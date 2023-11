Vidéo / Gaza – Le Hamas libère 24 otages et Israël a libéré 39 Palestiniens de prison, dans le cadre d’un cessez-le-feu

Le Hamas a libéré hier 24 otages qu’il retenait prisonniers à Gaza depuis des semaines, et Israël a libéré 39 Palestiniens de prison, première étape d’un échange dans le cadre d’un cessez-le-feu de quatre jours qui a offert une petite lueur de soulagement aux deux parties.

La plupart d’entre eux étaient âgés de 70 ou 80 ans, et le plus jeune était un enfant de 2 ans. Dix personnes originaires de Thaïlande et une des Philippines ont également été libérées, selon l’agence AP.

+ Israël chassé les 3/4 de la population palestienne de leurs maisons +

À Gaza, l’entrée en vigueur de la trêve vendredi matin a apporté le premier calme à 2,3 millions de Palestiniens, ébranlés et désespérés par les bombardements israéliens incessants qui ont fait des milliers de morts, chassé les trois quarts de la population de leurs maisons et rasé les quartiers résidentiels. Les tirs de roquettes des militants de Gaza sur Israël se sont également tus.

Les livraisons accrues de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant promises dans le cadre de l’accord ont commencé à arriver à Gaza, où les fonctionnaires de l’ONU avaient prévenu que le bouclage d’Israël sur le territoire menaçait de le pousser à la famine.

Mais le soulagement a été tempéré – chez les Israéliens par le fait que tous les otages ne seront pas libérés et chez les Palestiniens par la brièveté de la pause. Cette courte trêve laisse Gaza plongée dans une crise humanitaire et sous la menace d’une reprise prochaine des combats, ajoute la même source.

