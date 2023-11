Prévention – Le ministère de la Santé lance l’opération ´2023/24’ en faveur des populations touchées par la vague de froid à travers le Maroc

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé l’opération « Riaya 2023-2024 » visant à renforcer les services de santé de proximité en faveur des populations des zones touchées par la vague de froid.

Cette opération, menée du 15 novembre 2023 au 30 mars 2024 répondra aux besoins des populations habitant dans les zones affectées par la vague de froid, indique le ministère dans un communiqué.

Elle cible 31 provinces relevant de 8 régions, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane et Larache), l’Oriental (Taourirt, Figuig, Driouech, Jerada, Guercif, Oujda-Angad), Fès-Meknès (Taounate, Taza, Ifrane, Sefrou, Boulemane et El Hajeb), Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal, Azilal et Khénifra), Drâa-Tafilalet (Midelt, Zagora, Ouarzazate, Errachidia et Tinghir), Sous-Massa (Taroudant, Chtouka Ait Baha et Tata), Marrakech-Safi (Chichaoua et Al Haouz) et Rabat-Salé-Kénitra (Khémisset), précise le communiqué.

+ 175 caravanes médicales spécialisées et des mini caravanes médicales spécialisées +

Cette initiative vise à assurer une réponse adéquate aux besoins en prestations de soins des populations habitant dans les zones touchées par la vague de froid et les zones enclavées du milieu rural, et spécifiquement à renforcer la disponibilité des soins curatifs et préventifs et les actions de sensibilisation au niveau des centres de santé de desserte, selon la même source.

Il s’agit aussi, ajoute le ministère, d’intensifier les activités des unités médicales mobiles au niveau des localités à risque identifiées, assurer la prise en charge par les caravanes médicales spécialisées et par les hôpitaux de référence identifiés et assurer une prise en charge à temps des cas urgents.

Le communiqué souligne que les principaux objectifs opérationnels de cette initiative consistent à assurer la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des médicaments et produits de santé, au niveau de 745 centres de santé, mener 3.766 sorties des Unités médicales mobiles aux localités et points de rassemblement de la population enclavée, organiser 175 caravanes médicales spécialisées et des mini caravanes médicales spécialisées pour assurer la prise en charge des patients identifiés, ainsi qu’à mettre en place un système de régulation entre les unités médicales mobiles, les établissements de soins de santé primaires, les caravanes médicales spécialisées, mini caravanes médicales spécialisées et le Réseau intégré de soins d’urgence médicale (RISUM).

+ Mobilisation de 2.028 professionnels de santé +

Afin de réussir cette opération, le ministère va mobiliser 2.028 professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmacien, techniciens et personnel administratifs), des équipements médico-techniques de diagnostic (échographes mobiles, mini-analyseurs mobiles pour les examens de laboratoire, fauteuils dentaires, réfractomètres, et autres équipements selon le besoin), ainsi qu’un important nombre d’unités sanitaires mobiles, camions et cliniques mobiles, ambulances.

S’agissant des médicaments et tangibles, un budget estimé à 10,23 millions de dirhams sera alloué, à titre de dotation spéciale en appui aux délégations du ministère de la Santé et de la Protection Sociale (en plus du budget alloué à la province annuellement), alors qu’un budget de plus de 2,55 millions dirhams est prévu pour les frais de carburant et d’entretien, et ce à titre de dotation spéciale en appui aux délégations du ministère (en plus du budget alloué à la Province annuellement).

L’estimation du budget pour la prise en charge hospitalière dépend des besoins identifiés par les provinces, fait savoir le communiqué, notant que le bilan des activités sera réalisé à la fin de l’opération.

Le ministère de la Santé s’emploie, par ailleurs, à promouvoir et encourager la participation de l’ensemble des partenaires et acteurs œuvrant dans le domaine de la santé, avec notamment les autorités locales, les élus, les organisations de la société civile et des associations œuvrant dans le domaine de la santé, conclut-on.

Article19.ma