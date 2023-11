Secteur immobilier – Pour son 10e anniversaire Yamed Group revient sur ses réalisations

Yamed Group fête ses 10 ans d’existence qui ont métamorphosé une startup immobilière en un Groupe investisseur-opérateur intégré de premier plan dans le secteur de l’immobilier, voici un retour sur une aventure humaine inédite et une vision avant-gardiste, qui ont propulsé Yamed Group parmi les premières entreprises du secteur, selon un communiqué.

Trois enjeux majeurs guident cette évolution stratégique. Tout d’abord, sur le plan business, Yamed Group ambitionne de passer du statut de « référent » à celui de « leader » sur son secteur. Cette démarche traduit l’ambition constante du Groupe à atteindre l’excellence.

Le second enjeu concerne le capital humain, épine dorsale du Groupe. Désormais porté par une équipe de près de 160 collaborateurs, Yamed Group a su se forger une culture d’entreprise unique, la plaçant en pilier stratégique de son développement. Sa philosophie est claire : son succès réside avant tout dans la puissance du collectif et l’engagement quotidien de ses talents.

Enfin, l’enjeu sociétal émerge comme une évidence dans son évolution. Guidé par des valeurs d’excellence, d’audace, de transparence et de solidarité, Yamed Group maintient son engagement à générer un impact positif pour son écosystème et son environnement, assumant par là pleinement son rôle de promoteur citoyen.

+ Un volume d’actifs sous gestion de 15 milliards de dirhams +

Sur le front opérationnel, rappelons qu’en une décennie, le Groupe a non seulement édifié, à travers son activité de promotion immobilière, plus de 10.000 unités résidentielles, représentant une surface construite totale dépassant le million de mètres carrés, mais a également constitué, pour le compte des clients de son pôle Investment Management, un portefeuille de plus d’une trentaine d’actifs à rendement locatif, englobant diverses classes d’actifs immobiliers : résidentiel, bureaux, immobilier de l’éducation, de la santé et de l’hôtellerie.

Son volume d’actifs sous gestion, qui totalise aujourd’hui plus de 15 milliards de dirhams, atteste du succès de cette stratégie axée autour de la diversification sectorielle et de l’intégration de métiers complémentaires de la chaîne de création de valeur immobilière, tels que « Design & Construction Services », l’administration de biens et l’Asset Management hôtelier.

Aujourd’hui, Yamed Group explore de nouveaux horizons grâce à une joint-venture signée avec MOMA Group, leader européen du « Foodtertainement » (restauration festive haut de gamme). Cette collaboration vise à créer un nouveau métier pour le Groupe, avec une activité amenée à être créatrice de valeur pour ses pôles Hospitality et Résidentiel haut standing.

+ Rétrospective d’une décennie de diversification audacieuse et réussie +

En 2013, les fondateurs de Yamed Group font un pari audacieux : celui de devenir un acteur incontournable de l’écosystème immobilier marocain. 10 ans plus tard, l’entreprise, véritable pilier de son marché, dévoile avec fierté un parcours jalonné de croissance responsable et d’innovation continue.

Après ses débuts comme investisseur-opérateur immobilier avec des projets de promotion immobilière tels que Amlak Bernoussi, projet de logements urbains innovants tourné vers la qualité de vie des plus de 5.000 familles aujourd’hui résidentes, ou bien encore l’emblématique concept résidentiel haut de gamme Terre Océane sur plus de 19 hectares, Yamed Group a rapidement diversifié son portefeuille d’activités en bouclant ses premières acquisitions d’actifs à rendement locatif dès 2018, avec l’acquisition, pour le compte de ses clients investisseurs, des murs de l’Université Internationale de Casablanca et de l’Université Privée de Marrakech.

En 2020, le Groupe s’est engagé dans la gestion d’OPCI avec Nema Capital, en joint-venture 50/50 avec le groupe Société Générale. Son activité de promotion a initié, la même année, Metropolitan Casablanca, un projet mixed-use unique sur le site emblématique des Arènes de Casablanca, alliant une offre résidentielle, de bureaux, de services et de loisirs, ainsi qu’un Luxury Hotel du Groupe Hilton.

+ Lancement du projet Résidence Mina +

L’année suivante, Yamed Group a amorcé une série de projets majeurs. Parmi eux, le lancement du projet Résidence Mina, l’une des premières résidences piétonnes fermées et sécurisées avec piscine en R+3, en plein cœur de Casablanca, en partenariat avec le Groupe Safari. Simultanément, le Groupe a renforcé son engagement dans la gestion d’actifs dans le secteur de l’immobilier de l’éducation, avec l’acquisition des murs de l’ESG Casablanca et de Sup de Co Marrakech, ainsi que dans celui de l’immobilier de la santé, avec les murs de l’Hôpital Privé de Marrakech.

Ces réalisations, enrichies des moments clés de 2023, tels que l’inauguration du nouveau siège social de Crédit du Maroc, conçu et réalisé clés-en-main pour le compte de la banque sur le site des Arènes à Casablanca (bâtiment certifié HQE), et la joint-venture avec MOMA Group, témoignent de l’engagement et de l’expertise de Yamed Group.

L’année 2024 s’annonce comme un tournant, marquant l’ouverture du Groupe à l’ensemble du territoire marocain, avec plusieurs projets prometteurs à l’horizon 2025.

+ Cette nouvelle ère amorce une métamorphose identitaire et l’émergence d’une nouvelle signature +

En ce dixième anniversaire, Yamed Group entame une nouvelle étape et dévoile sa nouvelle identité visuelle ainsi que sa nouvelle signature, « Shift the lines ».

Cette déclaration d’intention reflète l’engagement du Groupe à réinventer les normes établies, à réimaginer les codes, et à explorer de nouvelles voies, pour s’adapter aux besoins changeants de son époque.

Véritable manifeste, cette signature incarne également le désir profond de Yamed Group d’être à l’avant-garde de l’innovation, guidant le Groupe vers de nouveaux horizons et investissant résolument dans des solutions intégrées et de qualité, s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle.

+ Promoteur citoyen : la prochaine décennie sera encore plus engagée +

La démarche proactive de Yamed Group en matière de durabilité immobilière n’est pas chose nouvelle pour cet investisseur-opérateur qui figure parmi les premières entreprises marocaines à pouvoir se targuer d’une certification HQE (Haute Qualité Environnementale) pour ses projets.

Car, rappelons-le, la fibre environnementale de cet acteur de l’immobilier l’a conduit à certifier le projet Terre Océane dès 2017, l’érigeant comme l’un des premiers projets résidentiels certifiés au Maroc. Terre Océane n’est pas le seul projet certifié HQE du Groupe. On en citera d’autres, notamment Metropolitan Casablanca, Résidence Mina, la Villa « Y », siège du Groupe et symbole de son engagement durable, etc.

Yamed Group inscrit résolument le renforcement de son impact citoyen et de sa responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie d’avenir. Le Groupe ambitionne de structurer ses nombreuses initiatives RSE, illustrant ainsi sa volonté de s’engager durablement envers la société et l’environnement.

Article19.ma