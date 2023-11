Focus – Une « épidémie d’arnaque téléphonique » à Honk Kong qui ne tardera pas à atteindre le Maroc

Phénoménal. Alors que les opérateurs téléphoniques envoient plus de 117 000 alertes par jour sur la fraude, les escrocs ont dépouillé les Hongkongais de 705 millions de dollars (monnaie locale) en neuf mois.

Environ neuf personnes ont été trompées au téléphone chaque jour entre janvier et septembre, les dernières données officielles font état de 278 cas mensuels au cours de cette période, contre 235 l’année dernière et 95 en 2021, , a rapporté le quotidien South China Morning Post.

La police a confirmé une forte augmentation du nombre d’arnaques téléphoniques du type « devinez qui je suis », avec 1 822 cas au cours des neuf premiers mois, bien au-dessus des 1 540 signalements pour l’ensemble de l’année dernière. Dans ces escroqueries, les fraudeurs appellent leurs victimes, se font passer pour un membre de la famille en détresse et demandent de l’argent.

+ Des pertes de 4,99 milliards de dollars de Hong Kong +

Le mois dernier, une femme à la retraite de 71 ans a déclaré avoir perdu la totalité de ses économies, soit 3,3 millions de dollars de Hong Kong après avoir reçu un appel de quelqu’un se faisant passer pour son fils. L’escroc a affirmé qu’il avait été arrêté à la suite d’une bagarre qui avait blessé une autre personne. La femme s’est laissée prendre, pensant que c’était son fils qui avait besoin d’argent pour payer sa caution et indemniser la personne blessée.

Dans une réponse écrite au législateur Chow Man-kong mercredi dernier, le chef de la sécurité Chris Tang Ping-keung a déclaré qu’entre mai et septembre, les opérateurs de télécommunications de la ville avaient envoyé 18 millions d’alertes vocales ou messages, une moyenne de 117 647 par jour, pour avertir les utilisateurs de téléphones des fraudeurs potentiels.

Ceux qui recevaient des appels entrants de l’extérieur de la ville avec le préfixe +852 pour apparaître comme numéros locaux ont reçu des alertes indiquant : « L’appel vient de l’extérieur de Hong Kong. Méfiez-vous de l’arnaque. » Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’une action plus large menée par les autorités pour dissuader la fraude par téléphone.

La police a enregistré une augmentation de 52,5 pour cent de tous les types de tromperie au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2022, avec des cas passant de 19 444 à 29 650 et le total des pertes passant de 3,38 milliards de dollars de Hong Kong à 4,99 milliards de dollars de Hong Kong.

La fraude liée aux achats en ligne constitue le groupe de cas le plus important, Représentant 24,1 %, tandis que les escroqueries téléphoniques représentaient 8,5 %.

+ La tactique « devinez qui je suis » +

Parmi les escroqueries téléphoniques, la tactique « devinez qui je suis » est l’une des trois astuces courantes, les autres étant de faux enlèvements et des fraudeurs se faisant passer pour des officiels. Dans les fausses escroqueries à l’enlèvement, les fraudeurs affirment qu’une personne proche de la victime a été enlevée et exigent une rançon.

Dans le troisième tour, les escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires du continent accusent leurs victimes d’avoir enfreint la loi avant d’exiger de l’argent liquide ou leurs coordonnées bancaires. Les astuces n’étaient pas nouvelles, mais les gens en sont toujours tombés amoureux.

Une source policière a déclaré qu’il ne prévoyait pas que de telles escroqueries téléphoniques se terminent de sitôt, car les syndicats de tromperie téléphonique changeaient constamment de tactique pour éviter la détection. « Les informations montrent que les meneurs et les personnages clés derrière les escroqueries téléphoniques ne sont pas basés dans la ville », a déclaré la source.

Les personnes arrêtées dans la ville étaient principalement les personnes dont les comptes bancaires ont été utilisés pour collecter de l’argent auprès des victimes et des propriétaires de cartes SIM enregistrées qui ont été utilisées pour contacter des cibles.

Une autre source a déclaré qu’il croyait que certains syndicats utilisaient les cartes SIM enregistrées à Hong Kong pour contacter les victimes, de sorte que les réseaux ne pouvaient pas détecter ou envoyer d’alertes sur de tels appels.

Depuis la fin du mois de mars, les entreprises de télécommunications détectant des appels frauduleux non locaux ont intercepté avec succès plus de 1,4 million d’appels entrants suspects. Ceux-ci étaient déguisés en numéros de téléphone locaux avec le préfixe +852.

Dans la dernière alerte à l’escroquerie jeudi dernier, la police a déclaré que certaines personnes avaient reçu des appels préenregistrés prétendument de la part du personnel de l’hôpital Kwong Wah et du centre médical de l’Université chinoise de Hong Kong, demandant des informations personnelles.

Dans un message Facebook, la police a conseillé aux gens de rester vigilants et de ne pas divulguer d’informations aux appelants qu’ils ne connaissaient pas, et a déclaré qu’elle avait mis en place un groupe de travail avec le Bureau de l’autorité des communications et les opérateurs de réseaux mobiles l’année dernière pour coordonner les moyens de traiter la tromperie téléphonique et en ligne, ajoute le Post.

Article19.ma