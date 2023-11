Effets positifs de Guergarate: $300 millions de produits importés du Maroc par la Mauritanie

Pas moins 300 millions de dollars en 2022, telle était la somme dédiée aux importations mauritaniennes du Maroc, notamment via le passage de Guergarate situé à l’extrême sud du Sahara marocain.

À noter que 80% des exportations marocaines vers la Mauritanie sont réparties en trois catégories : les produits alimentaires et agricoles, les biens manufacturés, et le matériel et véhicules de transport.

Les légumes et fruits représentent 1/5 ème de ces exportations, selon le site Maghreb Intelligence, qui cite une note de l’ambassade du royaume à Nouakchott.

La note souligne, par ailleurs, que les importations mauritaniennes en provenance du Maroc représentent près de 50% du total des marchandises importées d’Afrique et plus de 73% de celles livrées par les pays du Maghreb.

Article19.ma