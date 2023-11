Politique – Rencontre Akhannouch / syndicats : Le statut unifié sera gelé (Média)

Après plusieurs semaines de grèves qui ont paralysé le secteur de l’Education nationale, les syndicats représentants les professionnels du secteur et le chef du gouvernement ont trouvé un terrain d’entente. Voici les détails de cette rencontre, rapporté par SNRTnews.

Réunis, ce lundi 27 novembre, le chef de gouvernement Aziz Akhannouch et les syndicats représentants du secteur de l’enseignement ont décidé de geler le statut unifié; « la rencontre avec le chef du gouvernement avait pour but d’apporter des solutions aux revendications des enseignants. Pour cela, il a été décidé de geler le statut unifié et d’améliorer les points qui ont suscité la colère des professionnels du secteur », précise Younes Firachine, secrétaire général du syndicat national de l’éducation, affilié à la confédération démocratique du travail.

Cette décision signera t-elle la fin des mouvements de protestation des enseignants? S’interroge la même source.

affaire à suivre…

Article19.ma