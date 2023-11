Intelligence artificielle – Lacement de Whisper V3 la vraie révolution d’OpenAI

Révolution technologique silencieuse. Et pour cause, Whisper V3, la dernière innovation d’OpenAI, transforme la transcription audio en texte en une expérience fluide et précise, en dépit de son passage discret, ce modèle révolutionnaire offre une simplicité d’utilisation, une précision exceptionnelle et une accessibilité à tous.

Bien que Sam Altman, le PDG d’OpenAI, lui ait à peine accordé du temps lors de l’OpenAI DevDay, Whisper V3 offre un niveau de précision exceptionnel dans la transcription audio en texte.

Contrairement à ChatGPT ou DALL·E, Whisper V3 est open source, son code est disponible sur Github et peut être utilisé librement via Hugging Face ou Replicate, a simplicité de Whisper réside dans sa facilité d’utilisation, il vous suffit de télécharger le fichier audio et de lancer le processus, selon jeuxvideo.com.

+ Whisper V3 c’est la précision et l’Open Source +

Whisper V3, dans sa troisième génération, a été entraîné avec plus d’un million d’heures de contenu audio étiqueté (déjà transcrit) et plus de quatre millions d’heures de contenu pseudo-étiqueté. Comparé à son prédécesseur, Whisper V3 présente entre 10 et 20 % d’erreurs en moins.

Whisper, au-delà d’être un outil de transcription, il peut fonctionner comme traducteur et reconnaître automatiquement les changements de langue dans une conversation. En tant que modèle de langage, OpenAI cherche à ce que d’autres entreprises ou développeurs l’utilisent dans leurs propres assistants vocaux.

Transcrire de l’audio en texte était autrefois un désastre, avec des outils gratuits générant de nombreuses erreurs. Avec Whisper V2, une amélioration significative a été constatée, et maintenant, avec Whisper V3, on a le sentiment que ce modèle de langage est là pour rester. Il offre simplicité, rapidité, efficacité, et en plus, il est libre.

Whisper V3 se présente comme la révolution silencieuse dans la transcription audio en texte, simplifiant un processus qui était autrefois problématique. Son accessibilité et sa précision en font un outil indispensable pour les journalistes, les créateurs de contenu et toute personne ayant besoin de transcriptions précises de manière efficace, ajoute la même source.

Article19.ma