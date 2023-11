Rêverie – Quand Tebboune prétend que l’Algérie deviendrait « Insha’Allah » le 1er producteur de phosphate en Afrique

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, n’est pas à sa première « boutade ». Il y a quelques jours, il a annoncé devant un groupe d’hommes d’affaires et de décideurs économiques, que l’Algérie allait devenir « Insha’Allah » le premier producteur de phosphate en Afrique et, pourquoi pas au monde? »

« C’est un secret pour personne. Le jour où nous acheminerons le phosphate au port d’Annaba, nous atteindrons une production extrêmement forte de cette matière première. Nous deviendrons le premier producteur au monde ou… peut-être le troisième, mais en tout cas le premier producteur dans le continent africain », a affirmé le chef de l’État algérien sans ciller.

Pour rappel, l’Institut américain d’études géologiques, le fameux « US Geological Suvery », les réserves du Maroc sont de loin les plus importantes avec 50 milliards de tonnes. La deuxième place revient à la Chine avec 3,2 milliards de tonnes, suivie de près par l’Égypte avec 2,8 milliards de tonnes. Par ailleurs, il a signalé en 2022 que les projets d’expansion des capacités en la matière sont en cours au Brésil, au Kazakhstan, au Mexique, en Russie et en Afrique du Sud. Sans mentionner l’Algérie, selon le site H24Info.

Article19.ma