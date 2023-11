Que se passe-t-il en ce moment en Cisjordanie ?

Alors que l’attention du monde est focalisée sur le conflit dans la bande de Gaza, les six dernières semaines ont été marquées par une escalade spectaculaire de la violence des colons et de l’armée israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, relève le Middle East Institute (MEI).

Depuis lors, les incursions de l’armée israélienne et les arrestations massives se sont intensifiées dans de nombreuses villes de Cisjordanie, entraînant la mort de 185 Palestiniens et la détention d’au moins 2 200 personnes.

Entre-temps, neuf Palestiniens ont été tués et près de 1 000 Palestiniens ont été contraints de fuir leur domicile en Cisjordanie à la suite d’attaques de colons israéliens.

À Jérusalem-Est, des colons armés, soutenus par les forces de sécurité israéliennes, tentent de prendre le contrôle de terres appartenant au patriarche arménien dans le quartier arménien de la vieille ville.

Où est l’ONU et ses casques bleus afin de mettre un terme aux drames dans cette partie de la Palestine occupée par Israël ?

Article19.ma