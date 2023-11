Analyse – La guerre de Gaza a fait de Hamas le nouveau “ethos” de la Palestine (Haaretz) *

Réflexion israélienne sur l’après guerre? Le mouvement Hamas a acquis un statut s’”ethos” de la Palestine qu’aucun futur dirigeant palestinien, y compris Marwan Barghouti, ne pourra ignorer, estime le journal israélien influent de gauche, Haaretz.

« Si le Hamas reste sur les lieux, l’Iran, l’État des ayatollahs, sera en place aux frontières de l’Égypte, menaçant la sécurité du Sinaï et de toute la république égyptienne », écrit le journaliste et auteur algérien Hamid Zinar, cité par Hararetz dans son édition du 19 novembre.

« Cette menace s’intensifiera lorsque le Hamas déclarera qu’il s’agit de l’émissaire armé de l’Iran, de même statut que celui du Hezbollah et qui procède à opérer contre l’Égypte, tout comme les Houthis opèrent contre l’Arabie saoudite depuis des années ».

« Avec le maintien du Hamas, la pression du Hezbollah sur ce qui reste du Liban augmentera, avec la pression des Houthis apportant tout le Yémen sous l’aile de Khamenei. Si le Hamas reste intact, cela placera un obstacle devant l’axe de la modération, augmentant la volonté de faire du problème palestinien un problème religieux. Par ses actions…le Hamas détruit tout espoir d’établir un État palestinien indépendant”, estime l’analyste du journal Zvi Bar’el.

+ Hamas a essayé d’établir un État théocratique +

Zinar, qui a publié son article la semaine dernière sur le site web d’Al-Arab, le plus ancien journal arabe de Londres, n’a pas été surpris. Pendant des années, il a fustigé les extrémistes islamiques, qui poussent une ligne nationale libérale.

Contrairement à Zinar, qui vit en France, un débat autour du Hamas en tant que mouvement religieux essayant d’établir un État théocratique est presque inexistant dans le débat palestinien.

Le mot Hamas est en fait un acronyme pour le mouvement de résistance islamique, un groupe dont la charte de 1988 appelle à un État palestinien fondé sur la loi religieuse. Le Hamas est une ramification des Frères musulmans, mais il a combiné son image de mouvement religieux avec celle d’un mouvement national qui s’efforce de « libérer » l’ensemble du territoire d’Israël, et pas seulement les terres occupées en 1967.

Les méandres idéologiques sont résolus par des tactiques évasives. L’article 27 de la charte stipule que « nous sommes incapables d’échanger la Palestine islamique actuelle ou future avec l’idée laïque. La nature islamique de la Palestine fait partie de notre religion. »

Mais dans son effort pour participer à la lutte nationale palestinienne, le Hamas ajoute à l’article 27 : « Le jour où l’Organisation de libération de la Palestine adoptera l’islam comme mode de vie, nous deviendrons ses soldats et du carburant pour son feu qui brûlera l’ennemi. Jusqu’à un tel jour, et nous prions Allah pour que ce soit bientôt. La position du Mouvement de résistance islamique envers l’OLP est celle du fils envers son père, et un rapport de famille « .

Et que se passera-t-il après que l’ennemi est vaincu ? Le Hamas acceptera-t-il un compromis idéologiquement ? La charte n’a pas de réponse claire, et pas par hasard.

+ Débats et négociations sans fin +

Le Hamas a tenu des débats et des négociations sans fin avec le Fatah et l’Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Mahmoud Abbas. De nombreux accords ont été signés et rompus, en partie à cause d’affrontements sur les rendez-vous et les emplois.

En juillet dernier, les chefs de toutes les factions palestiniennes se sont rencontrés à El Alamein, Égypte. Une fois de plus, ils ont discuté d’une éventuelle réconciliation et de l’établissement d’une autorité gouvernementale unie. Une fois de plus, il n’y a eu aucun progrès. La raison principale, du moins selon Abbas, était que le Hamas n’appellerait pas à une lutte palestinienne non violente contre Israël.

Les relations entre le Hamas et les factions de l’OLP, en particulier le Fatah, sont à nouveau discutés par les politiciens, les journalistes et les commentateurs palestiniens, dans le contexte de la guerre actuelle qui pourrait se terminer avec le Hamas n’étant plus l’acteur dominant dans la bande de Gaza.

La politique d’Abbas, selon laquelle l’Autorité palestinienne n’administrera Gaza que dans le cadre d’une solution à deux États, n’est pas satisfaisante pour les personnes qui participent à ce débat politique. Personne n’envisage même la possibilité que le Hamas cesse d’exister en tant que mouvement idéologique et politique.

Par conséquent, ils disent qu’il est impossible de suffire à ce que l’Autorité palestinienne retourne à Gaza, même si un véritable débat sur une solution à deux États commence, poussé de l’avant par les Américains. Non seulement l’AP a besoin d’une réforme en profondeur, mais l’OLP, si elle cherche à représenter le peuple palestinien, a besoin d’un grave bouleversement.

+ Une rare opportunité historique de renouveau +

Jamal Zakout, qui a participé à la première Intifada, était un assistant de Yasser Arafat et un membre de haut rang du Front démocratique pour la libération de la Palestine.

Il a écrit la semaine dernière sur le site web jordanien Al-Rad que les dirigeants du Hamas, du Jihad islamique et du Fatah devraient mettre fin au schisme et former une coalition, compte tenu des décisions fatidiques auxquelles le peuple palestinien est confronté.

Oraib Al Rantawi, qui dirige le Centre Al-Quds d’études politiques à Amman, a publié une lettre ouverte la semaine dernière s’adressant au mouvement du Fatah. Il a écrit que le Fatah doit « exploiter la rare opportunité historique de renouveau, pour revenir à son chemin d’origine en tant que mouvement de libération nationale, en jetant la poussière de l’AP et de la coordination de la sécurité avec Israël, tout en rétablissant … l’image d’un mouvement de pionniers de combat. »

Si le Fatah ne le fait pas, a-t-il écrit, « il ne fait aucun doute qu’il sera compté parmi les perdants du déluge d’Al-Aqsa [l’attaque du 7 octobre ], les épées de Netanyahu ne montrant aucune pitié pour eux. La fenêtre d’opportunité est très étroite et le sablier est sur le point de s’épuiser. »

Il a ajouté que malgré le pessimisme qu’il entendait, il y a toujours de l’espoir « que le Hamas complétera un échange pour tous les prisonniers et détenus, au cours duquel le combattant et commandant Marwan Barghouti sera libéré. Les espoirs de la renaissance du Fatah, de son rétablissement à son statut précédent et de la fin de la fracture palestinienne interne lui incombent. »

Si cela se produit, a écrit Rantawi, le Hamas aura remis le Fatah « son plus grand cadeau, lui permettant de récupérer après des années de gel profond ». Barghouti, qui est dans les prisons israéliennes depuis 20 ans pour avoir dirigé des attaques terroristes, est le nom chaud maintenant, quelqu’un connu sous le nom de Mandela palestinien. Certaines personnes pensent qu’il détient la solution magique pour l’OLP, l’Autorité palestinienne et l’ensemble du problème palestinien, l’homme qui devrait être le successeur de Abbas, 88 ans.

+ Barghouti serait-il la solution?+

Un sondage de septembre réalisé par le Palestinian Center for Policy and Survey Research a montré que si des élections avaient eu lieu à ce moment-là, Barghouti aurait gagné 34 % des voix.

Dix-sept pour cent seraient allés au chef du Hamas Ismail Haniyeh et 5 % à Mohammed Dahlan du Fatah. Bien sûr, c’était avant la guerre à Gaza.

Même si le rêve de Rantawi est réalisé et que Barghouti est libéré dans le cadre d’un accord, il est douteux que des élections soient organisées pour une assemblée législative ou un président palestinien de sitôt. Comme base d’une réorganisation de l’OLP, un tel vote doit avoir lieu en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza.

De plus, personne n’a demandé à Barghouti quelles étaient ses conditions pour diriger l’OLP ou s’il accepterait de diriger l’Autorité palestinienne. De plus, quelles seraient les conditions pour transférer Gaza à cette Autorité, et comment elle et Israël interagiraient-ils sous sa direction ?

Dans une interview accordée en 2016 à Palestinian Media Watch, Barghouti a présenté son programme de reconstruction de l’OLP. Il a déclaré qu’il doit d’abord y avoir un dialogue Fatah-Hamas entre « tous les membres des institutions appartenant à ces mouvements ». Cela durerait trois mois et élaborer les principes du nouveau partenariat palestinien, chaque faction recevant sa part en fonction des résultats des élections.

Barghouti était un auteur du célèbre Document des prisonniers de 2006 dans lequel il dit que le Hamas rejoindrait l’OLP et formerait un gouvernement d’unité nationale. Dans sa dernière interview, Barghouti a déclaré que ce document fournirait un élément de tout accord futur. Il n’y a aucune raison de penser que la guerre à Gaza changera la prise de vue de Barghouti sur le Hamas et son rôle dans la refonte de l’OLP.

L’OLP serait le véritable représentant du peuple palestinien si le Hamas n’était pas inclus. Dans le débat national, la guerre a donné au Hamas un statut que tout futur dirigeant palestinien ne peut ignorer.

La guerre a créé une nouvelle éthique palestinienne approuvée par le Hamas. Certains Palestiniens veulent voir Barghouti comme une panacée, ou une chance pour un futur processus politique, ou un moyen de transférer le contrôle à Gaza. Ils ont tenu compte du fait que tout un ensemble de principes est impliqué.

* Les idées exprimées dans cette analyse n’engagent que leur auteur.

