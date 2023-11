Inflation – Hausse de l’IPC de 4,3% en octobre 2023 (HCP)

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en octobre 2023, une hausse de 4,3% par rapport au même mois de l’année précédente, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette hausse est la conséquence de l’augmentation de l’indice des produits alimentaires de 8,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC d’octobre dernier.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,6% pour les « Loisirs et culture » à une hausse de 4,9% pour les « Restaurants et hôtels », précise la même source.

Comparé au mois de septembre 2023, l’IPC a connu, en octobre, une baisse de 0,1%. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.



Voici l’intégralité du communiqué du HCP :

Baisse de 0,1% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,3% sur un mois et de 4,3% sur une année.

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’octobre 2023, une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.

Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2023 concernent principalement les «Fruits» avec 7,3%, les «Poissons et fruits de mer» avec 1,7%, les «Viandes» avec 1,2% et le «Pain et céréales» avec 0,2%. En revanche, les prix ont augmenté de 3,2% pour les «Légumes», de 2,1% pour les «Huiles et graisses» et de 0,5% pour le «Lait, fromage et œufs» et le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 2,0%.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Beni-Mellal avec 2,6%, à Al-hoceima avec 1,4%, à Safi avec 1,0%, à Meknès avec 0,7%, à Settat avec 0,6%, à Oujda avec 0,3% et à Marrakech et Dakhla avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Laâyoune avec 0,6%, à Fès, Kénitra et Rabat avec 0,5% et à Tanger avec 0,2%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 4,3% au cours du mois d’octobre 2023 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 8,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,6% pour les «Loisirs et culture» à une hausse de 4,9% pour les «Restaurants et hôtels».

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’octobre 2023 une hausse de 0,3% par rapport au mois de septembre 2023 et de 4,3% par rapport au mois d’octobre 2022.

PRIX

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS

Divisions de produits Indices mensuels Septembre 2023 Octobre 2023 Var.% Produits alimentaires 130,6 130,1 -0,4 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 130,3 129,9 -0,3 02 – Boissons alcoolisées et tabac 136,8 136,8 0,0 Produits non alimentaires 111,0 111,2 0,2 03 – Articles d’habillements et chaussures 114,2 114,4 0,2 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 104,9 104,9 0,0 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer 111,7 111,9 0,2 06 – Santé 102,6 102,6 0,0 07 – Transport 121,9 122,5 0,5 08 – Communication 104,2 104,2 0,0 09 – Loisirs et culture 105,5 105,6 0,1 10 – Enseignement 118,6 119,1 0,4 11 – Restaurants et hôtels 115,1 115,1 0,0 12 – Biens et services divers 113,1 113,1 0,0 Ensemble 118,7 118,6 -0,1

Source : Division des Indices Statistiques.

Divisions de produits Indices mensuels Indices des dix premiers mois Octobre 2022 Octobre 2023 Var.% 2022 2023 Var.% Produits alimentaires 119,6 130,1 8,8 113,1 128,7 13,8 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 119,2 129,9 9,0 112,5 128,3 14,0 02 – Boissons alcoolisées et tabac 129,8 136,8 5,4 129,8 136,8 5,4 Produits non alimentaires 109,8 111,2 1,3 108,1 110,2 1,9 03 – Articles d’habillements et chaussures 111,3 114,4 2,8 109,3 113,5 3,8 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 104,0 104,9 0,9 103,5 104,6 1,1 05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 109,4 111,9 2,3 106,6 111,1 4,2 06 – Santé 101,9 102,6 0,7 101,8 102,4 0,6 07 – Transport 122,2 122,5 0,2 118,9 119,4 0,4 08 – Communication 104,3 104,2 -0,1 104,0 104,3 0,3 09 – Loisirs et culture 106,2 105,6 -0,6 104,0 105,8 1,7 10 – Enseignement 116,5 119,1 2,2 112,5 117,1 4,1 11 – Restaurants et hôtels 109,7 115,1 4,9 107,0 113,3 5,9 12 – Biens et services divers 110,9 113,1 2,0 109,8 112,5 2,5 Ensemble 113,7 118,6 4,3 110,1 117,4 6,6

Source : Division des Indices Statistiques.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

EVOLUTION PAR VILLE

Villes Indices mensuels Indices des dix premiers mois Septembre 2023 Octobre 2023 Var.% 2022 2023 Var.% Agadir 117,4 117,5 0,1 108,6 115,8 6,6 Casablanca 117,9 118,0 0,1 110,5 116,4 5,3 Fès 119,2 119,8 0,5 110,5 118,6 7,3 Kénitra 118,7 119,3 0,5 110,3 118,3 7,3 Marrakech 121,1 120,9 -0,2 110,7 119,2 7,7 Oujda 118,6 118,3 -0,3 109,2 117,5 7,6 Rabat 116,2 116,8 0,5 109,4 115,1 5,2 Tétouan 118,4 118,5 0,1 108,8 117,2 7,7 Meknès 118,3 117,5 -0,7 109,8 117,1 6,6 Tanger 118,2 118,4 0,2 110,1 117,5 6,7 Laâyoune 119,8 120,5 0,6 109,1 117,9 8,1 Dakhla 117,9 117,7 -0,2 108,8 116,1 6,7 Guelmim 119,9 119,9 0,0 111,3 119,1 7,0 Settat 117,2 116,5 -0,6 109,7 116,1 5,8 Safi 123,7 122,5 -1,0 113,3 122,4 8,0 Beni-Mellal 125,4 122,1 -2,6 112,0 122,9 9,7 Al-hoceima 125,3 123,6 -1,4 111,2 123,5 11,1 Errachidia 120,3 120,3 0,0 109,9 119,8 9,0 Ensemble 118,7 118,6 -0,1 110,1 117,4 6,6

Source : Division des Indices Statistiques.

Article19.ma