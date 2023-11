Coopération Japon / Maroc – Remise d’un projet d’aménagement d’infrastructure routière rurale

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération existant entre le Royaume du Maroc et le Gouvernement du Japon, une cérémonie de remise du projet d’aménagement de la piste dans la commune rurale de Tigrigra au profit de l’Association Transport Scolaire Tigrigra, a eu lieu le jeudi 23 novembre dans la région d’Azrou relevant de la province d’Ifrane, selon un communiqué.

Ce Don du Gouvernement du Japon entre dans le cadre du programme d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL), d’un montant de plus de 840.000,00 Dirhams destiné au financement des travaux d’aménagement d’un tronçon accidenté de 6,5 km.

Il est à noter que cette cérémonie de remise du projet s’est déroulée en présence de Monsieur TOMI Yoshiyuki, Conseiller auprès de l’Ambassade du Japon à Rabat et les responsables de l’Association.

+ Aménagement d’une piste rurale reliant la route nationale 13 à 6 douars +

L’objectif de ce projet est l’aménagement de cette piste rurale reliant la route nationale 13 à 6 douars pour faciliter l’accès et le déplacement d’une population de plus de 1300 habitants vers le centre-ville d’Azrou relevant de la province d’Ifrane.

Dans le cadre du programme d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (A.P.L.), créée en 1989 par le Gouvernement du Japon, destiné principalement aux collectivités locales ainsi qu’aux Organisations Non Gouvernementales pour apporter l’aide et l’assistance financière aux différents projets de développement, le Gouvernement du Japon a accordé de nombreux dons, afin de financer plusieurs projets de développement durable ainsi que de bien-être des populations rurales et urbaines dans différentes localités.

Il a ainsi contribué à la réalisation de 372 projets au total dans le Royaume, pour un montant cumulé d’environ 178 millions de Dirhams à l’heure actuelle.

Outre le domaine de l’aménagement d’infrastructure routière en milieu rural, le Gouvernement du Japon, par le biais de ce programme, a financé d’autres projets intéressant les domaines de l’alimentation en eau potable, de la santé, du bien-être des personnes à besoins spécifiques, du développement de la femme, des couches sociales vulnérables, de l’agriculture, de l’environnement et de l’éducation.

