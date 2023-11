Vidéo – À Genève, Ouahbi rappelle à l’ordre ses interlocuteurs du Conseil des Droits de l’Homme Onusien au sujet de la Marocanité du Sahara

Débat. Une intervention franche et sans langue de bois, du ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi à Genève devant les membres du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, en début de semaine.

Verbatim :

M. Ouahbi : « La vérité l’intervention de mes collègues marocains a répondu à la majorité des questions, mais j’ai écouté l’intervention du rapporteur spécial et sa remarque à propos de la discrimination positive et le souci des Amazighs, alors qu’en réalité ce problème au Maroc n’existe que dans l’esprit de certains. Ainsi prenant l’exemple de notre gouvernement qui est composé de plusieurs membres Amazighs, à commencer par le chef du gouvernement (Aziz Akhannouch), le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Agriculture, le ministre des Affaires islamiques, le ministre chargé du budget et des finances et moi-même. Ceci dit peut-on appeler cela une ségrégation positive ou plutôt certaines questions démontrent une ignorance de la vraie situation au Maroc? D’ailleurs, j’ai passé toute ma vie en étant Amazigh et je ne me suis jamais senti victime de discrimination ».

Par ailleurs, M. Ouahbi en réponse à une question du rapporteur spécial au conseil des droits de l’homme onusien à Genève a dit:

« Quant à propos de la discrimination relative à la femme, j’ai été chargé par Sa Majesté le Roi, parmi les responsables gouvernementaux, pour revoir le Code de la famille, chose qui m’a honoré, et j’ai jusqu’à présent écouté plus 1.100 associations et ONG, et je vais rencontrer ce soir les partis politiques. Ils ont tous présenté des rapports, dont certaines associations Amazighs, Arabes et d’autres Saharaouis, alors je vous confirme que je n’ai remarqué aucune faille, d’ailleurs, le Président de la chambre des Conseillers est un Saharaoui.

De ce fait, est ce qu’on ne peut pas réaliser qu’un État a pu grâce à son histoire fusionner ses composantes en une seule Nation ? Est ce qu’on peut imaginer que le Maroc, pays africain n’a pas pu dépasser la différence de ses composantes démographiques ? »

M. Ouahbi a poursuivi en s’adressant au rapporteur spécial du Conseil, en expliquant : « Je veux appliquer la loi, (puisque vous avez adopté cette voie), la question d’autonomie, n’est pas considérée telle un aspect concret de l’autodétermination ? Cette question est actuellement entre les mains de l’ONU, et est elle est examinée conformément aux d procédures des Nations Unies, et même la convention relative à l’élimination de la discrimination raciale où vous avez sélectionné une seule clause… ».

Il a ajouté en relevant que les résolutions et les exigences onusiennes, qui bien évidemment cherchent la paix et la sécurité internationales, « cependant peut-on adapter certains comportements provenant du pays voisin (l’Algérie) en ce qui concerne la paix et la sécurité internationales ? Est-ce que les missiles ayant été lancés du sol Algérien en direction des régions marocaines, n’est pas un acte terroriste et sommes-nous passé du terrorisme des personnes au terrorisme d’un État? »

« Permettez-moi de vous dire que vous n’êtes pas en position de force, l’autodétermination ne doit pas s’imposer de l’extérieur, plutôt c’est une volonté autonome du peuple Marocain à l’unanimité qui a approuvé la décision d’autonomie. Il me semble qu’on est victime de notre position géographique en étant à côté de l’Algérie. Hélas on n’a pas de pouvoir sur la géographie ! Cependant, revenant à l’histoire, il est clair que nos liens de familles, et notre histoire commune ne sont pas suffisants pour vivre dans la paix et la sécurité internationales ? »

« J’espère qu’on puisse atteindre la maturité pour bâtir l’Afrique et le Maghreb Arabe conjointement ! » .

Lors de cette intervention qui a déstabilisé le représentant Algérien, Ouhabi a dit : « Je me permets d’évoquer un point que la plupart n’a pas abordé à savoir la situation des juifs au Maroc. Il me semble que personne n’a fait attention que dans le système judiciaire marocain, nous incluons la magistrature hébraïque qui tranche dans les affaires relatives aux juifs, et personne n’a remarqué que le Conseiller de Sa Majesté (André Azoulay) est un juif, et qu’on a étudié et vécu au Maroc avec les juifs, et que feu le roi Mohammed V a fait face la colonisation pour protéger les juifs ».

« Nous sommes prêts à donner des leçons en matière d’élimination de la discrimination raciale, bien avant la mise en place de cette convention, d’ailleurs la situation des africains me tient à cœur, mais que je constate que le pays voisin (Algérie) nous transfère les migrants économiques et nous laisse assumer leur situation, et subir leur pression économique. Je me pose la question suivante : est ce qu’il n’y a pas de racisme dans ce comportement ? ».

« Lorsque de grandes puissances nous piquent les chercheurs, les ingénieurs, les scientifiques, les médecins et j’en passe…et nous laissent dans notre pays les migrants économiques qui cherchent uniquement un minimum pour une vie décente, ce n’est pas à votre avis une discrimination raciale ? Qui dois-je culpabiliser alors ? ».

« Et du coup j’entends parler du Maroc noir ! Chose à laquelle je ne m’y attendais pas…franchement je n’ai jamais embauché quelqu’un en prenant compte sa couleur de peau, c’est vraiment aberrent ! ».

Enchaînant son discours par par cet appel : « Veuillez noter les réalités de notre pays pour nous aider à avancer en tant qu’un modèle démocratique respectant les droits de l’homme en Afrique et dans le Maghreb Arabe, ou dans plutôt vous pensez qu’on ne devrait pas réaliser des succès? Prière si vous constatez du positif dites-le et si vous constatez l’inverse dites-le et on assumera notre responsabilité. Je vous signale que nous n’avons pas transféré les africains vers l’Europe, nous sommes un État qui existe depuis 1400 ans, où tout le monde prospérait, et on a accueilli tout le monde y compris les juifs. Pour tout ça, je suis très fier de mon pays et ça me suffit largement. »

