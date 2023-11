Médias – Tragédie : 60 journalistes tués depuis l’invasion de Gaza par les troupes israéliennes

Colère et protestation. Al Jazeera Media Network a condamné fermement cette semaine « l’escalade des attaques » menées par les forces israéliennes contre les journalistes, dans une tentative désespérée de faire taire la voix des messagers de la vérité.

Dans un communiqué rendu public, Al Jazeera Media Network affirme que « le mardi 21 novembre, les forces israéliennes ont assassiné trois journalistes travaillant pour la chaîne Al-Mayadeen au Liban. Il s’agit de la dernière attaque en date contre des journalistes. »

Après que le nombre de personnes délibérément tuées à Gaza ait atteint 60 journalistes et photographes depuis le 7 octobre 2023, les plus récents d’entre eux étaient ses collègues Bilal Jadallah, directeur de la Maison de la presse à Gaza, l’écrivain Mustafa Al-Sawaf, les journalistes Alaa Hassouna et Ayat Khadura et les journalistes Sari Mansour et Hassouna Salim, qui travaillent dans des institutions médiatiques.

Cette institution qatarie appelle toutes les organisations de défense des droits humains et humanitaires à prendre les mesures nécessaires pour protéger les professionnels des médias et garantir qu’ils soient en mesure d’exercer leurs fonctions professionnelles.

Par ailleurs, elle exhorte les organisations internationales concernées par la liberté de la presse et la protection des journalistes à condamner les assassinats systématiques perpétrés par Israël.

Al Jazeera rappelle que les journalistes de Gaza font de grands sacrifices pour découvrir les crimes commis par l’armée israélienne et renouvelle ses exigences pour que justice soit rendue aux victimes, demander des comptes à ceux qui les ciblent et garantir les droits fondamentaux des journalistes dans les zones de conflit.

Article19.ma