Vidéo – Visa For Music, une 10ème édition qui célèbre la passion de la musique

Un long parcours. Visa For Music a tenue sa cérémonie d’ouverture ce mercredi à Rabat pour fêter sa 10ème édition où le Président de la Fondation Hiba, Younes Boumehdi rappelle les dix années d’existence de « ce formidable tremplin » pour les artistes de la région, du Maroc essentiellement mais aussi du continent africain et du Moyen Orient.

M. Boumehdi, dans une déclaration à Article19.ma, a souligné que : « Ça fait 10 ans que c’est un événement qui essaie d’exposer à l’international des artistes marocains et africains, c’est un lieu d’échange avec plus de 400 patrons de festivals en Danemark, en Suède, en Belgique, en France, ou encore en Corée du Sud, qui viennent ici pour trouver l’artiste qu’il peuvent diffuser chez eux, chose qui génère beaucoup d’argent pour les artistes qui sont sélectionnés ».

Du 22 au 25 novembre 2023, Visa For Music organise cet événement emblématique de la musique en Afrique et au Moyen-Orient. Ce n’est pas seulement le premier festival et marché de la musique en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi une décennie de concerts uniques, de moments de partage.

Il est à noter que cette année, l’événement prend une dimension particulière en consacrant l’intégralité des recettes de billetterie au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme survenu le vendredi 8 septembre 2023.

Article19.ma