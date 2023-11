Vidéo / Gaza – Le lobby pro-Israël derrière « la marginalisation » de l’actrice américaine Susan Sarandon à cause de son soutien aux Palestiniens (Média)

Les prises de position sur la guerre Israël-Hamas peuvent coûter très cher. L’actrice américaine Susan Sarandon a été exclue de la réputée agence d’artistes UTA (United Talent Agency) après avoir tenu des propos controversés lors d’un récent rassemblement propalestinien à New York, selon la revue Deadline.

« Il y a beaucoup de gens qui ont peur d’être juifs en ce moment, et ils ont un avant-goût de ce que ça fait d’être un musulman dans ce pays », avait-elle déclaré, avant d’ajouter : « Tellement de gens ne comprennent pas le contexte dans lequel cet assaut du 7 octobre est survenu. Tellement de gens ne comprennent pas ce qui est arrivé au peuple palestinien dans l’Histoire ».

American actress Susan Sarandon delivers a speech before hundreds of pro-Palestine protesters in New York. Queen! 👑💜 @SusanSarandon pic.twitter.com/nSadgGB88L

