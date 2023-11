Événement – Lancement du Forum Euro-méditerranéen des Jeunes Leaders 2023 à Essaouira

Le Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders revient cette année à Essaouira pour sa 7ème édition, avec pour thématique : « Agir ensemble pour demain – Les initiatives de la jeunesse donnent le cap », selon un communiqué.

Ce Forum est organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français du Maroc, avec le soutien du Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. André Azoulay, en partenariat avec l’association Marocains Pluriels, la fondation Sekkat et l’association Essaouira Mogador.

Le Forum réunira une centaine de jeunes leaders marocains venant de tout le Royaume ainsi qu’une vingtaine de jeunes d’autres pays du pourtour méditerranéen. Il sera l’occasion de favoriser le dialogue entre les générations et de constituer un réseau autour de jeunes engagés dans le cadre d’initiatives citoyennes.

Des intervenants de renom, intellectuels, chefs d’entreprises, figures émergentes de la société civile sont invités à débattre avec les jeunes marocains des grands sujets d’actualité dans un climat d’échange et de transmission.

+ Neuf ateliers pratiques et un marathon d’idées +

Le Forum s’attardera sur les solutions innovantes et durables qui peuvent rendre notre économie plus durable (Circuits courts, économie circulaire, recyclage etc.) et sur les nouveaux féminismes de part et d’autre de la Méditerranée. Il reviendra également sur l’engagement citoyen qui a émergé à la suite du tremblement de terre d’Al Haouz.

Neuf ateliers pratiques, ainsi qu’un marathon d’idées (Idéathon), centrés sur l’engagement et l’entrepreneuriat social, seront proposés aux participants.

Monsieur Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc ouvrira le Forum le vendredi 24 novembre à 15h, aux côtés du Conseiller royal, M. André Azoulay.

Parmi les personnalités attendues à cet important rendez-vous figurent Laetitia Vasseur, cofondatrice de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée, Rose Lamy auteure de Défaire le discours sexiste dans les médias, Zainab Fassiki dessinatrice, illustratrice et militante marocaine ou encore Youssef Benkirane co-fondateur de la startup foodtech Terraa.

Article19.ma