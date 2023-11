Tourisme – Tout savoir pour obtenir un Visa électronique marocain pour les citoyens micronésiens

Nouveauté. Les citoyens micronésiens qui veulent visiter le Maroc pour affaires ou tourisme, peuvent obtenir un Visa électronique, voici toutes les informations essentielles à savoir selon le site électronique apply.joinsherpa.com.

Les visiteurs d’affaires ou touristiques qui ont un permis de séjour valide pendant au moins 180 jours depuis l’Union européenne, l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni ou les États-Unis, ou qui ont un Visa d’entrée multiple valable pendant au moins 90 jours depuis un pays Schengen, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni ou les États-Unis sont admissibles à un Visa de visiteur électronique.

+ Demandes approuvées dans un délai de 10 jours ouvrables +

Autre part un visa papier ou d’ambassade est le seul visa disponible pour les voyageurs visitant le Maroc. Le visa est généralement un timbre ou un autocollant ajouté au passeport, les voyageurs doivent obtenir ce visa auprès d’une ambassade, d’un consulat ou d’un centre de visa local avant de voyager, souligne la même source.

La plupart des demandes sont approuvées dans un délai de 10 jours ouvrables. Suite à cela vous recevrez votre Visa électronique pour le Maroc dès qu’il aura été approuvé, et immédiatement en cas de problème.

Suite à l’obtention du Visa le visiteur peut rester au Maroc jusqu’à 30 jours, si vous souhaitez rester plus longtemps veuillez contacter l’ambassade ou le consulat de votre pays au Maroc le plus proche pour plus d’informations sur la façon de prolonger votre séjour.

Article19.ma