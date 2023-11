Palestine – La trêve à Gaza sera prolongée de deux jours (Officiel)

In fine, la trêve va se poursuivre. Le Qatar vient d’annoncer qu’un accord a été trouvé afin de “prolonger la trêve” pour deux jours supplémentaire dans la bande de Gaza, selon le porte-parole du ministère des AE quatari.

Dans la foulée, le Hamas a confirmé “l’extension de la trêve”, ce lundi 27 novembre.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, le Hamas avait évoqué la préparation d’une nouvelle liste d’otages à libérer afin de « prolonger la trêve », selon la chaîne France Info.

Le porte-parole du gouvernement israélien avait également annoncé avoir proposé au Hamas une « option » dans ce sens, a précisé la même source.

Pour rappel, la trêve, entamée vendredi, devait s’achever le mardi 28 novembre à 7 heures (heure locale).

+ Une quarantaine d’otages libérés en trois jours +

L’accord entre Israël et le Hamas a permis la libération d’otages, de prisonniers et une aide d’urgence dans la bande de Gaza. Depuis vendredi, 39 otages ont été libérés dans le cadre de l’accord – plus 24 otages hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël – ainsi que 117 prisonniers palestiniens, selon un ratio d’un otage pour trois prisonniers.

Le mouvement islamiste armé palestinien a affirmé dans un communiqué »chercher à prolonger la trêve au-delà de ses quatre jours ». L’accord, jusqu’ici, était reconduit tous les jours, quand une dizaine d’otages étaient relâchés en échange d’une trentaine de prisonniers.

Des autocars du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont conduit à Ramallah et Beitunia des prisonniers libérés, accueillis par des foules brandissant des drapeaux palestiniens, du Hamas et d’autres factions

Par ailleurs, sur le plan humanitaire, depuis vendredi, 248 camions chargés d’aide ont pu entrer dans la bande de Gaza. Mais « nous devrions envoyer 200 camions par jour pendant au moins deux mois pour répondre aux besoins », a déclaré un porte-parole de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Adnan Abou Hasna.

Il n’y a « ni eau potable, ni nourriture » dans certains secteurs, a-t-il ajouté.

