace de mer de l’Antarctique était beaucoup moins étendue que la moyenne pour cette période de l’année » – réduite d’une superficie comparable à la péninsule ibérique, la France et l’Allemagne réunies.

+ « Une élévation du niveau de la mer d’une dizaine de mètres » +

Cette année, a-t-il relevé, la quantité de glace de la mer de l’Antarctique est la plus basse jamais atteinte et « cela nous concerne tous » puisque ce phénomène entraîne une élévation du niveau de la mer, élévation qui se fera sentir le long de toutes les côtes de la planète.

Le chef de l’ONU a aussi énuméré certaines des conséquences directes de cette élévation, dont les inondations et les intrusions d’eau salée qui mettront en péril les cultures et l’eau potable, les habitations qui ne sont plus assurables, ainsi que des villes côtières et des petites îles entières risquant d’être englouties.

« Sans changer de cap, nous allons tout droit vers une augmentation calamiteuse de la température de 3 degrés Celsius d’ici la fin du siècle » avec « une élévation du niveau de la mer d’une dizaine de mètres », a-t-il dit.

M. Guterres a appelé à agir lors de la COP28 afin de « protéger les populations du chaos climatique et mettre fin à l’ère des combustibles fossiles ».

Article19.ma